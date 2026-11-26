В октябре 2021 года во время презентации нового центра VAR в Лиссоне глава судейского корпуса Серии А и Серии Б Джанлука Рокки назвал его большим домом для итальянских арбитров. По мнению бывшего международного рефери, условия работы в этом комплексе позволяли его коллегам чувствовать себя комфортно и в полной мере демонстрировать свои профессиональные качества. Спустя пять лет именно обстоятельства работы в Лиссоне вынудили Рокки покинуть должность, а итальянскую прокуратуру — вновь заняться расследованием возможных махинаций в национальном чемпионате. 24 ноября судья по предварительным расследованиям в Монце Летиция Анна Брамбилла удовлетворила ходатайство прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении Рокки, бывшего супервайзера VAR Андреа Джервазони и двух видеоассистентов. Следователи не обнаружили доказательств того, что действия арбитров преследовали цель исказить результаты футбольных матчей. При этом из постановления суда следует, что Рокки действительно вмешивался в работу VAR, хотя протокол не давал ему такого права.

Весной в Италии всерьёз обсуждали возможность повторения Кальчополи ровно через 20 лет после крупнейшего судейского скандала в истории Серии А. Любопытно, что Джанлука Рокки фигурировал и в материалах расследования тех событий, однако в декабре 2009 года суд в Неаполе его оправдал. В этот раз бывшему арбитру тоже удалось избежать уголовной ответственности, но сохранить своё место в руководстве итальянского футбола он уже не смог.

Рокки на фоне эмблемы Итальянской ассоциации арбитров globallookpress.com

Поводом для начала расследования стала жалоба болельщика «Вероны» после поражения от «Интера»

6 января 2024 года «Интер» принимал «Верону» в заключительном туре первого круга чемпионата Италии. В компенсированное время при счёте 1:1 защитник хозяев Алессандро Бастони ударил Ондрея Дуду рукой в лицо, однако главный арбитр встречи Микаэль Фаббри позволил миланцам продолжить атаку. Через несколько секунд Бастони попал в перекладину, а затем Давиде Фраттези отправил мяч в ворота. Видеоассистенты Луиджи Наска и Родольфо Ди Вуоло не рекомендовали Фаббри пересмотреть эпизод. Вскоре гости получили возможность сравнять счёт, но Тома Анри не реализовал пенальти, и «Интер» одержал победу (2:1).

На следующий день адвокат и болельщик «Вероны» Микеле Кроче обратился с жалобой в прокуратуру. Впоследствии в распоряжении следователей оказались переговоры между арбитрами, из которых следовало, что Наска и его помощник изучили контакт Бастони с Дудой, но не сочли его достаточным основанием для отмены гола. Сам Рокки тогда публично признал ошибку своих подчинённых и выразил разочарование работой судейской бригады. Впрочем, прокуратуре предстояло выяснить, действительно ли речь шла лишь о неправильной трактовке эпизода.

Давиде Фраттези и Лаутаро Мартинес после второго гола «Интера» globallookpress.com

В конце 2024 года в Милане сформировали уголовное дело, а спустя несколько месяцев у следователей появился новый источник информации о возможных нарушениях в итальянском судейском корпусе. В мае 2025 года помощник арбитра Доменико Рокка обратился к руководству Итальянской ассоциации арбитров (AIA) с жалобой на действия Рокки. Несмотря на практически одинаковые фамилии, никакого родства между ними нет. Предметом разбирательства на этот раз стала встреча двух команд, которые не имели никакого отношения к борьбе за чемпионский титул.

Рокки помог арбитру принять правильное решение, но не имел права этого делать

1 марта 2025 года в матче между «Удинезе» и «Пармой» после удара Флориана Товена мяч попал в руку венгерского защитника Ботонда Балога. Главный арбитр встречи Фабио Мареска не назначил пенальти, а видеоассистент Даниэле Патерна после просмотра повторов поначалу согласился с решением своего коллеги. По мнению Патерны, положение руки футболиста «Пармы» соответствовало естественному положению тела. Однако в какой-то момент Патерна резко обернулся, посмотрел в сторону стеклянной перегородки и изменил своё мнение. Видеоассистент порекомендовал Мареске самостоятельно изучить повтор, после чего главный арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Товен реализовал пенальти, который так и остался единственным голом встречи. Согласно жалобе Доменико Рокки, изменить решение Патерну заставил глава судейского корпуса, который несколько раз постучал в стекло комнаты VAR.

