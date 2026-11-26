В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций «Хартс» из Шотландии будет принимать «Монако» из Франции. Игра пройдет в Эдинбурге 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Хартс»
Турнирное положение: «Хартс» занимает 32-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций шотландцы сыграли вничью с «Норшелланном» (1:1). Затем футболисты «Хартса» проиграли «Трабзонспору» (0:2) и «Туну» (1:3).
В 14-м туре чемпионата Шотландии «Хартс» разгромил «Данди» (8:0). В турнирной таблице внутреннего первенства «Хартс» занимает четвёртое место, набрав 23 очка.
Не сыграют: Халкетт, Рено, Спиттал.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх поединках потерпел поражение.
«Монако»
Турнирное положение: французский клуб в общем этапе Лиги конференций занимает 4-е место, набрав 9 очков.
Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Монако» на выезде переиграл болгарский ЦСКА (2:1). Затем монегаски нанесли поражение «Фрайбургу» (3:0) и «Норшелланну» (2:0).
В 11-м туре чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Осером» (1:1). В турнирной таблице Лиги 1 «монегаски» занимают восьмое место, набрав 17 очков.
Не сыграют: Эрик Дайер, Александр Головин.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Монако» одержал одну победу, сыграли три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Хартс» занимает 32-е место в Лиге конференций
- «Монако» занимает 4-е место в Лиге конференций
- «Хартс» и «Монако» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Монако» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Хартса» — 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: «Монако» входит в группу лидеров Лиги конференций, французы одержали три победы в трёх матчах. Не исключаем, что монегаски смогут добиться очередной виктории в поединке против «Хартса».
Ставка: Фора «Монако» (-1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.