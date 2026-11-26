Бельгийцы зацепятся за очки в Сплите?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.40

В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций «Хайдук» из Хорватии будет принимать «Синт-Трёйден» из Бельгии. Игра пройдет в Сплите 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Хайдук»

Турнирное положение: хорватский коллектив занимает 13-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав шесть очков из девяти возможных.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций «Хайдук» одержал победу над «Аяксом» (2:1). Затем хорваты нанесли минимальное поражение швейцарскому «Туну» (1:0).

В третьем туре Лиги конференций хорваты проиграли «Линкольну» из Гибралтара (0:1).

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Не сыграют: Роко Брайкович, Ивица Ивушич.

Состояние команды: в последних матчах «Хайдук» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение, при этом забив 9 голов и пропустив 3 мяча.

«Синт-Трёйден»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Синт-Трёйден» занимает десятое место, набрав семь очков.

Последние матчи: бельгийцы в Лиге конференций одержали победы в матчах против «Иберии» (2:0) и «Мидтьюлланна» (1:0).

В третьем туре еврокубка «Синт-Трёйден» обменялся голами с норвежским «Бранном» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Синт-Трёйден» одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и потерпел два поражения, забив 9 мячей и пропустив 9 голов.

Статистика для ставок

«Хайдук» занимает 13-е место в Лиге конференций

«Синт-Трёйден» занимает 10-е место в Лиге конференций

«Хайдук» и «Синт-Трёйден» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хайдука» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.12. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Синт-Трёйден» — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.

Прогноз: «Хайдук» уверенно начал общий этап Лиги конференций, одержав две победы в первых двух турах. Однако в последнем матче хорваты уступили «Линкольну» из Гибралтара. «Синт-Трёйден» набрал семь очков и выглядит достаточно конкурентоспособным, чтобы побороться за результат в Сплите.

2.40 Фора «Синт-Трёйдена» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Хайдук» — «Синт-Трёйден» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Фора «Синт-Трёйдена» (0) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Обе команды способны отличиться. «Хайдук» забил в двух из трёх предыдущих матчей общего этапа, а «Синт-Трёйден» не проиграл ни одной встречи в турнире.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Хайдук» — «Синт-Трёйден» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.