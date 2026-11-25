ПСЖ и «Рома» сыграли вничью на «Парк де Пренс» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея выиграл все четыре предыдущих матча и лидировал в общей таблице перед началом тура, но не обыграл римлян и остался вторым после «Реала». Римляне провели достойный матч, но даже его пока недостаточно для места в зоне плей-офф.

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90+6' И всё, финальный свисток в Париже! После ничьей у парижан 13 очков и второе место в таблице, а римляне с 5 очками остаются прямо на грани зоны плей-офф – на 25-й строчке. На выходных «ПСЖ» дома сыграет с «Лорьяном», а «Рома» примет «Монцу».

90+5' Дембеле убежал по левому флангу, сместился в центр и с правой пробил — выше ворот.

90+4' Свилар вовремя вышел из ворот и перехватил заброс Витиньи на Хакими.

90+2' Дембеле уже в штрафной низом пробил в ближний – Свилар успел сложиться и ногой отбил удар!

90+1' Годтс отлично нашёл Хакими на линии штрафной, тот в касание низом бил в дальний угол – рядом со штангой пролетел мяч!

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени.

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 7 66 Владение мячом 34 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 5 Фолы 18

89' Витинья пытался мягко забросить в штрафную – всё перекрывают защитники «Ромы».

87' Дембеле прострелил с правого фланга в центр штрафной, там Фабиан два раза подряд с разных ног бил по воротам, сначала Кристанте накрыл удар, а потом Де Рон.

85' Мален с левого фланга пытался скинуть в центр штрафной — Сафонов спокойно забрал мяч.

83' Лулли вышел вместо Суле в составе «Ромы».

82' Прекрасную комбинацию разыграли Мален и Дибала в штрафной ПСЖ, а Эрмосо на попал в створ после паса аргентинца.

80' Годтс добрался до мяча на дальней штанге, но не пробил как следует – сам Мика уверен, что на нём фолили.

80' ПСЖ заработал угловой.

79' Нджанту и Эрнандес выходят у ПСЖ вместо Аклиуша и Невеша.

78' ГОООООООООЛ! «Рома» сравнивает счёт! Мален взял небольшой разбег и сильно уложил мяч в левый от себя угол, Сафонов не угадал. 2:2, шикарный матч в Париже!

Пенальти Малена uefa.com

77' Пенальти в ворота ПСЖ! Витинья играл рукой в своей штрафной!

76' Арбитр идёт к монитору смотреть повтор возможной руки в штрафной ПСЖ! Неужели всё-таки пенальти?

75' Дембеле ушёл от Эрмосо и сместился в центр под удар — Свилар спас «Рому»!

74' Мален обыграл Забарного и прострелил вдоль ворот, Дибала пытался скинуть под удар Суле и попал в Витинью — сам аргентинец уверен, что у полузащитника ПСЖ была рука.

72' Мален раскачал защитника на левом фланге и покатил на Дибалу к линии штрафной, а удар Пауло накрыл Забарный.

69' Уэсли пробежал буквально весь левый фланг, чтобы открыться под передачу, а Гиларди сделал неточный пас.

68' Годтс вышел вместо Меюлю в составе ПСЖ.

67' У «Ромы» вместо Молины и Манчини выходят Мален и Гиларди. Финальный ход Гасперини!

65' Меюлю на левом фланге пытался пойти в дриблинг и потерял мяч.

63' Кристанте и Дибала вышли у «Ромы» вместо Коне и Кастро.

62' ГООООООООЛ! ПСЖ впереди! Дембеле подошёл к мячу и с правой отправил его в нижний угол, а Свилар нырнул в другую сторону. 2:1, не зря вышел на поле Усман!

Усман Дембеле исполняет пенальти uefa.com

61' ВАР всё перепроверил, пенальти в силе!

60' Пенальти в ворота «Ромы» и жёлтая карточка Уэсли! Бразильский защитник сзади заплёл ноги Хакими, который уже врывался в штрафную.

59' У ПСЖ Заир-Эмери и Дембеле вышли на поле вместо Феррана и Мендеша.

