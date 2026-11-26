26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Виктория» Пльзень
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 30-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Виктория» Пльзень в четырех турах набрала три очка. Команда забила три мяча при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Богемианс» — 2:1.
До того «Виктория» Пльзень подписала мировую с пражской «Спартой» — 1:1, а вот несколько ранее одолела «Лиллестрём» — 1:0. Команда не побеждала в трех последних домашних поединках.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Виктория» Пльзень пытается попасть в топ-24, вот только в плане реализации явно не преуспевает.
При этом «Виктория» Пльзень не уступила в пяти последних поединках. В них команда добыла четыре победы. Отставание от зоны плей-офф составляет всего одно очко, вот только этим самым зачетным баллом еще нужно разжиться…
Команда уж точно постарается отобрать очки у «орлов». «Виктория» Пльзень намерена поискать свои шансы в контригре.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бенфика» набрала 12 зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 13 мячей при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Торренсе» — 3:1.
До того «Бенфика» одолела «Эштрелу» — 3:2, а вот чуть ранее нанесла поражение «Леху» — 3:1. Команда победила в девяти последних поединках.
Состояние команды: «Бенфика» ныне вполне преуспевает в плане результатов, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации Вангелис Павлидис.
При этом «Бенфика» в Лиге Европы забивает больше всех. Команда потенциально способна побороться за победу в турнире, да и в кадровом аспекте смотрится симпатично. Должен прибавлять и хавбек Георгий Судаков, от которого в Лиссабоне ждут явно большего.
Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. «Орлы» уж точно не собираются терять лидирующую позицию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.45. Ничья — в 5.00, выигрыш «Виктории» Пльзень — в 5.75.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: «Бенфика» намерена закрепиться на вершине таблицы, к тому же весьма выгодно смотрится в атаке.
Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Бенфика» победила в девяти последних матчах
- Чехи в среднем забивают меньше гола за матч
- «Виктория» Пльзень не побеждала в трех последних домашних матчах
- «Орлы» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «Бенфика» забивает чаще всех в Лиге Европы