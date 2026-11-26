26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Марсель» и «Левски». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Марсель»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 31-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Марсель» в четырех турах набрал лишь три очка. Команда забила всего два мяча при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ле Ману» — 2:3.

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До того «Марсель» переиграл «Ланс» — 2:1, а вот несколько ранее одолел «Байер» — 1:0. Команда до последней коллизии победила четырежды кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Марсель» имеет не столь надежные тылы, к тому же крайне мало забивает в Лиге Европы.

При этом «Марсель» наверняка постарается пробиться в плей-офф Лиги Европы. Отставание от 24-й позиции составляет всего одно очко. Марсельцы намерены реабилитироваться за последний прокол, к тому же в приличных кондициях находится Амин Гуири.

Команда уж точно постарается как можно скорее оказаться в зоне плей-офф. Марсельцы не должны замечать скромных болгар.

«Левски»

Турнирное положение: «Левски» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает крайне удачно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Левски» в четырех турах набрал семь зачетных баллов. Команда забила четыре мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение софийскому «Локомотиву» — 4:1.

До того «Левски» уступил софийскому ЦСКА — 0:3, а вот чуть ранее переиграл «Ягеллонию» — 1:0. Команда не проигрывает в гостях уже три месяца.

Состояние команды: «Левски» намерен побороться за попадание в восьмерку, однако явно не блещет в плане реализации.

При этом «Левски» в двух выездных матчах турнира пропустил всего два мяча, набрав вне родных стен четыре очка. В кадровом плане команда выглядит скромно, но весьма боевита! Болгары не боятся никого, да и почему бы не удивить обескураженных последней неудачей марсельцев?!

Нет сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Болгары вполне способны отыскать лазейки к воротам французов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Марсель» фаворитом с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа «Левски» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Марсель» еще не успеет отойти от последней неудачи, к тому же маловато забивает в Лиге Европы.

2.75 «Левски» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Марсель» — «Левски» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: «Левски» не проиграет за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Марсель» — «Левски» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт