26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Сандерленд» и «Ягеллония». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет семь очков в своем активе.
Команда находится на 11-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и по дополнительным показателям отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: в прошлой игре в рамках 11-го тура английского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0).
Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в дома одержал победу над «Челси» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сандерленд» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Несмотря на не самую убедительную форму хозяев, их перевес в классе и поддержка домашних трибун могут стать решающими факторами в предстоящем матче.
Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет три очка в своем активе.
Команда находится на 29-м с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и в четыре пункта — от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: ранее в рамках 15-го тура польского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Краковии» (1:3).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Катовице» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ягеллония» проиграла лишь дважды при четырех победах.
Последние результаты дают гостям основания рассчитывать хотя бы на ничью, но преимущество соперника в классе и фактор чужого поля существенно снижают их шансы на успех.
Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Сандерленда» забивали меньше трех голов
- в четырех последних матчах «Сандерленд» забивал меньше двух голов
- в шести из восьми последних матчей «Ягеллонии» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.20, выигрыш «Ягеллонии» — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.38.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше трех мячей. Так было и в их восьми из девяти последних домашних поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в шести из восьми последних матчей «Сандерленда».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.38