57' Аклиуш после паса Витиньи пытался проткнуть мяч в сторону ворот, но не попал в створ.

54' Мендеш навешивал в штрафную с левого фланга – Невеш на дальней штанге замыкал головой в падении и не попал в створ!

52' Молина решился на удар с центра поля! Но отправил мяч сильно мимо ворот.

52' Пизилли с левого фланга опасно прострелил вдоль ворот, мяч от колена Эрмосо полетел в створ, а Сафонов без проблем забрал мяч.

50' Пизилли получил мяч на линии штрафной и вторым касанием мощно пробил в нижний угол – Сафонов спас!

48' Уэсли внешней стороной стопы выреза прострел с левого фланга, Сафонов кулаком выбил мяч прямо на ногу Эрмосо, а тот с лёта не попал в створ!

46' Второй тайм стартует! Без замен в перерыве у обеих команд.

ПСЖ — «Рома» uefa.com

45+2' Перерыв в Париже! Ничья после первого тайма, защитники обменялись голами – во второй половине точно будет ярко. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Мендеш получил мяч на левом фланге и был уверен, что заработает угловой, но не переиграл Манчини.

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

45' ПСЖ заработал штрафной на правом фланге. Очень хороший шанс в концовке тайма.

44' Хакими отлично прорвался по правому флангу и пытался низом вырезать пас в штрафную – Эрмосо вовремя вернулся и перехватил.

43' Суле первым касанием пробил с подбора из-за штрафной и попал в Манчини.

41' Торрес красиво ушёл от Манчини первым касанием, а итальянец сбил Феррана и получил жёлтую карточку.

40' Ндика перепрыгнул всех в штрафной и пробил головой – рядом с нижним углом!

39' Забарный в опасной ситуации первым касанием выбил мяч на угловой после прострела Манчини.

37' «Рома» могла разогнать контратаку после штрафного у своих ворот, но Кастро отдал просто ужасный пас под рывок Уэсли.

36' Коне явно держал Меюлю обеими руками и нарушал правила — карточку пока что не даёт арбитр.

34' Меюлю с правой пробил из-за штрафной, Свилар намертво забрал мяч в нижем углу.

31' ГООООООООЛ! ПСЖ сравнивает! Меюлю навесил с угла поля на ближнюю штангу, а защитники «Ромы» забыли про Забарного, который переправил мяч в сетку. 1:1, недолго продержалось преимущество Рима.

Гол Забарного uefa.com

30' Мендеш прорвался по левому флангу и отдал мяч Витинье, тот решился на дальний удар и попал в защитника — угловой.

27' Кастро шипами проехался по голеностопу Мендеша, прямо при приёме мяча приложил португальца.

26' Ферран до последнего пошёл в прессинг на Свилара, а кипер «Ромы» всё-таки успел сделал передачу на Эрмосо.

25' Витинья нашёл Феррана тонким пасом, но испанец не обработал мяч под давлением Эрмосо.

23' Как же здорово прессингует «Рома»! У ПСЖ пока что не хватает идей и исполнителей, чтобы регулярно вскрывать прессинг.

ПСЖ — «Рома» uefa.com

21' Римляне отбились после подачи Торреса в штрафную, а Кастро просто наотмашь выбил мяч по левому флангу.

20' Меюлю вошёл в штрафную с левого фланга и пробил – мяч ушёл на угловой от Ндика.

18' Эрмосо издалека пробил по воротам Сафонова, Матвей на месте.

16' Невеш замахнулся под удар на линии штрафной, а в итоге решил отдать в штрафную на Торреса – тот не ждал передачи.

15' Манчини выиграл борьбу на ближней штанге, а скинул неточно.

14' «Рома» заработала угловой.

12' Манчини оказался на позиции правого вингера и даже прострелил вдоль ворот, но Сафонов легко забрал мяч.

11' «Рома» высоко прессингует и добивается своего! Мендеш потерял мяч в не самой трудной ситуации в центре поля.

09' Уэсли получил мяч слева и пытался навесить в штрафную ПСЖ, но получилось неточно.

