прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «СКА Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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СКА

Турнирное положение: В 29 матчах СКА заработал 30 очков, с которыми занимает 9-е место на Западе. От кубковой восьмерки петербуржцев отделяет 1 зачетный балл.

Последние матчи: В трех домашних встречах подряд СКА потерпел поражения. Петербуржцы уступили в овертайме «Динамо» Москва (1:2), а затем крупно проиграли минским динамовцам (1:4) и «Трактору» (1:5).

На выезде команда Андрея Разина обошлась без потерь. В Нижнекамске армейцы взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2), а двумя днями позже уверенно обыграли «Сочи» (5:2). Накануне в домашних стенах СКА не справился с «Локомотивом» (2:3).

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Не сыграют: Игорь Ларионов, Валентин Зыков, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

Состояние команды: СКА постепенно исправляет последствия неудачного осеннего этапа сезона. Петербуржцы близки к возвращению в топ-8, но по качеству хоккея далеки от лидеров Запада.

Не лучшим образом при этом складываются для армейцев матчи на домашнем льду. Так, в четырех последних встречах команда Андрея Разина заработала всего 1 очко и трижды не забивала больше одного гола.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» с 31 очком после 30 матчей замыкает кубковую восьмерку Восточной конференции, по дополнительным показателям опережая 9-й «Ак Барс».

Последние матчи: Перед очередным выездом «Барыс» порадовал астанинскую публику двумя результативными победами подряд. Казахстанцы обыграли «Адмирал» (4:2), а спустя три дня одолели «Металлург» Мг (5:4).

В гостях команда Михаила Кравца уступила «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:3). Третье поражение подряд астанинцы потерпели уже на своем льду — от «Динамо» Минск (1:2). Также на домашней площадке «Барыс» взял верх над «Северсталью» (2:1).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Обнадеживающее начало сезона «Барыса» сменилось менее продуктивным ноябрьским отрезком. Астанинцы рискуют оказаться за пределами кубковой восьмерки во многом из-за низкой реализации.

Еще одной проблемой команды Михаила Кравца остаются матчи за пределами домашнего льда. Так, перед выездом в Санкт-Петербург «Барыс» потерпел пять гостевых поражений кряду, трижды не сумев забросить больше одной шайбы.

На что ставят в матче СКА — Барыс Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Барыс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

СКА победил «Барыс» в девяти предыдущих встречах

СКА забивал 5 и более голов в четырех последних личных встречах

«Барыс» не забивал в ворота СКА в трех из пяти последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.39, победа «Барыса» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: Атакующая игра «Барыса» в последних встречах заметно потускнела. На фоне оживления петербуржцев после неудачной домашней серии астанинцам будет сложно претендовать на гостевой результат.

2.07 СКА победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч СКА — Барыс принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: СКА победит с форой -1 за 2.07.

Прогноз: Оборона «Барыса» далеко не всегда выдерживает высокий темп, в том числе в матчах на выезде. Армейцы же постепенно возвращаются на высокий уровень реализации, позволяющий диктовать соперникам характер игры.

2.02 Индивидуальный тотал СКА больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч СКА — Барыс позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 2.02.