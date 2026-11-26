Запрыгнет ли «Сандерленд» в топ-8 Лиги Европы?

прогноз на матч пятого тура Лиги Европы, ставка за 1.92

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Сандерленд» и «Ягеллония». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет семь очков в своем активе.

Команда находится на 11-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и по дополнительным показателям отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в прошлой игре в рамках 11-го тура английского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в дома одержал победу над «Челси» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сандерленд» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Несмотря на не самую убедительную форму хозяев, их перевес в классе и поддержка домашних трибун могут стать решающими факторами в предстоящем матче.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

«Ягеллония»

Турнирное положение: «Ягеллония» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет три очка в своем активе.

Команда находится на 29-м с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и в четыре пункта — от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 15-го тура польского первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Краковии» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Катовице» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ягеллония» проиграла лишь дважды при четырех победах.

Последние результаты дают гостям основания рассчитывать хотя бы на ничью, но преимущество соперника в классе и фактор чужого поля существенно снижают их шансы на успех.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

На что ставят в матче Сандерленд — Ягеллония Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Ягеллония: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Сандерленда» забивали меньше трех голов

в четырех последних матчах «Сандерленд» забивал меньше двух голов

в шести из восьми последних матчей «Ягеллонии» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.20, выигрыш «Ягеллонии» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.38.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше трех мячей. Так было и в их восьми из девяти последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.92 Тотал меньше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Сандерленд» — «Ягеллония» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в шести из восьми последних матчей «Сандерленда».

2.38 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Сандерленд» — «Ягеллония» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.38