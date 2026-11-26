«Хартс» уступил на своем поле «Монако» 2:3 в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций. В составе победителей голами отметились Фоларин Балогун (дубль) и Эден Диоп. У хозяев отличились Йорди Алтена и Сабах Кержота. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

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90+6' Звучит свисток — матч окончен! «Монако» вырывает победу со счетом 3:2, набирает 3 очка (становится 12) и выходит в лидеры Лиги конференций. У «Хартса» остается один балл и это 33-я строчка в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках ЛК монегаски проведут 10 декабря против «Брайтона», а «Хартс» сыграет в этот же день с «Борац Баня Лука».

90+4' Г-ОООООООО-Л! «Монако» — 2:3! «Монако»! Фоларин Балогун! Балогун получил отличный пас от Мамаду Кулибали в штрафной и в касание пробил низом мимо вратаря!

90+3' Йорди Алтена («Хартс») головой прервал навес с углового в своей штрафной и вынес мяч.

90+2' Фоларин Балогун («Монако») ворвался в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

90' Ко второму тайму добавлено 4 минуты!

89' Попытка дальнего удара Мамаду Кулибали («Монако») была заблокирована на линии штрафной.

Статистика матча 7 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 7 1 Офсайды 3 7 Фолы 13

87' Своей заменой отвечают гости: вместо Маттиса Аблина на поле вышел Анис Субейр.

86' Клаудио Брага («Хартс») завершил матч, вместо него игру продолжит Джеймс Уилсон.

85' Много борьбы в центре поля: хозяева намеренно сушат матч. Судя по всему, их устраивает этот результат.

83' Бо Реус («Хартс») сильным ударом вперед вынес мяч и разрядил обстановку у своих ворот.

81' Джошуа Макпарк («Хартс») вынес мяч с ленточки после удара Матиса Детурбе («Монако»)!

79' Монегаски перешли в позиционную атаку, но пока ничего опасного впереди не получается.

77' Мамаду Кулибали («Хартс») жестко получил по ноге при попытке удара, но арбитр не заметил в этом эпизоде нарушения правил.

76' Северин Сабри Гуендоз («Хартс») завершил игру на сегодня, вместо него вышел Джошуа Макпарк.

75' Йорди Алтена («Хартс») придержал за майку соперника и был награжден желтой карточкой.

73' Лукаш Градецки («Монако») отдал неудачную передачу от своих ворот и мяч улетел за пределы поля.

72' Джордан Тезе («Монако») прострелил справа в область линии вратарской, но Йорди Алтена («Хартс») в подкате прервал эту опасную передачу.

70' Арбитр посмотрел телевизор и отменил свое решение! Пенальти не будет!

68' Сабах Кержота («Хартс») навесил мяч в штрафную, и там была череда рикошетов и судья усмотрел касание руки. Пенальти?!

66' Бо Реус («Хартс») вновь спасает команду, на этот раз после удара со штрафного Маттиса Аблина («Монако») он потащил из угла.

65' Ланди Каборе («Хартс») необдуманно сфолил возле своей штрафной и это может быть очень опасный стандарт.

64' Из-под защитника низом пробил Джордан Тезе («Монако»), но Бо Реус («Хартс») достал этот мяч и перевел на угловой.

63' Неудачным получился навес с левой бровки от Роджерса Мато («Хартс») — мяч улетел за лицевую линию.

62' Травму получил Эден Диоп («Монако»), ему оказывают медицинскую помощь и, судя по всему, игра для него завершена.

60' Эден Диоп («Монако») пробил с линии штрафной, попал мячом в ногу защитнику и заработал угловой.

59' В офсайд попал Ланди Каборе («Хартс»), рановато стартанув в отрыв.

57' Монегаски провели две замены: поле покинули Вандерсон Скардовелли и Такуми Минамино, вместо них вышли Флавиу Назинью и Ильес Бельмохтар.

55' Хозяева активно начали второй тайм и сейчас полностью владеют инициативой.

54' Роджерс Мато («Хартс») сподобился на дальний удар, но мяч полетел далеко от створа.

52' Бо Реус («Хартс») помог своим защитникам выйти из-под прессинга, но его передача вперед оказалась неточной.

