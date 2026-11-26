«Ястребы» в серии буллитов обыграли «моряков» во Владивостоке

«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» во Владивостоке. Омичи уступали с разницей в две шайбы, а в третьем периоде дважды оказывались в роли догоняющих, но сумели перевести встречу в дополнительное время и добиться успеха в серии буллитов. Дубли Энтони Камары и Эндрю Потуральски стали украшением результативного противостояния, в котором «ястребы» продлили победную серию до шести матчей, а «моряки» потерпели шестое поражение подряд

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15:03 Окончен матч! «Адмирал» проиграл в серии буллитов «Авангарду» со счётом 4:5. Омичи укрепили свои позиции на второй строчке Восточной конференции, имея в активе 38 очков. «Моряки» пока последние с 26-ю баллами. 30 ноября «Адмирал» сыграет в гостях с «Сочи», а «Авангард» продолжит дальневосточное турне и 28 ноября встретится в Хабаровске с «Амуром».

15:03 0:1. При броске у Семёна Дер-Аргучинцева сломалась клюшка — в итоге забить он не смог!

15:02 0:1. Константин Окулов переиграл Бояркина.

15:01 0:0. Владислав Цицюра не реализовал буллит.

15:01 0:0. Эндрю Потуральски не смог переиграть Бояркина.

15:00 0:0. Борна Рендулич не попал в створ.

Статистика матча 21 Удары в створ 44

15:00 Впереди серия буллитов!

65' Окончен овертайм!

65' Окулов и Гуляев под конец овертайма бросили мимо створа.

65' Минута до конца овертайма.

64' Муранов подхватил шайбу в своей зоне, добрался до чужого пятака, где его сбил в пределах правил Окулов, да так, что Иван залетел в ворота гостей.

64' Шулак заблокировал опасный бросок Ливо.

63' Цицюра довольно опасно бросал из центра чужой зоны, но Серебряков среагировал и отбил шайбу.

62' Как-то очень осторожно играют команды!

61' Гуляев заблокировал опасный бросок Дер-Аргучинцева.

61' Овертайм начался! Вбрасывание выиграли гости!

60' Окончен третий период! Третий период получился богатым на события: команды забросили пять шайб, а Энтони Камара заработал удаление до конца матча после драки с Марселем Ибрагимовым и атаки в голову. «Адмирал» дважды возвращал себе преимущество благодаря голам Либора Шулака и Владислава Цицюры, причём последний отличился в меньшинстве. Однако омичи воспользовались численным преимуществом, а Эндрю Потуральски оформил дубль и перевёл встречу в овертайм — 4:4.

60' Откровенно доигрывают команды основное время! Никто не форсирует события.

60' Минута до конца периода.

59' 21:8 по блокированным броскам в пользу «Авангарда».

59' Последние две минуты до конца третьего периода.

58' Сбавили обороты команды — долгое время не создают опасных моментов.

57' Небольшое затишье в матче.

56' Потуральски выкатился в центр из правого круга и бросил в створ, но Бояркин выручил!

56' Шулак из центральной зоны бросил в створ, проверив бдительность Серебрякова!

55' Шулак бросил с выхода из левого круга в ближний угол, но немного не попал в створ.

55' С вершины правого круга бросил Рашевский, но Бояркин парировал.

55' 40:19 по броскам в створ — впереди «Авангард».

54' В полном составе «Адмирал».

54' Возобновилась игра.

54' Таймаут берут гости.

54' 5 на 4 формат.

54' Гоооооол!!!! 4:4. Шарипзянов справа сделал поперечную передачу на Эндрю Потуральски, который из центра зоны буквально расстрелял ворота Бояркина!

53' Минуту будут играть гости в большинстве в формате 5 на 3.

53' Ещё одно удаление у «Адмирала»: малым штрафом за подножку наказан Иван Муранов.

52' Гоооооол!!!! 4:3. В меньшинстве убежали 2 в 1 «моряки», Завгородний сыграл на Владислава Цицюру, который с неудобной руки бросил мимо Серебрякова и вывел вперёд «Адмирал»!

51' Началось трёхминутное несгораемое большинство «Авангарда».

51' Гоооол!!!! 3:3. С вершины левого круга бросил в створ Василий Пономарёв и попал точно между щитков Бояркину.

51' Кудашов слева ворвался в чужую зону и бросил из круга вбрасывания в дальний угол, но не попал в створ.

50' Завелись все, кто находится во дворце спорта.

49' 4 на 4 формат.

49' И ещё одно удаление у «Адмирала»: тоже за атаку в голову наказан Энтони Камара, но на пять минут! До конца матча удалён канадец.

49' Ещё одно удаление у «Авангарда»: малым штрафом наказан Глеб Бурлака за атаку в голову!

49' Ещё один эпизод рассматривают арбитры, возможно, будет ещё удаление!

49' Обоюдное удаление: Марсель Ибрагимов и Энтони Камара получили по пять минут за грубость!

49' Скинули перчатки Марсель Ибрагимов и Энтони Камара и сошлись в бою! Сложно определить победителя, но ближе к успеху был канадец.

49' 20:6 по блокированным броскам в пользу хозяев.

49' Янченко плотно бросил из центра чужой зоны, но выручил Серебряков.

48' На противоходе поймал Бояркина Пономарёв, но вратарь «моряков» сумел среагировать и отбить шайбу.

48' Гооооол!!!! 3:2. Либор Шулак забрался в чужую зону вдоль левого борта, сместился в центр и прекрасным по точности броском направил шайбу в сетку ворот гостей!

47' Слева в ближний угол бросал Афанасьев, но Бояркин парировал.

46' Пономарёв с дальнего пятака расстреливал ворота хозяев, но Бояркин снова тащит!

46' 2 в 1 убежали омичи, Прохоркин показал, что будет бросать, а сам сделал передачу на Рашевского, который не смог переиграть из убойной позиции Бояркина.

45' Александр Волков опасно бросал после вбрасывания, но не попал в створ.

44' Гооооол!!! 2:2. Окулов в правом круге немного пофинтил и сделал передачу на пятак, та отскочила от соперника к Джозефу Чеккони, который попал в пустой ближний угол!

44' Камара от лицевого борта сделал передачу на Завгороднего, который с пятака не смог переиграть Серебрякова.

43' Бурлака с пятака с ходу бросил, но шайба после рикошета ушла за пределы льда.

42' «Моряки» ответили бросками Ващенко и Рендулича, но первый попал в партнёра по команде, а с атакой второго справился Серебряков.

41' Шарипзянов и Маклауд атаковали ворота Бояркина, но вратарь хозяев спас команду.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 2-го периода https://t.me/omskiyavangard

40' Окончен второй период! Во втором периоде «Авангард» завладел инициативой, однако Энтони Камара оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. Омичи усилили давление на ворота Бояркина, перебросав соперника за двадцатиминутку со счётом 13:1, но лишь Эндрю Потуральски сумел переиграть голкипера «моряков». Перед заключительным периодом «Адмирал» сохраняет минимальное преимущество — 2:1.

40' Опасный момент создали «моряки» перед самой сиреной, но Цицюра успел заблокировать опасный бросок Марселя Ибрагимова.

40' Афанасьев и Рашевский атаковали ворота хозяев, но с броском первого справился Бояркин, а второй не попал в створ.

40' Минута до конца второго периода.

39' 20:9 по броскам в створ в пользу «Авангарда».

39' В полном составе «Адмирал».

38' Под мощный бросок Прохоркина отважно бросился Лучевников.

37' Удаление у «Адмирала»: малым штрафом наказан Оскар Булавчук за подножку.

36' К этому моменту у «Адмирала» всего один бросок в створ за весь второй период.

35' Гооооол!!!! 2:1. Ливо бросил с дальней дистанции, но Бояркин парировал, шайба отскочила к Эндрю Потуральски, который не промахнулся по свободному пустому углу!

35' Александр Волков продавил Семёна Ибрагимова и вывалился практически на рандеву с Бояркиным, но переиграть вратаря хозяев не смог!

35' Мухтаров бросал с вершины правого круга, но попал в Рашевского.

34' От синей линии верхом бросил Чеккони, но Бояркин ловушкой поймал шайбу.

33' Пономарёв дважды с пятака пытался переиграть Бояркина, но вратарь «Адмирала» стеной стоит в воротах.

31' Шарипзянов решил расстрелять всех, кто находится на его пути, причём дважды попал в своих партнёров на пятаке.

30' Шарипзянов бросал от синей линии, но не попал в створ.

29' Бурлака сначала из-за ворот атаковал владения Бояркина, но вратарь «моряков» справился, добивал также Глеб, но вновь выручил казахстанский голкипер хозяев.

28' Гоооол!!! 2:0. Лучевников бросил от синей линии и Энтони Камара вновь удачно подставил клюшку и дезориентировал Серебрякова.

27' Более трёх минут идёт игра без пауз и без моментов.

26' Небольшое затишье в матче — давненько не было бросков в створ ворот.

25' 11:3 по блокированным броскам в пользу «моряков».

24' 8:7 по броскам в створ — в пользу «Адмирала».

23' Опять Прохоркин на пятаке имел шанс затолкать шайбу в ворота, но на этот раз Лучевников ему помешал.

22' Гуляев довольно опасно бросал из левого круга, но Рендулич его заблокировал.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

Итоги 1-го периода https://t.me/omskiyavangard

20' Окончен первый период! «Адмирал» активно начал встречу, но омичи постепенно выровняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот Бояркина. Ключевым эпизодом первого периода стало удаление Глеба Бурлаки, за секунду до выхода которого на лёд Энтони Камара реализовал большинство. Владивостокцы сохранили минимальное преимущество до перерыва — 1:0.

20' Минута до конца периода.

19' Янченко блокировал бросок Адамчука.

18' Бросок Муранова пришёлся мимо створа.

