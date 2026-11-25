«Сабах» проиграл «Барселоне» на Олимпийском стадионе в Баку в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Азербайджанский клуб пока не слишком успешно проводит дебютный сезон в главном европейском клубном турнире и занимает 21-е место в таблице. Каталонцы укрепились вверху таблицы и теперь занимают четвёртое место.

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90+3' И всё, финальный свисток звучит в Баку! «Барселона» набирает 12 очков на общем этапе и поднимается в топ-4 турнирной таблицы, а «Сабах» с 3 очками опускается на 32 место.

90+2' Адейеми из-за штрафной пробил прямо в нижний левый угол, а Покатилов вытащил!

90' Две минуты добавил арбитр к основному времени.

90' Жоан Гарсия вовремя вышел из ворот и опередил Миккельса! Вполне могли забить второй хозяева.

88' Канселу из-за штрафной бил с правой в дальний угол — Покатилов на месте.

86' Фариньяс вышел вместо Гави в составе «Барсы».

Статистика матча 3 Удары в створ 14 4 Удары мимо 8 28 Владение мячом 72 4 Угловые удары 6 4 Офсайды 2 9 Фолы 8

85' Игроки «Барсы» красиво комбинировали у штрафной хозяев, Жезус скидывал пяткой на Гави, а тому не дали пробить.

82' Нвачукву сместился с левого фланга и пробил из опасной позиции, но попал в защитника.

80' Адейеми получил мяч на линии штрафной и сильно пробил с левой — перекладина спасла «Сабах»!

77' Дашдамиров и Муталлимов вышли вместо Алмейды и Зедадки в составе «Сабаха».

76' Ольмо по левому флангу ворвался в штрафную «Сабаха», но наткнулся на отбор Зедадки.

74' Зедадка получил повреждение после контакта с Гордоном. Нужна помощь врачей игроку «Сабаха».

71' Миккельс не подстроился под мяч в штрафной «Барсы», а мог оформлять дубль! Гарсия вовремя вышел и накрыл мяч.

69' Лепиница получил жёлтую карточку за срыв атаки «Барсы».

67' Фермин пытался отдать на Адейеми в штрафную – не прошёл пас.

65' У «Барселоны» вместо Бальде и де Йонга вышли Кампос и Канселу.

63' ГОООООООООЛ! «Сабах» забивает «Барселоне»! Фермин потерял мяч на своей половине, Нвачукву с левого фланга прострелил в штрафную, а Миккельс вторым касанием пробил в нижний угол. 1:4, без гола не ушли хозяева!

61' Пэррис и Исаев вышли вместо Северины и Ду Кейроса в составе «Сабаха».

60' ГОООООЛ! Четвёртый забивает «Барса»! Кунде на угловом выиграл борьбу и пробил в Покатилова, а Жезус опередил Пухача и буквально затолкнул мяч в ворота. 0:4, уверенно играет «Барса».

59' Повреждение получил Бальде в эпизоде без мяча, нужна помощь врачей защитнику «Барсы».

57' Бальде оказался в штрафной и бил с острого угла – выше ворот.

55' ГОООООЛ! Третий от «Барсы»! Фермин запустил Бальде по левому флангу, тот сильно прострелил на дальнюю штангу, а там Адейеми оставалось только попасть в пустой угол. 0:3, пока что без шансов для хозяев.

54' Покатило отбил мощный удар Гордона, Жезус был первым на добивании, но не попал по мячу.

53' Гордон тонко покатил в штрафную на Адейеми, а тот неудобно обработал мяч и потерял его.

51' ГОООООЛ! Второй забивает «Барселона»! Жезус принял мяч в штрафной и мощно пробил с правой — Покатилов отбил прямо перед собой, а Гордона снова добил в пустой угол. 0:2, очень похожие голы забила «Барса».

50' Лепиница сфолил на Гарсии в борьбе за мяч, угловой закончился фолом в атаке.

49' Нвачукву прошёл по правому флангу и пытался прострелить в штрафную — заработал угловой.

48' Бальде в не самой сложной ситуации упустил мяч за боковую на левом фланге.

46' Второй тайм стартовал! У «Сабаха» Микельс вышел вместо Алиева, а у «Барсы» вместо Педри вышел Ольмо.

«Сабах» – «Барселона» uefa.com

45+2' Перерыв в Баку! «Барселона» ведёт в один мяч после первого тайма, а у «Сабаха» ещё обязательно будут моменты. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

45' Фермин в касание пробил из-за штрафной, справился Покатилов! А на добивании Гордон пробил выше ворот.

44' Игроки «Барсы» нарушили правила в центре поля и тут же вернули себе мяч.

42' Адейеми отдал в штрафную на Кунде и сам же замыкал пас француза — мимо ближнего угла.

40' «Сабах» перспективно убегал в контратаку после углового у своих ворот, но каталонцы успели вернуться и накрыть проникающий пас Алиева.