50' Кристиан Мависса («Монако») срубил Йорди Алтена («Хартс») и получил заслуженную желтую карточку.

49' Еще раз выручил вратарь монегасков, переведя на угловой после удара Йорди Алтена («Хартс»).

48' Лукаш Градецки («Монако») кулаком выбил мяч после подачи углового, а при повторном ударе полет мяча был заблокирован защитником.

47' Маттис Аблин («Монако») пробежал с мячом полполя и зарядил метров с двадцати — мяч пролетел выше ворот!

46' Стартовал второй тайм в нашем захватывающем матче!

45+3' Звучит свисток на перерыв! У нас ничья — 2:2! Отдыхаем...

45+2' Йорди Алтена («Хартс») пробил выше прямым ударом со штрафного.

45+1' Опасный штрафной у ворот гостей! Такуми Минамино («Монако») снова при помощи фола остановил соперника, на этот раз в метре от площади!

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

44' Г-ОООООООО-Л! «Хартс» — 2:2! Сабах Кержота! Кержота поймал отскок на углу штрафной и зарядил крученым в дальний верхний угол! Вратарь был бессилен!

43' Такуми Минамино («Монако») снес на фланге Северина Сабри Гуендозу («Хартс») и увидел перед собой горчичник!

41' Г-ОООООООО-Л! «Монако» — 1:2! Эден Диоп! Диоп получил классную передачу от Фоларина Балогуна на 11 метров и пробил низом под падающим вратарем!

39' Сабах Кержота («Хартс») закручивал в дальний угол из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в руки Лукашу Градецки («Монако»).

38' Джордан Тезе («Монако») перевел мяч головой на корнер после навеса на дальнюю штангу.

37' Кристиан Борхгревинк («Хартс») принял мяч на грудь у бровки и тут же получил толчок в спину. Это перспективный стандарт для хозяев.

36' Шикарная атака в короткий пас прошла у гостей, но Стюард Финдли («Хартс») в последний момент разгадал передачу и вынес мяч.

34' Безадресным получился кросс в штрафную от Эдена Диопа («Монако») — мяч прилетел точно в руки вратарю.

33' Лоран Менди («Хартс») схватил за майку убегавшего в атаку Маттиса Аблина («Монако»), однако судья карточку ему не показал.

31' Фоларин Балогун («Монако») получил проникающую передачу, но догнал мяч уже ближе к лицевой, поэтому удар пришелся мимо створа.

30' Лукаш Градецки («Монако») высоко выпрыгнул и забрал мяч в руки после навеса в его вратарскую.

29' А вот и первая желтая карточка в матче! Маттис Аблин («Монако») снес соперника в нескольких метрах от своей штрафной.

27' Бо Реус («Хартс») решил не рисковать и вынес мяч далеко вперед от своих ворот под прессингом соперника.

26' Такуми Минамино («Монако») пробивал с острого угла, но мяч попал в ногу защитнику и улетел в аут.

24' Г-ОООООООО-Л! «Хартс» — 1:1! «Монако»! Фоларин Балогун! Балогун уверенно подошел к точке и пробил низом в правый от себя угол.

23' Маттис Аблин («Монако») прорывался между двумя защитниками в штрафную, а затем показывал судье, что мяч попал в руку сопернику и это пенальти!

22' Гости все чаще стали атаковать позиционно, а «Хартс» немного прижался к воротам.

20' Йорди Алтена («Хартс») с левой ноги атаковал ближний угол — мяч в руки поймал голкипер монегасков

18' Лукаш Градецки («Монако») нерешительно выходил на мяч и едва не привез себе гол, но подстраховали защитники.

17' Неудачным получился дальний удар Дениса Закария («Монако») — мяч полетел слишком высоко.

15' Г-ОООООООО-Л! «Хартс» — 1:0! Йорди Алтена! Алтена остался последним на подборе, подхватил мяч и пушечным ударом из-за пределов штрафной отправил его под перекладину!

15' Сабах Кержота («Хартс») прямым ударом со штрафного пробил в ближний угол, но вратарь в шикарном прыжке отбил мяч.

