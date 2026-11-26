В четверг, 26 ноября, московский «Спартак» проиграл московскому ЦСКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Дублями за ЦСКА отметились Иван Дроздов и Марат Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Райли Савчук, у «Спартака» отличился Данил Пивчулин. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. Сильнее сыграл ЦСКА в атаке и обороне, одержав уверенную победу. «Спартак» с 35 очками остался на 5-ом месте на Западе КХЛ, ЦСКА набрав 46 очков закрепился на 1-ом. Следующий матч «Спартак» сыграет 28-го ноября дома против «Торпедо», а ЦСКА 30-го ноября примет «Шанхайских Драконов».

59' Игорь Нечаев бросал из круга вбрасывания зоны атаки «Спартака», шайба в живот вратарю ЦСКА Самонову прилетела.

59' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты за выброс шайбы удален Райли Савчук.

58' Повреждение у Егора Замулы, медик ЦСКА выбежал на лёд.

58' Сергей Лукьянцев силовым приёмом сразил защитника ЦСКА Егора Замулу.

57' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Спартака» приступили к позиционной атаке.

Статистика матча 34 Удары в створ 21

56' Разбивается игра на маленькие отрезки, снижается её темп.

56' Продолжают хоккеисты «Спартака» искать возможности забросить шайбу, игроки ЦСКА сконцентрированы на обороне.

55' Упрощают свою игру хоккеисты ЦСКА, главной задачей ставя вывод шайбы из своей зоны.

54' При броске Андрея Миронова по воротам ЦСКА, сломалась клюшка у защитника «Спартака».

53' Получается у игроков ЦСКА отодвинуть игру от своих ворот.

Силантий Кожушко В контакте ХК «Спартак»

52' Наседают спартаковцы на ворота ЦСКА, держатся в обороне «армейцы» во главе с вратарем Самоновым.

52' Беляев подправлял шайбу в ворота ЦСКА, заблокировал полёт шайбы в сетку защитник гостей Дмитрий Саморуков.

51' Продолжает «Спартак» атаковать на эмоциях после заброшенной шайбы.

50' Гоол! 1:5. До верного разыграли шайбу хоккеисты «Спартака», Данил Пивчулин поразил открытый угол ворот ЦСКА после поперечной передачи от Ильи Котлярова.

50' Позиционная атака «Спартака», играют в пас зоне атаки хозяева.

49' Контролируют шайбу и ход игры хоккеисты ЦСКА.

48' Команда «Спартак» играет в полном составе.

47' Пивчулин в меньшинстве «Спартака» прорывался к воротам ЦСКА, в последний момент помешал ему бросить нападающий гостей Полтапов.

46' Удаётся игрокам «Спартака» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

46' Удаление у «Спартака», на 2 минуты удален Руслан Исхаков за подножку.

45' В полном составе играет «Спартак».

45' Прохор Полтапов бросал из хорошей позиции по воротам «Спартака», ловушкой парировал шайбу вратарь хозяев Загидулин.

45' По прежнему в игре много борьбы, она зачастую и определяет вектор направления атаки.

44' В полном составе и в большинстве играет ЦСКА.

43' Удаление у «Спартака», на 2 минуты удален Джоуи Кин за игру высоко поднятой клюшкой.

43' После разрезающей передачи Исхакова, Игорь Нечаев промахнулся мимо створа ворот ЦСКА.

42' Бросок Гутика по воротам ЦСКА заблокировал нападающий гостей Карнаухов.

42' Расставились спартаковцы в большинстве в зоне атаки.

42' Удаление у ЦСКА, командный штраф 2 минуты за нарушение численного состава.

41' Третий период начался! Замена вратаря у «Спартака»: Иван Федотов покинул лёд, играть будет Артём Загидулин.

Статистика после второго периода В контакте ХК «Спартак»

40' Перерыв. Очень сильно сыграли хоккеисты ЦСКА во втором отрезке матча, создав задел в счете в 5 шайб.

40' Бросок Гурьянова с близкого расстояния от ворот «Спартака», отразил шайбу блином вратарь хозяев Иван Федотов.

39' Гоол! 0:5. Марат Хайруллин с передачи Соркина поразил ближний угол ворот «Спартака», не успел переместиться в рамке вратарь хозяев Федотов.

39' Клим Костин силовым приёмом сразил рвущегося в атаку «Спартака» Николая Дронова.

