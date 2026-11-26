Кто выиграет битву за топ-8 Лиги Европы?

прогноз на битву за место в зоне выхода в 1/8 финала Лиги Европы, ставка за 1.86

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Неймеген» и «Ренн». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Неймеген»

Турнирное положение: «Неймеген» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет семь очков в своем активе.

Команда находится на 12-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и по дополнительным показателям отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в прошлой игре в рамках 13-го тура нидерландского первенства клуб на своем поле потерпел поражение от ПСВ (1:4).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Утрехтом» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Неймеген» проиграл лишь дважды при трех победах и пяти ничьих.

С такой формой у хозяев вроде бы неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем более дома, но более высокий уровень игры соперника все-таки делает фаворитом соперника.

Тьяронн Шери и Брайан Линссен — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет шесть очков в своем активе.

Команда находится на 17-м в зоне плей-офф (9-24-я позиции) с отставанием в один балл как от нынешнего соперника, так и от топ-8.

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура французского первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Лилля» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Данная форма вроде как говорит о том, что у гостей не лучшие шансы на выигрыш, тем более на выезде, но если учесть перевес в классе над соперником, они все же высоки.

Четыре гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Неймегена» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Неймегена» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Ренн» забивал меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.75, выигрыш «Неймегена» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.54 и 2.38.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.86 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Неймеген» — «Ренн» принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в шести из семи последних матчей «Неймегена».

2.32 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Неймеген» — «Ренн» позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.32