В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в Череповце 27 ноября, начало — в 19:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкая команда занимает 3-е место в таблице Запада, набрав 38 очков за 30 встреч. «Северсталь» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 8 пунктов.

Подопечные Андрея Козырева — лучшие на Западе по результатам домашних встреч. «Северсталь» сумела набрать 25 очков из 34-х возможных на своей площадке.

Последние матчи: В прошедшей встрече череповчане уступили «Барысу» со счетом 1:2. «Северсталь» пропустила решающую шайбу в концовке второго периода.

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До этого у команды Козырева была победная серия, которая насчитывала 6 матчей подряд. За этот период «Северсталь» обыгрывала дважды «Сочи» (4:1 и 4:2), «Ладу» (4:3), «Трактор» (4:3 Б), «Амур» (3:2 Б) и «Сибирь» (4:2).

Не сыграют: Николай Буренов, Тимофей Давыдов, Иван Окунев, Иван Ремезовский и Геннадий Чалый (у всех — травмы).

Состояние команды: На старте сезона казалось, что на сей раз у тренерского штаба «Северстали» не получится выдать феноменальный регулярный чемпионат, как это получалось в прошлые годы. Несколько лидеров покинули команду, а новые игроки не показывали тот результат, который от них ожидали.

Теперь стало понятно, что «Северстали» нужно было разограться. Недавняя победная серия позволила череповчанам запрыгнуть в топ-3 Запада. Игроки команды обрели уверенность, лидеры набрали форму. Кажется, что «Северсталь» даже попытается навязать борьбу ЦСКА и «Локомотиву» за лидерские позиции.

В последних 5-и очных матчах череповецкая команда трижды обыгрывала «Сибирь». На сей раз «Северсталь» также попытается набрать важные очки, команда очень уверенно выступает при родных трибунах.

«Сибирь»

Турнирное положение: Новосибирцы все никак не могут выбраться со дна турнирной таблицы Востока. «Сибирь» занимает предпоследнее 10-е место в таблице с 26-ю очками в активе после 31-го матча.

Команда Ярослава Люзенкова отстает от зоны плей-офф уже на 5 пунктов. «Сибири» необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы вернуться в гонку за восьмерку.

Последние матчи: В прошедшей встрече новосибирская команда уступила «Торпедо» (3:5). «Сибирь» почти отыгралась с 1:4, но так и не смогла сравнять счет. Нижегородцы забросили пятый гол уже в пустые ворота.

До этого подопечные Люзенкова также уступили «Северстали» со счетом 2:4 на своей площадке. Матчем ранее «Сибирь» дома одержала победу над «Автомобилистом» (1:0).

Не сыграет: Максим Осипов (травма).

Состояние команды: «Сибирь» начинала сезон довольно бодро. В арсенале команды были нападающие Евгений Кузнецов и Тэйлор Бек. Клуб возлагал на них большие ожидания, но ничего не получилось.

Кузнецов и Бек уже не в команде. Вместо них руководство «Сибири» решило подписать Алекса Гальченюка и Эвандера Кейна. Первый провел уже 4 встречи за новую команду и не отметился результативными действиями.

В последнее время выявились проблемы «Сибири» в обороне. В предыдущих двух встречах команда пропустила 9 шайб. «Северсталь» способна сыграть результативно, поэтому новосибирцам будет непросто.

На что ставят в матче Северсталь — Сибирь Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Сибирь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних семи встречах «Северсталь» одержала 6 побед

«Сибирь» проиграла два последних матча, пропустив 9 шайб

В последних 5-и очных встречах «Северсталь» трижды обыгрывала «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» букмекерами оценивается в 1.75, ничья — в 4.30, а победа «Сибири» — в 4.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.35, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: «Сибирь» и «Северсталь» аккуратно действуют на старте встреч. В первом периоде будет паритет.

2.60 Ничья в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Северсталь» — «Сибирь» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.60.

Прогноз: «Северсталь» способна забрасывать много шайб, а у «Сибири» в последнее время не все в порядке в обороне.

2.08 Индивидуальный тотал «Северстали» 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Северсталь» — «Сибирь» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» 3 больше за 2.08.