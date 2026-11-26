прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций «Хартс» из Шотландии будет принимать «Монако» из Франции. Игра пройдет в Эдинбурге 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Хартс»

Турнирное положение: «Хартс» занимает 32-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций шотландцы сыграли вничью с «Норшелланном» (1:1). Затем футболисты «Хартса» проиграли «Трабзонспору» (0:2) и «Туну» (1:3).

В 14-м туре чемпионата Шотландии «Хартс» разгромил «Данди» (8:0). В турнирной таблице внутреннего первенства «Хартс» занимает четвёртое место, набрав 23 очка.

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Не сыграют: Халкетт, Рено, Спиттал.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх поединках потерпел поражение.

«Монако»

Турнирное положение: французский клуб в общем этапе Лиги конференций занимает 4-е место, набрав 9 очков.

Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Монако» на выезде переиграл болгарский ЦСКА (2:1). Затем монегаски нанесли поражение «Фрайбургу» (3:0) и «Норшелланну» (2:0).

В 11-м туре чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Осером» (1:1). В турнирной таблице Лиги 1 «монегаски» занимают восьмое место, набрав 17 очков.

Не сыграют: Эрик Дайер, Александр Головин.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Монако» одержал одну победу, сыграли три встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение.

На что ставят в матче Хартс — Монако Букмекерские коэффициенты на матч Хартс — Монако: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хартс» занимает 32-е место в Лиге конференций

«Монако» занимает 4-е место в Лиге конференций

«Хартс» и «Монако» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Монако» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Хартса» — 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Монако» входит в группу лидеров Лиги конференций, французы одержали три победы в трёх матчах. Не исключаем, что монегаски смогут добиться очередной виктории в поединке против «Хартса».

1.90 Фора «Монако» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Хартс» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Монако» (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Хартс» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.