Греки увезут три очка из Дании?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.65

В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций датский «Норшеланн» будет принимать греческий «Панатинаикос». Игра пройдет в Фаруме 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Норшелланн»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Норшелланн» занимает 25-е место, набрав 2 очка после трех туров.

Последние матчи: в матче первого тура общего этапа Лиги конференций скандинавы обменялись голами с шотландским «Хартсом» (1:1), а затем сыграли вничью с ЦСКА София (2:2).

В рамках третьего игрового дня Лиги конференций «Норшелланн» проиграл «Монако» (0:2).

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Не сыграют: Мохаммед.

Состояние команды: в последних матчах «Норшелланн» одержал три победы и потерпел два поражения. Датчане забили 14 голов и пропустили 6 мячей.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Панатинаикос» занимает первое место, набрав максимальное количество очков — девять.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций греческий клуб выиграл у «Бораца» (2:1) и «Кайрата» (5:1).

В 3-м туре Лиги конференций греки переиграли болгарский клуб ЦСКА София (2:1).

Не сыграют: Сверрир Инги Ингасон, Виктор Кристиансен, Павлос Пантелидис.

Состояние команды: «Панатинаикос» одержал победу в девятом матче подряд, забив 23 голов и пропустив 6 мячей.

На что ставят в матче Норшелланн — Панатинаикос Букмекерские коэффициенты на матч Норшелланн — Панатинаикос: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Норшелланн» занимает 25-е место в Лиге конференций

«Панатинаикос» занимает первое место в Лиге конференций

«Панатинаикос» и «Норшелланн» ранее в еврокубках не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Норшелланна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Панатинаикоса» — 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Панатинаикос» в Лиге конференций выглядит достойно, греки одержали три победы на старте сезона, забив соперникам девять голов. Ожидаем, что гости продолжат побеждать и в матче против датчан.

2.65 Победа «Панатинаикоса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Норшелланн» — «Панатинаикос» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Панатинаикоса» с коэффициентом 2.65.

Прогноз: «Панатинаикос» и «Норшелланн» в среднем за матч забивают по два мяча. Вполне можно рискнуть в пользу результативного футбола.

2.07 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Норшелланн» — «Панатинаикос» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.