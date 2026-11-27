27 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Расинг». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Эльче» — 1:1.

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До того «Леванте» в Кубке Испании одолел «Таранкон» — 2:1, а вот поединок с «Сельтой» завершился паритетом — 0:0. Команда не побеждала в пяти последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Леванте» привычно имеет огромные проблемы с реализацией, к тому же уступил ровно в половине своих матчей.

При этом «Леванте» ныне выглядит бледновато. Команда в двух последних матчах добыла всего одно очко. Да и вообще, «лягушки» победили лишь дважды в 13 поединках Ла Лиги. К тому же форвард Роджер Бруги отличился лишь пятью забитыми мячами в чемпионате.

Команда уж точно будет действовать активно. «Лягушкам» срочно нужно отрываться от опасной зоны, да и оборона соперника крайне ненадежна.

«Расинг»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Расинг» на два очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 20 мячей при 32 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» — 3:2.

До того «Расинг» нанес поражение «Малаге» — 2:1, а вот чуть раньше был бит мадридским «Реалом» — 0:3. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Расинг» победил в двух своих последних гостевых поединках, вот только в плане надежности тылов явно не преуспевает.

При этом «Расинг» в кадровом плане смотрится достаточно скромно. Зато Яссир Забири уже умудрился наколотить 11 мячей в текущем чемпионате. Марокканец проводит шикарный сезон, вот только в игре команды все слишком завязано на нем. Пока все складывается в единый пазл.

И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Расинг» находится на моральном подъёме, да и Забири в прайме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Леванте» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа «Расинга» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Расинг» нынче прибавил, тогда как «лягушки» переживают крайне сложный период.

3.20 Победа «Расинга» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Леванте» — «Расинг» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Расинга» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Леванте» — «Расинг» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт