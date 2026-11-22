В 15-м туре российской Премьер-лиги «Родина» на своём поле уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Автором единственного гола на 8-й минуте стал Андрей Мостовой, арендованный у «Зенита».

Андрей Мостовой — автор победного гола globallookpress.com

Перед матчем

«Родина» перед началом данной встречи располагалась в зоне стыковых матчей с 12 очками после 14 туров. В последней игре чемпионата команда Джонатана Альбы проиграла в гостях «Ахмату» со счётом 0:1, а чуть ранее выиграла на своём поле у «Краснодара» (2:1).

Руководство «Локомотива» всё‑таки определилось с фигурой временного главного тренера после ухода Михаила Галактионова и сделало ставку на легенду железнодорожников — Сергея Овчинникова, который руководил последнее время академией клуба. К этой игре «Локомотив» подошёл, находясь в зоне прямого вылета — на 15‑й строчке с 11 очками. В последней игре чемпионата случилось гостевое поражение от «Рубина» (0:1).

Ход игры

Тренер «Локомотива» Овчинников выпустил практически тот же состав, что и в последних матчах при Галактионове. Тем временем Альба сохранил схему с тремя центральными защитниками. Игра началась с атак гостей, однако уже на 8-й минуте счёт открыл «Локомотив». Андрей Мостовой принял длинную передачу от Морозова в штрафной и с лёта пробил низом в нижний угол ворот — Волков не справился. Гости повели 1:0!

Сергей Овчинников ФК «Локомотив»

Через пять минут у «Родины» появился отличный шанс: после заброса в штрафную Онугха в воздухе перепрыгнул Монтеса и головой пробил в угол. На месте оказался капитан железнодорожников Митрюшкин — он отбил мяч двумя руками. Хозяева продолжали давить, но опасных моментов не создавали. Соперник изредка отвечал контратаками, причём они тоже не были угрожающими. Первый тайм получился примерно равным, с небольшим преимуществом «Родины».

Самый опасный момент во втором тайме случился на 52-й минуте. Егорычев ворвался в штрафную слева, сделал прострел в центр, после чего последовал удар по воротам со стороны Максименко. Митрюшкин справился с ударом, а Онугха на добивании оказался в положении «вне игры».

Фрагмент матча сайт РПЛ

К 63-й минуте 59% на 41% по владению мячом впереди «Родина», но это ей не помогает, так как гости грамотно отбиваются, а Митрюшкин, как обычно, надежен. На 71-й минуте хозяева имели шанс отыграться после кросса слева на дальнюю штангу и скидки в центр штрафной, но Егорычев не дотянулся до мяча, а затем Онугха по нему промахнулся!

На 82-й минуте «Родина» нанесла 16 ударов по воротам соперника, из них 5 в створ, тогда как гости имели показатель 7(3), но счет то в пользу «Локомотива» 1:0. Концовка матча прошла с преимущество дружины Альбы, а в компенсированное время счет имел возможность сравнять Гогличидзе, но в итоге «Локомотив» забирает такие важные три очка.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Это была первая игра «Локомотива» под руководством Сергея Овчинникова, и легенда клуба по прозвищу «Босс» подтвердил свой статус тренера-мотиватора, стартовав с победы. Ничего особо не меняя в схеме игры, «железнодорожники» выглядели довольно монолитно, а Андрей Мостовой смог забить отличный мяч. «Родина», хотя и владела инициативой на поле и нанесла больше ударов по воротам, не смогла набрать очко. Альба пытался изменить что-то заменами, но они не помогли.

Результат матча Родина Москва 0:1 Локомотив Москва Родина: Сергей Волков, Игор Силва, Родриго Бекао, Артём Мещанинов, Посо, Андрей Егорычев, Солтмурад Бакаев, Machado, Musaev, Maksimenko, Onugkha Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Николай Титков, Сергей Бабкин, Сергей Пиняев, Александр Руденко, Montes, Mostovoy, Komlichenko

Статистика матча 5 Удары в створ 3 5 Удары мимо 4 56% Владение мячом 44% 6 Угловые удары 3 1 Офсайды 3

Что дальше?

Через три дня, 25 ноября, «Родина» сыграет в гостях в Кубке России в заключительном матче группового этапа, а затем проведёт две оставшиеся игры первой части сезона. 29 ноября московский клуб будет гостить у «Оренбурга», а 5 декабря примет ЦСКА.

«Локомотив» 25 ноября на своём поле сыграет с «Ростовом» в Кубке России, а через 4 дня в игре чемпионата дома сразится с махачкалинским «Динамо». Последней игрой в 2026 году станет гостевой поединок 5 декабря с «Ахматом».