38' Хорош в подкате Алмейда! Перехватил пас Фермина на Адейеми и не дал немцу оказаться на уданой позиции.

36' Педри оказался с мячом в штрафной и левой бил низом в дальний угол – накрыли защитники.

33' «Барса» тут же забила второй, но арбитры отменили его из-за офсайда. Жезус в развитии атаки забрался во вне игры, а потом Фермин классно прострелил на Гордона – и он замкнул.

31' ГООООЛ! Впереди «Барселона»! Адейеми с правого фланга навесил вдоль ворот, Покатилов отбил почти прямо перед собой, а Гордон добил с нескольких метров. 0:1, каталонцы воспользовались почти первой же возможностью забить.

Энтони Гордон uefa.com

30' Алиев мог убегать 1 на 1 с Гарсией, но запутался в ногах и не обработал простую передачу.

28' Педри из-за штрафной мощно пробил по воротам — Покатилов на месте.

27' Лепиница подобрал мяч и в касание перекинул Гарсию, но попал в перекладину! Северина мог добить мяч в сетку с нескольких метров и не попал – в любом случае, был офсайд.

26' «Сабах» заработал угловой.

25' Нвачукву пытался пройти по левому флангу, но наткнулся на чистый отбор Кунде.

Кунде отбирает мяч у Нвачукву uefa.com

23' Адейеми обыгрался в стенку с Педри и мог бить по воротам, но не успел подстроиться под мяч.

Карим Адейеми с мячом uefa.com

21' Педри в касание с лёта пробил с подбора – Покатилов вытащил!

20' Ду Кейрос в подкате пытался не дать мячу уйти на угловой, в итоге Жезус оказался в идеальной позиции для удара, но из-за штрафной пробил мимо створа.

19' Адейеми покатил в штрафную на Кунде, тот с острого угла бил, но попал в сетку с обратной стороны.

17' И снова опасно у ворот «Барсы»! Лепиница вбросил мяч из аута, он отскочил прямо на ногу Ду Кейросу, а тот в касание пробил выше ворот!

15' Педри отдал вперёд на Гордона, тот из-за штрафной решился на удар и не попал в правую девятку.

13' Фермин мог бить с линии штрафной после скидки Адейеми – успели накрыть защитики «Сабаха».

10' «Барселона» тут же попыталась ответить правым флангом, но Адейеми прострелил прямо во вратаря.

09' Опасно было у ворот «Барселоны»! Ду Кейрос открылся на грани офсайда слева покатил в штрафную на Алиева, тот пробил в касание – Гарсия вытащил!

08' Ду Кейрос и Алиев выбегали в контратаку через центр, но пас у бразильца не получился.

06' «Барса» уверенно держит мяч на старте, «Сабах» встречает средним блоком.

03' Де Йонг забрасывал на правый фланг в направлении Адейеми, Пухач перехватил.

01' «Сабах» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

20:43 Команды уже на поле переполненной арены в Баку! Всё готово к старту большого футбола!

20:40 Судейская бригада: главный арбитр — Николас Уолш, ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэниел Макфарлейн. Резервный судья — Дональд Робертсон. За VAR отвечает Эндрю Даллас, его ассистент — Стивен Маклин.

20:35 Статистика обеих команд располагает к результативному футболу. Ни один из 26 еврокубковых матчей в истории «Сабаха» не завершился нулевой ничьей, а в 13 домашних встречах команда восемь раз победила и пять раз проиграла. Еще более впечатляющая серия у каталонцев: в каждом из 22 предыдущих матчей «Барселоны» на групповом и общем этапах Лиги чемпионов было забито не менее трех мячей. За этот отрезок испанцы и их соперники суммарно отличились 105 раз — в среднем почти пять голов за игру.

20:30 Несмотря на очевидную разницу в классе между командами, у хозяев будут возможности отличиться. «Барселона» пропускала в каждой из 12 последних выездных встреч на групповом и общем этапах Лиги чемпионов. Высокая линия обороны каталонцев оставляет соперникам пространство для быстрых атак, которым могут воспользоваться Микелс и Кахим Пэррис. Правда, сам Дамбраускас предпочитает футбол с контролем мяча и выходом из обороны через короткий пас. Именно стремление придерживаться привычного стиля против более сильных соперников уже неоднократно создавало проблемы азербайджанской команде в нынешнем еврокубковом сезоне.

20:25 Особенные воспоминания с Азербайджаном связаны у Энтони Гордона. В прошлом сезоне английский футболист приезжал сюда в составе «Ньюкасла» и забил четыре мяча за один тайм в ворота «Карабаха». Теперь в отсутствие Ямаля Гордон может получить больше свободы в нападении каталонцев. Рафинья, в свою очередь, близок к тому, чтобы обойти Роберта Левандовского в списке лучших бомбардиров «Барселоны» в Лиге чемпионов. Оба забили за клуб по 23 мяча в турнире, а выше них располагаются только Луис Суарес (25) и Лионель Месси (120). Еще одним поводом для праздника может стать день рождения Педри, которому непосредственно в день матча исполняется 24 года.