17' Ващенко бросил от левого борта, но Серебряков уверенно поймал шайбу.

15' В полном составе «Авангард».

15' Гооооол!!!! 1:0. Секунда оставалась до выхода Бурлаки из штрафного бокса. От синей линии Жуков набросил на пятак, где подставил клюшку Энтони Камара и перенаправил шайбу в ворота гостей!

15' До сих пор вратарь хозяев без клюшки.

14' Сломалась клюшка у Бояркина!

13' Удаление у «Авангарда»: малым штрафом за подножку наказан Глеб Бурлака.

13' Рашевский из-за ворот доставил шайбу на пятак, откуда Прохоркин попытался протолкнуть шайбу между щитков Бояркину, но вратарь «Адмирала» выручил.

12' Ливо бросал в ближнюю «девятку» с выхода из правого круга, но немного не попал в створ.

11' Окулов из центра чужой зоны опасно бросал из-под защитника с неудобной руки, но немного не попал в створ.

10' 3:3 по силовым приёмам.

09' Небольшое затишье в матче!

08' Более трёх минут идёт игра без пауз.

07' 4:2 по броскам в створ — впереди хозяева.

06' Шулак из центра чужой зоны бросил в створ, но Серебряков парировал.

05' Цицюра опасно прорывался по правому флангу и нанёс плотный бросок из круга вбрасывания, но его заблокировал Гуляев.

04' Булавчук атаковал ворота гостей, Серебряков поймал шайбу, а на пятаке началась потасовка — без последствий обошлось.

03' Омичи ответили двумя бросками в створ Марселя Ибрагимова и Окулова, но Бояркин надёжно сыграл.

02' Ударную атаку провели хозяева, четыре броска нанесли, но ни разу не попали в створ.

01' Встреча началась! Стартовое вбрасывание выиграли гости!

До матча

12:27 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся!

12:20 Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Линейный: Роман Славиковский (Тверь, Россия); Линейный: Максим Строганов (Тольятти, Россия).

12:10 Основные вратари: Никита Бояркин и Никита Серебряков.

12:02 «Авангард»: Иван Просветов, Никита Серебряков, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Кирилл Адамчук, Михаил Гуляев, Лев Стариков, Майкл Маклауд, Егор Афанасьев, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Кирилл Долженков, Илья Рейнгардт, Родион Казанцев, Николай Прохоркин, Александр Волков, Глеб Бурлака, Джош Ливо, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

12:00 «Адмирал»: Никита Бояркин, Иван Кульбаков, Илья Морозов, Артём Кудашов, Семён Ибрагимов, Кирилл Жуков, Константин Лучевников, Либор Шулак, Никита Ефремов, Владислав Цицюра, Дмитрий Завгородний, Артём Пименов, Борна Рендулич, Энтони Камара, Дмитрий Мухтаров, Даниэль Усманов, Иван Янченко, Иван Муранов, Оскар Булавчук, Егор Черников, Александр Волков.

Стартовый состав «Адмирала» https://t.me/hcadmiralru

11:55 Матч пройдёт на льду «Фетисов-Арены» (Владивосток, Россия).

11:45 В истории КХЛ соперники провели 45 матчей, из которых 32 выиграли омичи и 13 — владивостокцы. На льду «Адмирала» преимущество «Авангарда» менее выражено — 12 побед в 22 встречах. Пять из шести последних очных противостояний остались за «ястребами». В текущем регулярном чемпионате команды встречались 18 ноября в Омске, где хозяева победили со счётом 3:1. Последний успех «моряков» в этом противостоянии датирован 7 ноября 2025 года — 2:1 в овертайме.

11:35 Команда Ги Буше поднялась на вторую строчку Восточной конференции, набрав 36 очков в 28 матчах и одержав 17 побед. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет девять баллов. Омичи выиграли пять встреч подряд, последовательно одолев «Металлург» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (5:1), «Адмирал», «Барыс» и «Ак Барс» (все — 3:1). За этот отрезок «ястребы» забросили 18 шайб при семи пропущенных. Эффективность большинства составляет 25% — реализованы 17 из 68 попыток. Джошуа Ливо возглавляет список бомбардиров клуба с 25 (11+14) очками, а Константин Окулов набирает очки пять встреч подряд (3+4). В лазарете находятся Артём Ильенко и Павел Леука.

11:25 Подопечные Олега Браташа занимают последнее, 11-е место в Восточной конференции с 25 очками после 28 матчей, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов. Владивостокцы одержали 11 побед и потерпели 17 поражений. Последний успех датирован 6 ноября, когда «моряки» обыграли «Барыс» (5:4). Затем дальневосточники проиграли пять встреч подряд, забросив суммарно 11 шайб. В двух последних турах «Адмирал» уступил «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (0:3). Лучшим бомбардиром команды является Иван Муранов с 16 (8+8) очками, Егор Чезганов и Либор Шулак набрали по 14 баллов. В списке травмированных находятся Михаил Грасс, Марио Грман и Фёдор Крощинский.