39' Бросаются хоккеисты «Спартака» в атаку.

38' Гоол! 0:4. Максим Соркин прорвавшись к воротам «Спартака» нанес бросок с которым справился вратарь хозяев Федотов, на добивании нападающий ЦСКА Марат Хайруллин поразил открытый угол.

37' Клим Костин прорывался к воротам «Спартака», выручил хозяев вратарь Федотов.

36' Цепко в обороне действуют хоккеисты ЦСКА, не добираются игроки «Спартака» до позиций для бросков по воротам.

35' Позиционная атака ЦСКА, вынуждены хоккеисты «Спартака» защищаться.

34' Поторопились спартаковцы при переходе в атаку и вновь пробросились.

33' Получается усложнять развитие атак «Спартака» у хоккеистов ЦСКА.

32' С шайбой хоккеисты «Спартака», вновь откатились в свою зону игроки ЦСКА.

31' Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в ходе тайм-аута рассуждает про уверенность игроков в своих силах при выходе на лёд.

31' Тайм-аут взяла команда «Спартак».

31' Гоол! 0:3. Иван Дроздов броском от борта зоны атаки ЦСКА поразил ближний угол ворот «Спартака», не среагировал вратарь хозяев Иван Федотов.

Никита Нестеров В контакте ПХК ЦСКА

30' Хорошо в пас играют хоккеисты ЦСКА по всему периметру площадки.

29' Бросок Карнаухова в дальний верхний угол ворот «Спартака», парировал шайбу блином вратарь хозяев Федотов.

29' «Спартак» продолжает атаковать, от обороны действуют «армейцы».

28' В полном составе играет ЦСКА, ничего не получилось в большинстве у «Спартака».

27' Получилось у нападающего ЦСКА Карнаухова вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

26' Удаление у ЦСКА, за толчок клюшкой на 2 минуты удален Джереми Рой.

25' Поптыки быстро перейти в атаку спартаковцев 2 раза подряд пробросами обернулись.

25' «Спартак» в позиционной атаке ищет возможность обострить ситуацию у ворот ЦСКА.

24' Гоол! 0:2. Райли Савчук после остроумной передачи от Барака, с близкого расстояния в одно касание прошил вратаря «Спартака» Федотова.

23' Продолжает атаковать «Спартак» после окончания игры в большинстве, качественно обороняются хоккеисты ЦСКА.

22' В полном составе играет ЦСКА.

22' Вывели «армейцы» шайбу из своей зоны в меньшинстве.

21' Наброс Кина от синей линии в створ ворот ЦСКА, зафиксировал шайбу вратарь гостей Самонов.

21' Второй период начался! «Спартак» играет в большинстве.

Статистика после первого периода В контакте ПХК ЦСКА

20' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты удален Николай Коваленко за задержку соперника клюшкой.

20' Идёт видео просмотр на предмет наложения большого штрафа на игрока ЦСКА.

20' Перерыв. В насыщенном событиями первом периоде, удалось хоккеистам ЦСКА открыть счёт в матче.

19' Гоол! 0:1. Прицельным броском из круга вбрасывания зоны атаки ЦСКА, Иван Дроздов поразил ближний верхний угол ворот «Спартака».

18' В полном составе играет «Спартак».

18' Бросок Полтапова по воротам «Спартака» заблокировал защитник хозяев Соболев.

18' Перехватив передачу защитника ЦСКА Нестерова, игрок «Спартака» вывел шайбу из своей зоны в меньшинстве.

17' Расставились в большинстве хоккеисты ЦСКА в зоне атаки.

16' Удаление у «Спартака», на 2 минуты удален Александр Пашин за задержку клюшкой.

16' Сводят атаку ЦСКА хоккеисты «Спартака» к борьбе у бортов и там шайбу отжимают.

15' Позиционная атака «Спартака».

14' В полном составе играет «Спартак».

14' Щелчок защитника ЦСКА Нестерова пришелся в партнёра по команде Гурьянова.

13' Хорошо получается разрушать большинство ЦСКА у хоккеистов «Спартака».

12' Удаление у «Спартака», на 2 минуты удален Силантий Кожушко за подножку.

12' Продолжается обоюдоострая игра в высоком темпе.

11' Барак бросал в упор по воротам «Спартака», спас хозяев вратарь Иван Федотов.