07' Мендел подключился к атаке и мощно пробил с левой из-за штрафной – на месте Свилар.

05' ГОООООООООЛ! «Рома» впереди! Аклиуш потерял мяч на своей половине поля, Суле прострелил в центр штрафной, а Эрмосо там остался совершенно один и замкнул в пустые ворота. 0:1, наказали за ошибку римляне!

Марио Эрмосо uefa.com

04' Витинья жёстко пошёл в отбор в центре поля и пытался забросить вперёд на Торреса, но сфолил.

03' Меюлю ворвался в штрафную по левому флангу и с левой простреливал вдоль ворот – не замкнул Торрес!

01' «Рома» разыграла с центра, поехали!

До матча

22:58 Команды выходят на поле «Парк де Пренс», а фанаты подготовили два масштабных перфоманса на гладиаторскую тему — атмосфера большого футбола! А в Париже сегодня, кстати, дождь и всего около 6 градусов.

Перфоманс фанатов ПСЖПерфоманс фанатов ПСЖ x.comx.com

Перфоманс фанатов ПСЖ x.com

22:55 Судейская бригада: главный арбитр — Гленн Нюберг, ассистенты — Махбод Бейги и Андреас Сёдерквист. Резервный судья — Адам Ладебек. За VAR отвечает Бастиан Данкерт, его ассистент — Томаш Квятковский.

22:50 В отсутствие Кварацхелии и Дуэ многое будет зависеть от способности парижан продвигать мяч через центральную зону. Особую роль здесь играет Витинья, который принял участие во всех 50 матчах ПСЖ в Лиге чемпионов при Луисе Энрике и отметился результативными действиями в трех последних встречах. Против португальца и его партнеров по полузащите предстоит действовать Брайану Кристанте и Ману Коне. При этом подключения Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша способны вынудить крайних футболистов «Ромы» чаще отступать к собственной штрафной, что ограничит атакующие возможности гостей.

22:45 Одна из наиболее любопытных статистических особенностей нынешней еврокубковой кампании «Ромы» заключается в том, что команда уступала в счете лишь на протяжении 4% игрового времени. Это лучший показатель среди всех 36 участников общего этапа, однако итальянцы потерпели два поражения. Римляне способны надолго захватывать инициативу даже в противостояниях с европейскими грандами, но испытывают серьезные трудности, когда соперник прибавляет в концовке. Против ПСЖ, который активно использует пространство между линиями и постоянно меняет позиции футболистов в атаке, персональные ориентировки при обороне могут создать дополнительные проблемы команде Гасперини.

22:40 Для Луиса Энрике встреча с римлянами станет напоминанием о первом самостоятельном опыте работы на высшем уровне. Испанец возглавил «Рому» летом 2011 года, однако уже в августе команда вылетела из квалификации Лиги Европы после поражения от братиславского «Слована». В чемпионате римляне финишировали седьмыми, а тренер покинул клуб по окончании сезона. Именно в тот период состоялась его первая встреча с Джан Пьеро Гасперини, который тогда руководил миланским «Интером». В сентябре 2011 года команды сыграли вничью на «Сан-Сиро» (0:0). Спустя 15 лет специалисты встретятся уже в Лиге чемпионов, причем оба значительно продвинулись в своих карьерах. На предматчевой пресс-конференции Луис Энрике с теплотой вспоминал работу в Риме и особенно отметил способность Гасперини добиваться успеха в разных клубах.

22:35 ПСЖ и «Рома» прежде не встречались в официальных матчах, хотя летом 2017 года сыграли в рамках Международного кубка чемпионов в Детройте. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались парижане (5:3). Любопытно, что единственный гол французской команды тогда забил Маркиньос, который перебрался в Париж именно из «Ромы» в 2013 году. Бразилец провел за итальянский клуб всего 30 матчей, но успел привлечь внимание одного из самых состоятельных клубов Европы и впоследствии стал капитаном ПСЖ.

22:30 А это состав «Ромы»: Свилар, Манчини, Эрмосо, Ндика, Молина, Франса, Суле, Коне, Пизилли, де Рон, Кастро. Очень странный выбор Гасперини — римлянам буквально некем атаковать, а Мален и Дибала остались на скамейке.

