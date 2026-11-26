«Нефтехимик» не уступит на льду аутсайдера?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 26 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Сочи»

Турнирное положение: На турнирном счету «Сочи» — 17 очков после 29 матчей. Южане замыкают таблицу Западной конференции, на 14 зачетных баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В последний раз «Сочи» побеждал 8 ноября, когда в «Большом» обыграл минское «Динамо» (3:2, ОТ). В двух последующих домашних встречах южане уступили «Ладе» (3:4, ОТ) и «Амуру» (0:2).

Без очков команда Андрея Миронова осталась и в ходе выезда к «Локомотиву» (0:3) и «Северстали» (2:4), а по возвращении домой потерпела пятое поражение подряд — от СКА (2:5).

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Не сыграют: Кирилл Слепец, Матвей Гуськов, Никита Гуслистов, Артем Гурьев, Павел Акользин.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сочи» вновь далек от уровня претендентов на плей-офф. Даже при неплохом — относительно — качестве игры южанам недостает класса в нападении.

В восьми предыдущих матчах «Сочи» одержал всего одну победу, а к домашней встрече с «Нефтехимиком» подходит на фоне пяти поражений. В трех последних играх команда Андрея Миронова пропускала три и более голов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» в 31 матче заработал 35 очков, с которыми удерживает 3-е место на Востоке. На 1 балл нижнекамцы отстают от «Авангарда».

Последние матчи: В ходе продолжительной домашней серии «Нефтехимик» по буллитам одолел «Салават Юлаев» (4:3), а спустя четыре дня крупно проиграл «Авангарду» (1:5).

Еще два поражения команда Игоря Гришина потерпела во встречах с минским «Динамо» (1:2, Б) и СКА (2:3). Трехматчевую серию неудач нижнекамцы оборвали в субботней игре со «Спартаком» (3:1), за которой последовала осечка на льду «СЮ» (4:5, ОТ).

Не сыграют: Семен Любалин.

Состояние команды: В верхней части таблицы Востока «Нефтехимик» оказался вполне заслуженно по игре, хотя в последнее время команда Игоря Гришина растратила эффективность в атаке.

В восьми последних матчах «Нефтехимик» одержал только две победы, а в пяти случаях покидал лед с двумя и менее заброшенными шайбами.

На что ставят в матче Сочи — Нефтехимик Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Нефтехимик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» победил «Сочи» в двух предыдущих встречах

«Нефтехимик» одержал пять побед в шести предыдущих матчах на территории «Сочи»

В трех последних личных встречах на льду «Сочи» было забито 4 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.47, ничья — в 4.39, победа «Нефтехимика» — в 1.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

Прогноз: На фоне затяжного игрового кризиса сочинцев нижнекамцы выглядят гораздо более состоятельной командой. Особенно ощутимой в очном матче станет разница в классе исполнителей в передней линии.

1.94 «Нефтехимик» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Сочи — Нефтехимик принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Нефтехимик» победит за 1.94.

Прогноз: Южанам с большим трудом даются голы даже на своей территории. Нижнекамцы едва ли предоставят хозяевам много свободы в нападении.

2.15 Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Сочи — Нефтехимик принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 2 за 2.15.