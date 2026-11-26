Минчане на выезде обыграли «Салават Юлаев» в овертайме

Минское «Динамо» прервало трёхматчевую победную серию «Салавата Юлаева», одержав победу в Уфе (4:3 ОТ). Хозяева отыгрались со счёта 0:2 и в третьем периоде вышли вперёд, однако Крис Тирни в концовке основного времени восстановил равновесие. Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Лимож

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62' Окончен матч! «Салават Юлаев» на своём льду уступил в овертайме минскому «Динамо» со счётом 3:4. В следующем матче уфимцы 29 ноября встретится в Санкт-Петербурге со СКА, а минчане 2 декабря примут «Адмирал».

62' Гооооол!!! 3:4. Алекс Лимож по дуге от синей линии ворвался в центр чужой зоны, обыграл оппонента и неотразимо бросил в створ ворот уфимцев!

61' Начался овертайм! Вбрасывание выиграли гости.

60' Окончен третий период!

60' Вроде бы всё нормально с нападающим уфимцев.

60' Сучков получил повреждение у лицевого борта после столкновения с Бруком — нарушения нет, всё в пределах правил.

Статистика матча 26 Удары в створ 31

60' Минута до конца третьего периода.

59' Броссо с хода хорошо бросил из центра чужой зоны, но снова Прохоров тащит.

59' Маджио слева обыграл оппонента и бросил в ближний угол, но Прохоров выручил!

59' Две минуты до конца периода.

58' В полном составе уфимцы.

58' Гооооол!!!! 3:3. Смит набросил от синей линии на пятак, где клюшку подставил Крис Тирни и перенаправил шайбу в ворота.

57' Кузнецов здорово обыграл соперника и в падении завершал, но парировал Вязовой.

57' Уэлле мощно щёлкнул от синей линии и с большим трудом с броском справился Вязовой.

56' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Данил Алалыкин за подножку.

55' Загребин справа сыграл в центр на Жаровского, мог убегать Александр на рандеву с Прохоровым, но не смог принять шайбу и упустил момент.

54' Брук опасно бросал с близкого расстояния в ближний угол, но Вязовой выручил.

53' Обе-Кюбель и Галиев бросал из убойных позиций, но не попали в створ.

53' Педан набрасывал на пятак с вершины левого круга, но Прохоров уверенно поймал шайбу.

52' Цулыгин из правого круга сместился в центр и опасно бросил в дальний угол, но Прохоров справился.

51' Зоркин заблокировал опасный бросок Сотишвили.

50' В полном составе гости.

50' Гоооооол!!!! 3:2. Александр Алексеев зарядил как из пушки с хода от синей линии и застал врасплох Прохорова.

50' Формат 5 на 4.

50' Формат 5 на 3. 3 секунды осталось на это.

50' Ещё одно удаление у «Динамо»: за задержку клюшки соперника наказан малым штрафом Брэди Лайл.

49' Броссо рвался к воротам гостей сквозь оборонительные редуты, но так и не смог добраться до створа.

48' Удаление у «Динамо»: за нарушение численного состава наказаны гости. На 2 минуты в штрафной бокс отправился Николя Обе-Кюбель.

47' Затишье в матче в плане опасных моментов, хотя темп игры довольно высокий.

45' Гооооол!!!! 2:2. Жаровский из левого круга сыграл к линии ворот на Мэттью Маджио, который с разворота поразил сетку ворот гостей, направив шайбу между щитков Прохорову.

45' 20:20 по выигранным вбрасываниям.

44' С вершины левого круга бросил в створ Педан, но Прохоров уверенно поймал шайбу.

43' 23:17 по броскам в створ в пользу минчан.

42' Цулыгин заблокировал опаснейший бросок Галиева.

41' Сучков прорвался по центру чужой зоны и бросил в створ, но Прохоров был готов и отразил шайбу.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 2-го периода https://t.me/hcdinamoby

40' Окончен второй период! Во втором периоде «Салават Юлаев» заметно прибавил в атаке, нанеся за первую минуту вдвое больше бросков в створ, чем за всю стартовую двадцатиминутку. Однако минчане продолжали создавать опасные моменты и усилиями Тая Смита удвоили своё преимущество. Уфимцы ответили практически сразу — Девин Броссо удачно сыграл на добивании и сократил отставание до минимума. Перед заключительным периодом «Динамо» ведёт со счётом 2:1.

