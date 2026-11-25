«Локомотив» не справился с «Ростовом»

В среду, 25 ноября, московский «Локомотив» проиграл «Ростову» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Голы за «Ростов» забили Имран Азнауров и Кирилл Чебураков. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+2' Матч окончен. Сильнее сыграл «Ростов» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. «Локомотив» с 3 очками остался на итоговом 4-ом месте в Группе «D» и завершил выступление в Кубке России, «Ростов» набрав 15 очков, занял 1-ое место и вышел в следующий раунд. Следующий матч «Локомотив» сыграет 29-го ноября дома против махачкалинского «Динамо» в рамках РПЛ, а «Ростов» 29-го ноября примет «Краснодар», так же в рамках РПЛ.

90' Добавленное время 2 минуты.

89' Обостряющая подача Ракова в штрафной площади «Ростова» получилась безадресной.

88' Играют в пас футболисты «Ростова» в центре поля.

86' Продолжают обе команды стремиться в атаку при первой возможности.

83' Азнауров ворвавшись в штрафную площадь «Локомотива» пробил сильно выше ворот хозяев.

Статистика матча 3 Удары в створ 7 4 Удары мимо 9 46% Владение мячом 54% 4 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 12 Фолы 8

82' Удар головой Дениса Титова из пределов штрафной «Локомотива» после выверенной подачи Антона Шамонина, но мяч мимо створа ворот хозяев полетел.

80' Желтая карточка показана Даниле Годяеву.

79' Прострельная передача Самороковского в штрафную «Ростова» была перехвачена одним из защитников гостей.

78' В атаке «Локомотив», разыгрывают мяч «железнодорожники» на половине поля «Ростова».

Егор Погостнов В контакте ФК «Локомотив»

76' Замена у «Ростова»: Антон Шамонин вышел, ушел Кирилл Чебураков.

75' Замена у «Локомотива»: Руслан Мялковский вышел, ушел Владислав Голубев.

74' Прошла быстрая атака у «Локомотива», Данила Годяев пробил из пределов штрафной «Ростова», отбил, а затем подобрал мяч вратарь гостей Даниил Голиков.

72' Желтая карточка показана Михаилу Самороковскому.

71' Удар Азнаурова из пределов штрафной площади «Локомотива», отбил мяч вратарь хозяев Лантратов.

69' Чуть снизился темп игры.

67' Замена у «Локомотива»: Михаил Щетинин ушел, вышел Данила Годяев.

66' Удар Максима Ненахова из-за пределов штрафной «Ростова», мяч выше ворот полетел.

65' Много стыков и единоборств в игре.

64' Замена в составе «Ростова»: Иван Комаров ушел, вышел Денис Титов.

63' Подача в штрафную «Локомотива», уверенно на выходе мяч руками забрал вратарь хозяев Илья Лантратов.

62' Желтая карточка показана Михаилу Щетинину.

Илья Дронов В контакте ФК «Локомотив»

58' Удар Комарова в быстрой атаке «Ростова» из пределов штрафной площади «Локомотива», в прыжке зафиксировал мяч вратарь хозяев Илья Лантратов.

57' Желтая карточка показана Ярославу Михайлову.

56' Удар Михайлова из-за пределов штрафной «Локомотива», мяч угодив в штангу выскочил в поле.

56' Замена у «Ростова»: Максим Жуков вышел, ушел Андрей Лангович.

55' Подача Комарова с штрафного «Ростова» к воротам «Локомотива», совсем чуть чуть не дотянулся до мяча нападающий гостей Кирилл Чебураков.

54' Желтая карточка показана Вадиму Ракову.

53' Нападающий «Локо» Голубев прорывался к воротам «Ростова», действуя с подстраховкой, защитники гостей сумели его остановить.

52' В высоком темпе начинается второй тайм.

51' Удар Комарова из пределов штрафной «Локомотива» в отчаянном прыжке заблокировал защитник хозяев Ньямси.

50' Удар Вадима Ракова из пределов штрафной «Ростова» после скидки головой от Голубева, мяч выше ворот полетел.

49' Пробил Даниил Шанталий из-за пределов штрафной «Локомотива», мяч сильно выше цели полетел.

48' Активно тайм начинают футболисты «Локо» и пытаются игру перевести к воротам «Ростова».

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Ростова»: Максим Мухин и Дмитрий Чистяков вышли, ушли Данила Прохин и Виктор Мелёхин. Замены в составе «Локомотива»: Даниил Чевардин и Максим Ненахов вышли, ушли Зелимхан Бакаев и Игорь Телеляев.

Итог первого тайма В контакте ФК «Локомотив»

45+1' Перерыв. С преимуществом «Ростова» прошел первый тайм, неуверенно действовали молодые игроки «Локомотива», счёт отображает происходившее на поле.

45+1' Удар Голубева головой из пределов штрафной «Ростова» получился неточным.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Удар Ракова с острого угла в створ ворот «Ростова», в ближнему углу парировал мяч вратарь гостей Голиков.

44' Удар Прохина из-за пределов штрафной «Локомотива», мяч сильно выше ворот полетел.

43' Желтая карточка показана Игорю Телеляеву.

42' «Локомотив» в позиционной атаке.

