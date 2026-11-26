В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций датский «Норшеланн» будет принимать греческий «Панатинаикос». Игра пройдет в Фаруме 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Норшелланн»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Норшелланн» занимает 25-е место, набрав 2 очка после трех туров.
Последние матчи: в матче первого тура общего этапа Лиги конференций скандинавы обменялись голами с шотландским «Хартсом» (1:1), а затем сыграли вничью с ЦСКА София (2:2).
В рамках третьего игрового дня Лиги конференций «Норшелланн» проиграл «Монако» (0:2).
Не сыграют: Мохаммед.
Состояние команды: в последних матчах «Норшелланн» одержал три победы и потерпел два поражения. Датчане забили 14 голов и пропустили 6 мячей.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Панатинаикос» занимает первое место, набрав максимальное количество очков — девять.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций греческий клуб выиграл у «Бораца» (2:1) и «Кайрата» (5:1).
В 3-м туре Лиги конференций греки переиграли болгарский клуб ЦСКА София (2:1).
Не сыграют: Сверрир Инги Ингасон, Виктор Кристиансен, Павлос Пантелидис.
Состояние команды: «Панатинаикос» одержал победу в девятом матче подряд, забив 23 голов и пропустив 6 мячей.
Статистика для ставок
- «Норшелланн» занимает 25-е место в Лиге конференций
- «Панатинаикос» занимает первое место в Лиге конференций
- «Панатинаикос» и «Норшелланн» ранее в еврокубках не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Норшелланна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Панатинаикоса» — 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.
Прогноз: «Панатинаикос» в Лиге конференций выглядит достойно, греки одержали три победы на старте сезона, забив соперникам девять голов. Ожидаем, что гости продолжат побеждать и в матче против датчан.
Ставка: Победа «Панатинаикоса» с коэффициентом 2.65.
Прогноз: «Панатинаикос» и «Норшелланн» в среднем за матч забивают по два мяча. Вполне можно рискнуть в пользу результативного футбола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.