40' Сучков сыграл на Шипачёва, который бросил в сторону ворот, но его накрыл Лайл.

40' Минута до конца второго периода.

39' Энас классно обыграл оппонента и попытался пробить Вязового, но уфимский вратарь спас команду.

38' Гоооооол!!!! 1:2. Загребин от левого борта сыграл в центр, там Маджио пытался бросить с убойной позиции, но его блокировал Уэлле, а на добивании отлично сыграл Девин Броссо!

37' Гооооол!!!! 0:2. Тай Смит у синей линии эффектно обыграл Алалыкина, сместился к правому борту и бросил в створ, перекрыли видимость Вязовому, и шайба залетела в сетку ворот.

36' Обе-Кюбель сделал прекрасную передачу на Сотишвили, который дважды пытался с пятака затолкать шайбу в ворота, но Вязовой спас.

34' Сучков бросал с опасной позиции, но немного не попал в створ.

33' Жаровский справа пытался убежать от Смита, но канадский защитник максимально затруднил жизнь форварду уфимцев и не позволил нанести прицельный бросок.

32' Калинин из правого круга бросил в створ, но Вязовой парировал.

32' Броссо и Ефремов бросали в сторону ворот гостей, но оба не попали в створ.

31' Жаровский сыграл левее на Маджио, который не самым удачным образом принял шайбу и был вынужден бросать с нулевого угла — Прохоров выручил.

30' С дальней дистанции бросил Цулыгин, но Прохоров уверенно прижал шайбу ко льду.

29' Галиев бросил от синей линии, Вязовой поймал шайбу, а на отскоке дежурил Алистров, но Семён не дал ему шанса.

29' В полном составе уфимцы.

28' 7:7 по блокированным броскам.

27' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказана уфимская команда за нарушение численного состава. В штрафной бокс отправился на 2 минуты Девин Броссо.

27' Галиев ворвался по центру в чужую зону и бросил низом в створ, но успел среагировать Прохоров и отбил шайбу.

26' Уэлле от синей линии стрельнул в створ, но вратарь уфимцев вновь сыграл надёжно.

26' Обе-Кюбель атаковал ворота хозяев, но Вязовой справился.

25' В полном составе «Динамо».

24' Алексеев от синей линии нанёс плотный бросок, но Прохоров поймал шайбу.

23' Жаровский бросил в створ от правого борта, но Прохоров выручил.

23' Удаление у минчан: малым штрафом наказан Джош Брук за задержку клюшки соперника.

21' За первую минуту второго периода уфимцы бросили в створ больше, чем за весь первый отрезок — четыре раза.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода https://t.me/hcdinamoby

20' Окончен первый период! Минское «Динамо» владело заметным игровым преимуществом в первом периоде. Гости реализовали большинство усилиями Станислава Галиева и продолжили оказывать давление на ворота Семёна Вязового, который неоднократно выручал уфимцев. «Салават Юлаев» нанёс всего два броска в створ, причём оба на первой минуте встречи. Закономерно, что на перерыв минчане ушли в роли лидера — 1:0.

20' Минута до конца периода.

19' Всего два броска в створ за период нанесли уфимцы, причём оба на первой минуте матча.

18' Сотишвили после вбрасывания продавил оппонента и попытался переиграть Вязового, но не удалось.

17' Более трёх минут играют команды без пауз.

16' Опасно атаковали Галиев и Уэлле, но не попали в створ.

16' Кузнецов вывалился на пятак, но переиграть Вязового не смог.

15' Бишоф из левого круга мощно бросил, но Вязовой на месте.

15' 7:1 по блокированным броскам в пользу гостей.

14' Лимож убежал на рандеву с Вязовым, но переиграть вратаря уфимцев не смог!

13' Цулыгин бросил со средней дистанции, но не попал в дальний угол.

12' Кузнецов сыграл на Родуолда, но бросок канадца пришёлся мимо ворот.

11' Жаровский за счёт индивидуальных действий добрался до пятака и скинул шайбу на Маджио, бросок которого пришёлся мимо створа.

09' 8:2 по броскам в створ — впереди минчане.

08' Гоооол!!!! 0:1. Обе-Кюбель из центра чужой зоны сделал передачу в правый круг, откуда неотразимо бросил Станислав Галиев.

08' В полном составе «Салават Юлаев».

08' Галиев из центра левого круга прострелил на пятак, где не смог подстроиться под шайбу Алистров, и Вязовой вновь тащит.

