прогноз на московское дерби КХЛ, ставка за 2.55

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 26 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Спартак»

Турнирное положение: С 35 очками после 30 матчей «Спартак» занимает 4-ю строчку Запада, по дополнительным показателям опережая «Торпедо». От лидерской тройки красно-белых отделяют 3 балла.

Последние матчи: После разгромного поражения в Петербурге от СКА (1:7) «Спартак» провел две домашние встречи с дальневосточниками, в которых уступил «Амуру» (3:4) и взял верх над «Адмиралом» (6:3).

В ходе последнего выезда команда Алексея Жамнова дважды играла до буллитов — уступила «Автомобилисту» (1:2) и разобралась с «Ак Барсом» (3:2), а в Нижнекамске сгорела «Нефтехимику» (1:3).

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Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.

Состояние команды: В турнирном значении «Спартак» по-прежнему преследует лидерское трио Запада, но в последние недели москвичи вошли в очередную фазу жесткой тряски, особенно заметной по игре в обороне.

В девяти предыдущих матчах команда Алексея Жамнова потерпела шесть поражений. Трижды на этом отрезке «Спартак» пропускал не менее четырех голов, а еще в пяти случаях не забрасывал больше одной шайбы.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА возглавляет Западную конференцию с 44 очками после 29 матчей. Ближайшего преследователя в лице «Локомотива» армейцы опережают на 3 зачетных балла.

Последние матчи: С возвращением из выездной серии ЦСКА разбил «Сибирь» (4:1) и «Торпедо» (5:1). Менее удачной для армейцев оказалась домашняя встреча с «Амуром» (1:2, Б).

Перед очередным выездом команда Игоря Никитина одолела «Локомотив» (4:2). В двух последующих встречах красно-синие разгромили «Шанхайских Драконов» (5:0) и уступили московскому «Динамо» (1:3).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: На втором году работы с Игорем Никитиным ЦСКА вернулся к статусу одного из фаворитов чемпионата. При отменной организации игры армейцы весьма разнообразны в нападении.

В 11 предыдущих матчах москвичи добились восьми победных результатов, шесть из которых сопровождались четырьмя или более заброшенными шайбами. Однако на гостевых площадках армейцы проиграли четырежды в восьми последних встречах.

На что ставят в матче Спартак — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» победил ЦСКА в двух предыдущих встречах

В семи предыдущих личных встречах было забито 5 и менее голов

В шести последних личных встречах на льду «Спартака» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.40, победа ЦСКА — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: При нынешних трудностях с реализацией красно-белым будет тяжело против команды Никитина. Армейцы умело ограничивают соперников в пространстве перед своими воротами.

2.40 ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Спартак — ЦСКА принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.

Прогноз: В последние недели спартаковцы заметно сдали в игровом отношении. При более качественной организации коллективного хоккея ЦСКА выглядит предпочтительнее и в созидании.

2.20 ЦСКА победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Спартак — ЦСКА принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ЦСКА победит за 2.20.