В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций грузинская «Иберия» будет принимать испанский «Хетафе». Игра пройдет в Тбилиси 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Иберия»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Иберия» занимает 29-е место, набрав одно очко после трех сыгранных матчей.
Последние матчи: в стартовой игре еврокубка «Иберия» проиграла на выезде клубу «Синт-Трёйден» (0:2), затем сыграла вничью в матче против «Мьёльбю» (1:1). В третьем туре Лиги конференций грузинская команда уступила датскому «Копенгагену» (1:2).
В 33-м туре чемпионата Грузии «Иберия» с минимальным счётом переиграла команду «Самгурали» (1:0).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Иберия» одержала две победы, сыграла две встречи вничью и потерпела одно поражение.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» занимает 31-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Хетафе» сыграл вничью с румынской командой «Университатя Крайова» (1:1). Затем испанцы проиграли швейцарскому «Лугано» (2:5) и английскому «Брайтону» (0:1).
В 13-м туре испанской Примеры «Хетафе» потерпел крупное поражение от мадридского «Атлетико» (0:3). Участник Лиги конференций в Ла Лиге занимает 18-е место, набрав 12 очков.
Не сыграют: Хуанми, Боселли.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Хетафе» одержал две победы и потерпел три поражения, забив при этом шесть голов и пропустив девять мячей.
Статистика для ставок
- «Хетафе» занимает 31-е место в Лиге конференций
- «Иберия» занимает 29-е место в Лиге конференций
- «Хетафе» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хетафе» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Иберии» — 7.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
Прогноз: «Хетафе» — явный фаворит матча, испанцы в среднем за матч забивают по два мяча. Есть большая вероятность, что клуб Ла Лиги одержит победу над соперником из Грузии.
Ставка: Фора «Хетафе» (-1.5) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.