07' Ещё один бросок в створ на счету Энаса, на этот раз в ближний угол, но результат тот же — парирует Вязовой.

07' Энас бросал на неудобной высоте для вратаря, но Вязовой тащит.

07' От синей линии бросил с кистей Смит, но попал прямо по позиции Вязового.

06' Ещё одно удаление у уфимцев: малым штрафом наказан Максим Кузнецов за подножку.

06' В полном составе «Салават Юлаев».

06' Совсем не получается большинство у минчан.

05' Активно обороняются уфимцы и смело бегут в атаку.

04' Теперь удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Девин Броссо за подножку.

03' В полном составе «Динамо».

02' Два броска Алексеева от синей линии заблокировали Калинин и Гарднер.

01' Броссо и Жаровский пытались атаковать ворота гостей, но Прохоров выручил.

01' Удаление у «Динамо Минск»: малым штрафом наказан вратарь гостей Евгений Прохоров за игру высоко поднятой клюшкой. В штрафном боксе Николя Обе-Кюбель.

01' Встреча началась! Стартовое вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:57 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся!

16:50 Главный судья: Евгений Кочетов (Санкт-Петербург, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:40 Основные вратари: Семён Вязовой и Евгений Прохоров.

Стартовый состав «Динамо Минск» https://t.me/hcdinamoby

16:32 «Динамо Минск»: Евгений Прохоров, Василий Демченко, Тай Смит, Джош Брук, Джейк Бишофф, Брэди Лайл, Ксавье Уэлле, Кирилл Лозовский, Дмитрий Кузьмин, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Ретт Гарднер, Даниил Сотишвили, Сергей Калинин, Дмитрий Хобян, Крис Тирни, Владимир Алистров, Илья Усов, Николя Обе-Кюбель, Станислав Галиев.

Стартовый состав «Салавата Юлаева» https://t.me/Yulaev_salavat

16:30 «Салават Юлаев»: Семён Вязовой, Иван Бочаров, Александр Алексеев, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Руслан Педан, Ярослав Цулыгин, Артём Земчёнок, Артём Горшков, Джек Родуолд, Максим Загребин, Глеб Кузьмин, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Владислав Ефремов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Мэттью Маджио, Вадим Шипачёв, Александр Жаровский.

16:25 Матч пройдёт на льду «Уфа-Арены» (Уфа, Россия).

16:15 В рамках КХЛ соперники провели 37 матчей: 29 побед одержали уфимцы, восемь — минчане. На домашнем льду «Салават Юлаев» выиграл 15 из 18 встреч с белорусским клубом. Вместе с тем три из пяти последних очных противостояний остались за «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате команды обменялись гостевыми победами в овертаймах: 30 декабря минчане выиграли в Уфе (3:2), а 26 января башкортостанский клуб взял реванш в столице Беларуси (2:1). В текущем сезоне соперники ещё не встречались.

16:05 Команда Сергея Брылина располагается на восьмом месте Западной конференции с 31 очком после 30 матчей, опережая СКА на один балл. Минчане одержали 12 побед и потерпели 18 поражений при разнице шайб 72:83. В пяти последних встречах «зубры» справились со СКА (4:1), «Нефтехимиком» (2:1 Б) и «Барысом» (2:1), уступив «Торпедо» (0:1) и магнитогорскому «Металлургу» (4:5). Белорусский клуб набирал очки в девяти из 15 выездных матчей текущего чемпионата. Эффективность большинства составляет 24,7% (22 реализованные попытки из 89). Кристофер Тирни с 26 (4+22) очками возглавляет список бомбардиров команды и является лучшим ассистентом регулярного чемпионата.

15:55 Подопечные Виктора Козлова занимают седьмую строчку Восточной конференции с 32 очками после 29 матчей, имея в активе 15 побед при разнице шайб 89:89. Уфимцы выиграли три встречи подряд, последовательно одолев «Адмирал» (6:5), «Барыс» (5:3) и «Нефтехимик» (5:4 ОТ). В противостоянии с нижнекамцами победную шайбу забросил Никита Зоркин, оформивший дубль. Лучшим бомбардиром башкортостанского клуба является Шелдон Ремпал с 24 (11+13) очками, на один балл от канадца отстаёт Александр Жаровский (8+15). Вадим Шипачёв за пять последних встреч набрал семь (2+5) очков. Предстоящим матчем «Салават Юлаев» завершит пятиматчевую домашнюю серию.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.30.