20:20 «Сабах» станет первым азербайджанским соперником в истории «Барселоны», а поездка в Баку уже вошла в клубную историю по другой причине. Каталонцам пришлось преодолеть 3970 километров — прежде команда никогда не отправлялась так далеко на матч еврокубков. Из-за продолжительного перелета тренерский штаб даже скорректировал привычный график подготовки: футболисты вылетели из Испании за два дня до встречи. При этом связь между клубами существовала и раньше. Летом 2021 года состав «Сабаха» пополнили два воспитанника каталонской академии — Кристиан Себальос и Хуан Камара. Последний даже успел провести два официальных матча за первую команду «Барселоны».

20:15 А в таком составе выйдет «Барселона»: Гарсия, Бальде, Гави, Лопес, Педри, Жезус, Адейеми, Гордон, Мартин, де Йонг, Кунде.

20:10 Стартовый состав «Сабаха» на исторический матч: Покатилов, Сольве, Рахмоналиев, Нвачукву, Алиев, Лепиница, Пухач, Алмейда, Северина, Ду Кейрос, Зедадка.

20:05 Ямаль не полетел в Баку из-за небольших проблем с голеностопом. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем испанца и рассчитывает на его возвращение уже в ближайшем туре Примеры. Также недоступны Родри, Андреас Кристенсен, Руни Барджи и Хави Эспарт. Пау Кубарси восстановился после повреждения в расположении сборной Испании, однако Флик допускает, что защитник получит дополнительное время на восстановление. До конца календарного года «Барселоне» предстоит провести еще восемь встреч, поэтому немецкий специалист намерен активнее задействовать резервистов. В отсутствие Ямаля на правом фланге атаки могут сыграть Карим Адейеми или Рафинья.

20:00 В Лиге чемпионов испанцы начали выступление с побед над «Фейеноордом» и «Галатасараем» (4:1), после чего уступили ПСЖ со счетом 2:4. В четвертом туре команда Флика разгромила «Астон Виллу» (3:0) и довела количество набранных очков до девяти. Особенно результативно на европейской арене выступает Рафинья. Бразилец забил шесть мячей за четыре тура и остается главной угрозой для соперников каталонцев в отсутствие Ламина Ямаля. При этом все десять предыдущих матчей «Барселоны» во всех турнирах завершились как минимум с тремя забитыми мячами.

19:55 В минувшее воскресенье каталонцы едва не потеряли очки в домашней встрече с «Вильярреалом». Уже к седьмой минуте команда Флика уступала со счетом 0:2, однако после перерыва забила три мяча за десять минут и вырвала победу (3:2). «Барселона» выиграла 12 из 13 матчей нынешнего чемпионата Испании и опережает мадридский «Реал» на три очка. Единственное поражение в Примере каталонцы потерпели как раз от команды Жозе Моуринью в конце октября (1:2).

19:50 В национальном чемпионате «Сабах» занимает третье место с 24 очками после 11 туров. В минувшую пятницу подопечные Дамбраускаса разгромили «Сумгаит» (5:1) и прервали пятиматчевую безвыигрышную серию во всех соревнованиях. Главную угрозу в нападении представляет уроженец Германии и футболист сборной Руанды Джой-Ланс Микелс, который забил 12 мячей в 22 встречах нынешнего сезона. Еще восемь голов на счету серба Велько Симича, однако его участие в матче под вопросом из-за повреждения. Кроме того, хозяевам не поможет центральный защитник Аден Маккарти, который получил красную карточку в Норвегии.

19:45 На общем этапе разница в классе с европейскими соперниками стала более заметной. «Сабах» крупно уступил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:4), но уже во втором туре одержал историческую победу над пражской «Славией» (2:0). Затем азербайджанцы проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2) и норвежскому «Викингу» (1:4). При трех набранных очках команда еще сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф, однако календарь оставшихся встреч выглядит крайне сложным. После «Барселоны» ей предстоит сыграть с «Вильярреалом», «Наполи» и «Арсеналом».

19:40 Еще десять лет назад «Сабаха» не существовало, а теперь в гости к нему приезжает действующий чемпион Испании. Клуб основали в сентябре 2017 года, уже через год он дебютировал в высшем дивизионе азербайджанского футбола, а в прошлом сезоне впервые завоевал чемпионский титул и второй раз подряд выиграл национальный кубок. Под руководством литовского специалиста Вальдаса Дамбраускаса команда преодолела четыре раунда квалификации Лиги чемпионов, последовательно оставив за бортом турнира валлийский «Нью-Сейнтс», финский КуПС, датский «Орхус» и израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы.