Испанцы увезут три очка из Тбилиси?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций грузинская «Иберия» будет принимать испанский «Хетафе». Игра пройдет в Тбилиси 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Иберия»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Иберия» занимает 29-е место, набрав одно очко после трех сыгранных матчей.

Последние матчи: в стартовой игре еврокубка «Иберия» проиграла на выезде клубу «Синт-Трёйден» (0:2), затем сыграла вничью в матче против «Мьёльбю» (1:1). В третьем туре Лиги конференций грузинская команда уступила датскому «Копенгагену» (1:2).

В 33-м туре чемпионата Грузии «Иберия» с минимальным счётом переиграла команду «Самгурали» (1:0).

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Иберия» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» занимает 31-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Хетафе» сыграл вничью с румынской командой «Университатя Крайова» (1:1). Затем испанцы проиграли швейцарскому «Лугано» (2:5) и английскому «Брайтону» (0:1).

В 13-м туре испанской Примеры «Хетафе» потерпел крупное поражение от мадридского «Атлетико» (0:3). Участник Лиги конференций в Ла Лиге занимает 18-е место, набрав 12 очков.

Не сыграют: Хуанми, Боселли.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Хетафе» одержал две победы и потерпел три поражения, забив при этом шесть голов и пропустив девять мячей.

На что ставят в матче Иберия — Хетафе Букмекерские коэффициенты на матч Иберия — Хетафе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хетафе» занимает 31-е место в Лиге конференций

«Иберия» занимает 29-е место в Лиге конференций

«Хетафе» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хетафе» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Иберии» — 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Хетафе» — явный фаворит матча, испанцы в среднем за матч забивают по два мяча. Есть большая вероятность, что клуб Ла Лиги одержит победу над соперником из Грузии.

2.30 Фора «Хетафе» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Иберия» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Хетафе» (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Иберия» — «Хетафе» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.