41' Прострел Бакаева в штрафную «Ростова» перехватил полузащитник гостей Даниил Шанталий.

40' Шанталий простреливал в штрафную «Локомотива», прервал пас на угловой «Ростова» защитник хозяев Телеляев.

39' Продолжает атаковать «Ростов», непросто даётся игра подопечным Овчинникова.

38' Иван Комаров пробил с штрафного «Ростова», в прыжке из под перекладины перевел мяч на угловой вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Игроки «Ростова» празднуют гол В контакте ФК «Ростов»

35' Гоол! 0:2. Прошла быстрая атака у «Ростова», прострел Имрана Азнаурова не сумел в подкате прервать защитник «Локо» Погостнов, в одно касание с близкого расстояния от ворот поразил цель Кирилл Чебураков.

34' Удар Кирилла Чебуракова из пределов штрафной «Локомотива», мяч мимо створа пролетел.

33' Попаданием в положение «вне игры» ответили футболисты «Ростова».

32' В «офсайд» угодила атака «Локомотива», Владислав Голубев поторопился открываясь под передачу Ракова.

31' Удар Чебуракова из пределов штрафной «Локомотива» после углового «Ростова» получился несильным и неточным.

29' Желтая карточка показана Зелимхану Бакаеву.

28' Позиционная атака «Ростова» в середине поля разворачивается.

27' Прострел Дронова к воротам «Ростова» перехватил вратарь гостей Даниил Голиков.

26' Снизился темп игры.

25' Бакаев прорывался по левому флангу атаки «Локо», на вернувшийся в оборону нападающий «Ростова» Азнауров выбил у него мяч из под ног.

24' Михаил Самороковский заработал угловой для «Локомотива».

23' Ростовчане играют в пас на своей половине поля.

22' Много борьбы в центре поля в последние мгновения игры.

20' Подача с углового «Ростова», мяч заметался в штрафной «Локомотива», но решающий удар по воротам так и не нанесли гости.

19' Инициатива у «Ростова».

18' Удар Ивана Комарова с штрафного «Ростова» в створ ворот «Локомотива», отразил мяч вратарь хозяев Илья Лантратов.

17' Ярослав Михайлов заработал фол на себе на подступах к штрафной «Локомотива», готовится стандарт «Ростова».

17' Включились игроки «Ростова» в прессинг на половине поля «Локо».

15' Прошла атака «Ростова» по центру, Кирилл Чебураков бил из пределов штрафной площади «Локомотива», в падении отбил мяч вратарь хозяев Илья Лантратов.

14' Подача с штрафного «Локомотива» к воротам «Ростова», сняли «верх» защитники гостей.

13' Удар Комарова с линии штрафной «Локомотива», мяч выше ворот пролетел.

11' Удар Прохина из-за пределов штрафной «Локомотива», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот Лантратова не долетел.

10' С мячом футболисты «Ростова» в центре поля, игроки «Локо» на своей половине поля встречают их атаку.

08' В среднем темпе начинается игра.

07' Игроки «Ростова» развивают позиционную атаку.

06' Подача Бакаева с углового «Локомотива» к угрозе ворот «Ростова» не привела.

05' Положив мяч вниз, игроки «Локомотива» приступили к позиционной атаке.

04' Подача с штрафного «Ростова» к воротам «Локо», отбились хозяева.

02' Гоол! 0:1. Ошибся защитник «Локомотива» Игорь Телеляев при передаче на своего вратаря, нападающий «Ростова» Имран Азнауров с близкого расстояния от ворот «железнодорожников» пробил Лантратова.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ростова».

До матча

20:30 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

РЖД Арена В контакте ФК «Локомотив»

20:20 Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, вмещающей 28 800 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Владислав Харитонов из Казани.

Стартовый состав «Ростова» В контакте ФК «Ростов»

20:02 Стартовый состав «Ростова»: Голиков, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Шанталий, Азнауров, Чебураков.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ФК «Локомотив»

20:00 Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Самороковский, Погостнов, Ньямси, Телеляев, Щетинин, Раков, Еремеев, Дронов, Голубев, Бакаев.

19:45 За всю историю команды сыграли между собой 86 матчей. В 44 играх победил «Локомотив», в 16 «Ростов», оставшиеся 26 матчей завершились вничью.

19:42 Последняя игра между командами состоялась 25-го октября в Ростове в рамках РПЛ, тогда победили хозяева со счетом 2:0. Матч Кубка России в августе, прошедший так же в Ростове остался за ростовчанами (1:0).

18:39 «Ростов» не проигрывает на протяжении шести матчей подряд, одержав четыре победы и сыграв две встречи вничью, при этом забив 16 голов и пропустив 3 мяча.

18:36 «Локомотиву» удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в матче чемпионата России против «Родины» (1:0). В последних семи встречах железнодорожники забили 6 голов и пропустили 14 мячей.

19:34 «Ростов» с 12 очками гарантировал себе 1-ое месте в Группе «D» и участие в следующем раунде Кубка России.

19:32 «Локомотив» с 3 набранными очками расположился на 4-ом месте в Группе «D» и потерял все шансы на выход в следующий этап Кубка России.

19:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.22