Руслан Исхаков В контакте ХК «Спартак»

10' Хлёсткий бросок Исхакова в верхний угол ворот ЦСКА, отразил шайбу вратарь гостей Самонов.

10' В полном составе играет ЦСКА.

10' Щелчок Кина от синей линии зоны атаки «Спартака», блином парировал шайбу вратарь ЦСКА Самонов.

09' Расставились игроки «Спартака» в большинстве в зоне атаки.

08' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Иван Патрихаев.

08' Бросок Котлярова с центра зоны атаки «Спартака», успел сомкнуть щитки вратарь ЦСКА Самонов.

08' В полном составе играет «Спартак».

07' Вывели шайбу из своей зоны игроки «Спартака» в меньшинстве.

07' В полном составе играет ЦСКА, у «Спартака» 4 полевых.

06' Ярош совершил подставление, а затем добивал с близкого расстояния от ворот ЦСКА, справился с угрозами вратарь гостей Самонов.

05' Дроздов прорвался к воротам «Спартака» за счет дриблинга и бросил в ближний угол, выручил хозяев вратарь Иван Федотов.

05' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты за удар клюшкой удален Райли Савчук.

04' Выбросили спартаковцы шайбу из своей зоны в меньшинстве.

04' Расставились хоккеисты ЦСКА в большинстве в зоне атаки.

03' Удаление у «Спартака», на 5 минут за толчок на борт удален Никита Холодилин.

03' Идёт видео просмотр на предмет наложения большого штрафа на игрока «Спартака». Никита Холодилин вбил защитника ЦСКА Коттона в борт.

03' Драка, Никита Холодилин сцепился с «армейцем» Максимом Маминым, никто не упал, ничья здесь.

02' Александр Пашин на скорости прорвался к воротам ЦСКА, но пробить вратаря гостей Александра Самонова не смог.

02' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества борьбы по всему периметру площадки.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами ЦСКА.

До матча

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Мегаспорт» в Москве, вмещающем 12 396 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовый состав ЦСКА В контакте ПХК ЦСКА

19:02 Стартовый состав ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Замула, Хэмилтон, Патрихаев, Коттон, Рой, Нестеров; Костин, Полтапов, Карнаухов, Савчук, Дроздов, Барак, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Хайруллин, Бучельников, Привалов, Мамин.

Стартовый состав «Спартака» В контакте ХК «Спартак»

19:00 Стартовый состав «Спартака»: Федотов, Загидулин; Кин, Князев, Соболев, Райлли, Ярош, Дронов, Миронов; Рябов, Пивчулин, Локхарт, Исхаков, Пашин, Котляров, Кожушко, Лукьянцев, Гутик, Нечаев, рубцов, Холодилин, Беляев.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести между собой 2 матча. Оба раза победил «Спартак», 7-го сентября на везде (2:3), а 21-го октября дома на арене «Мегаспорт» (2:0).

18:42 У ЦСКА потерь в составе нет.

18:40 В составе «Спартака» отсутствуют Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.

18:38 С возвращением из выездной серии ЦСКА разбил «Сибирь» (4:1) и «Торпедо» (5:1). Менее удачной для армейцев оказалась домашняя встреча с «Амуром» (1:2, Б). Перед очередным выездом команда Игоря Никитина одолела «Локомотив» (4:2). В двух последующих встречах красно-синие разгромили «Шанхайских Драконов» (5:0) и уступили московскому «Динамо» (1:3).

18:36 После разгромного поражения в Петербурге от СКА (1:7) «Спартак» провел две домашние встречи с дальневосточниками, в которых уступил «Амуру» (3:4) и взял верх над «Адмиралом» (6:3). В ходе последнего выезда команда Алексея Жамнова дважды играла до буллитов — уступила «Автомобилисту» (1:2) и разобралась с «Ак Барсом» (3:2), а в Нижнекамске сгорела «Нефтехимику» (1:3).

18:34 ЦСКА возглавляет Западную конференцию с 44 очками после 29 матчей. Ближайшего преследователя в лице «Локомотива» армейцы опережают на 3 зачетных балла.

18:32 С 35 очками после 30 матчей «Спартак» занимает 4-ю строчку Запада, по дополнительным показателям опережая «Торпедо». От лидерской тройки красно-белых отделяют 3 балла.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40