14' Северин Сабри Гуендоз («Хартс») был сбит на подступах штрафной и это опасный стандарт!

13' Йорди Алтена («Хартс») накрутил соперника возле своей штрафной и начал быструю атаку команды.

12' По ногам получил Денис Закария («Монако») и пока не может подняться с газона.

11' Лоран Менди («Хартс») попытался на коротке разыграть с партнером при входе в зону, однако мяч у них был выбит в аут.

10' Ланди Каборе («Хартс») пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел далековато от стойки ворот.

08' Попытка навеса в штрафную Кристиана Борхгревинка («Хартс»), однако мяч головой выбил Садибу Сане («Монако»).

07' Кристиан Мависса («Монако») поймал отскок в левом углу штрафной, положил корпус и пробил, но мяч полетел выше перекладины.

06' Бо Реус («Хартс») помог своим защитникам выйти из-под прессинга через длинный пас в центр поля.

05' Эден Диоп («Монако») пробил с угла штрафной — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

04' Джордан Тезе («Монако») начал новую позиционную атаку своей команды.

03' Лукаш Градецки («Монако») вышел из ворот и поймал мяч в руки после заброса в его штрафную.

02' Гости с первых секунд взяли мяч под свой контроль, но пока катают его на своей половине поля.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Хартс» — «Монако» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Тайнкасл Парк». Игра вот-вот начнется!

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Даниэль Шлагер из Германии.

20:20 Стартовый состав «Хартса»: Реус Бо, Алтена Йорди, Финдли Стюард, Гиллис Мэттью, Маккарт Джейми, Борхгревинк Кристиан, Менди Лоран, Кержота Сабах, Северин Сабри Гуендоз, Каборе Ланди, Брага Клаудио.

20:15 Стартовый состав «Монако»: Градецки Лукаш, Тезе Джордан, Сане Садибу, Дайер Эрик, Скардовелли Вандерсон, Диоп Эден, Мависса Кристиан, Закария Денис, Минамино Такуми, Балогун Фоларин, Аблин Маттис.

20:05 Сегодняшний матч пройдет в Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл Парк», который вмещает 19 852 зрителей.

19:55 Если в Лиге конференций «Монако» выступает безупречно (3 победы из 3 при всего одном пропущенном мяче), то во французской Лиге 1 команда начала буксовать. Монегаски не могут выиграть в чемпионате Франции на протяжении трех туров подряд, а атакующий потенциал команды немного просел из-за травм ряда ключевых исполнителей.

19:50 Монегаски идут без потерь и делят лидерство по набранным очкам с «Лугано», «Панатинаикосом» и «Твенте». Главная мотивация французов — закрепиться в топ-8, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала и избежать лишних стыковых матчей в феврале. Победа в Эдинбурге практически гарантирует им место в восьмерке сильнейших.

19:45 В шотландском Премьершипе «Хартс» занимает 4-ю строчку, однако до прошлого уик-энда команда переживала серьезный спад и кадровый кризис из-за травм (в распоряжении тренера осталось около 16 полевых игроков). Серию из трех поражений подряд удалось прервать историческим выездным разгромом «Данди» со счетом 8:0.

19:40 Шотландский клуб провалил старт еврокубковой кампании, сыграв вничью с «Норшелланном» и уступив «Трабзонспору» и «Туну». Отставание от 24-й строчки, дающей право сыграть в стыковых матчах плей-офф, составляет всего 1 балл, поэтому для подопечных Ваутера Вранкена домашняя встреча с фаворитом — один из последних шансов вернуться в борьбу за выход из группы.

19:30 Эдинбургский «Хартс», отчаянно пытающийся зацепиться за шансы на еврокубковую весну, примет на своем поле одного из лидеров турнира — «Монако». Шотландцы подходят к игре в статусе андердога, но на кураже после феерического разгрома в национальном первенстве, тогда как монегаски стремятся оформить четвертую победу подряд на европейской арене. Столкновение британской неуступчивости и французского класса обещает бескомпромиссную борьбу за важные турнирные баллы.

19:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90

19:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура общего этапа Лиги конференций «Хартс» — «Монако». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.