22:25 ПСЖ начнёт матч в таком составе: Сафонов, Мендеш, Пачо, Забарный, Хакими, Руис, Витинья, Невеш, Торрес, Меюлю, Аклиуш.

22:20 Во время международной паузы восстановились Пауло Дибала и Миле Свилар, причем основной голкипер римлян пропустил три предыдущих матча Лиги чемпионов. Лоренцо Пеллегрини и Девайн Ренсх по-прежнему недоступны, а участие Леонардо Балерди остается под вопросом из-за повреждения голеностопа. На левом фланге ожидается появление Уэсли, который в матче с «Пармой» успел отдать три голевые передачи, хотя вышел на замену лишь после перерыва. В нападении Малену могут составить компанию Матиас Суле и Родригу Мора. Последний перебрался в Рим из «Порту» минувшим летом и уже в 19 лет стал важным элементом атакующей системы Гасперини.

22:15 В Лиге чемпионов римлянам пока не удается конвертировать высокую результативность в очки. После выездной ничьей с «Фенербахче» (1:1) команда Гасперини уступила мадридскому «Реалу» (3:4), разгромила братиславский «Слован» (4:0) и проиграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (2:3). Особенно болезненными оказались поражения от испанцев и англичан, поскольку в обоих матчах итальянцы имели преимущество в два мяча. По итогам четырех туров «Рома» занимала 20-е место, хотя по количеству забитых голов опережала многие команды из первой восьмерки.

22:10 Джан Пьеро Гасперини на второй год работы в Риме добился впечатляющего прогресса в атаке. За 12 туров чемпионата Италии его команда забила 36 мячей — такой результативности на данном отрезке сезона в Серии А не было с 1950 года. При этом римляне еще не потерпели ни одного поражения и отстают от лидирующего «Лацио» на два очка. В минувшие выходные «Рома» разгромила на выезде «Парму» (5:1), причем четыре мяча забил Дониэлл Мален. Нидерландец возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата с 12 голами, а за весь 2026 год отличился в Серии А уже 26 раз.

22:05 Победу над «Ниццей» омрачила тяжелая травма Дезире Дуэ. Француз повредил переднюю крестообразную связку правого колена и, скорее всего, больше не сыграет в нынешнем сезоне. Аналогичную травму ранее получил Хвича Кварацхелия, поэтому Луис Энрике лишился сразу двух футболистов, способных самостоятельно обыгрывать соперников на флангах. К счастью для парижан, после повреждения восстановился Усман Дембеле. В атаке ему могут составить компанию Магнес Аклиуш и Сенни Маюлу, а дополнительную угрозу из глубины поля будет создавать Фабиан Руис. Испанец отметился результативными действиями в каждом из четырех последних матчей Лиги чемпионов.

22:00 В национальном чемпионате подопечные Луиса Энрике опережают ближайшего преследователя, которым неожиданно стал другой столичный клуб «Париж», на три очка. В субботу ПСЖ обыграл «Ниццу» на выезде (3:2) и продлил победную серию во всех соревнованиях до 12 матчей. Для Луиса Энрике это самый продолжительный подобный отрезок за всю тренерскую карьеру. Кроме того, парижане не проигрывают в Лиге чемпионов уже 14 встреч и в случае успеха против «Ромы» превзойдут национальный рекорд, который принадлежит «Лиону».

21:55 Команда Луиса Энрике начала защиту европейского титула с разгрома братиславского «Слована» (6:1), после чего с одинаковым счетом обыграла «Манчестер Сити» и «Барселону» (4:2). Еще более убедительную победу парижане одержали в четвертом туре над «Вильярреалом» (6:0). Уже к 17-й минуте французский клуб четыре раза поразил ворота испанцев и установил рекорд Лиги чемпионов. Прежде ни одной команде в истории турнира не удавалось забивать как минимум четыре мяча в четырех встречах подряд. Парижане также могут превзойти достижение «Барселоны», которая однажды забила 28 голов за групповой этап.