Флориан Товен исполняет одиннадцатиметровый удар в матче между «Удинезе» и «Пармой» globallookpress.com

Чтобы понять причину столь серьёзного внимания к этому эпизоду, необходимо разобраться в устройстве судейского центра в Лиссоне. В октябре 2021 года Серия А официально представила комплекс, куда поступают телевизионные сигналы со всех стадионов чемпионата. В центре оборудовали восемь отдельных комнат VAR, а также специальное рабочее место для супервайзера. Последний может наблюдать за деятельностью своих коллег, однако его полномочия не предусматривают участия в принятии решений по ходу матчей.

Согласно правилам Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), контактировать с главным арбитром по вопросам видеопросмотра могут исключительно уполномоченные члены судейской бригады. Таким образом, даже руководитель всех арбитров Серии А не вправе подсказывать видеоассистенту, как необходимо трактовать конкретный эпизод. В противном случае появляется ещё один участник процесса, который способен повлиять на решение судьи, хотя его имя даже не фигурирует в протоколе встречи.

Через неделю после матча в Удине похожий эпизод произошёл во встрече Серии Б между «Салернитаной» и «Моденой». Главный арбитр Антонио Джуа назначил пенальти в ворота хозяев, однако после вмешательства видеоассистента Луиджи Наски пересмотрел своё решение. Мяч действительно попал в плечо защитника «Салернитаны» Дилана Бронна, поэтому оснований для назначения одиннадцатиметрового удара не было. Как впоследствии выяснили следователи, на решение Наски обратиться к Джуа повлиял супервайзер Андреа Джервазони. «Салернитана» в итоге победила со счётом 1:0.

В мае 2025 года журналисты Il Fatto Quotidiano получили доступ к оригинальной аудиозаписи переговоров арбитров во время матча между «Удинезе» и «Пармой». На записи действительно можно было услышать два негромких удара, после которых Патерна изменил своё мнение. Любопытно, что этот фрагмент не показывали в программе Open VAR на платформе DAZN, в рамках которой представители судейского корпуса разбирают спорные эпизоды минувшего тура и объясняют зрителям логику решений арбитров.

Стеклянные перегородки и рабочие помещения центра VAR в Лиссоне globallookpress.com

Президент AIA Антонио Дзаппи передал жалобу Доменико Рокки в прокуратуру Итальянской федерации футбола, а также ввёл новое требование для посетителей центра VAR. Теперь каждый из них должен был предоставлять отчёт о своей деятельности в Лиссоне. По информации RAI, после этого никто из команды Рокки больше не посещал центр, а отношения между руководством ассоциации арбитров и главой судейского корпуса заметно ухудшились. При этом в июле спортивная прокуратура прекратила расследование, поскольку не обнаружила оснований для привлечения кого-либо к дисциплинарной ответственности.

Доменико Рокка ещё во время внутреннего разбирательства предупредил, что независимо от его результатов намерен обратиться к органам обычной юстиции. 23 июля 2025 года он провёл около двух часов в беседе с представителями финансовой гвардии Италии и прокурором Маурицио Ашионе, после чего история с вмешательством в работу видеоассистентов приобрела совершенно иной масштаб.

Следователи заподозрили Рокки в манипуляциях с назначениями арбитров на матчи «Интера»

Когда в апреле 2026 года информация об уголовном расследовании появилась в итальянских СМИ, наибольший резонанс вызвали даже не обстоятельства работы VAR, а подозрения в адрес Рокки относительно принципов назначения судей на матчи «Интера». Следователи обратили особое внимание на события апреля 2025 года, когда команда Симоне Индзаги претендовала сразу на несколько трофеев.

По первоначальной версии прокуратуры, 2 апреля во время первого полуфинального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» на «Сан-Сиро» Рокки якобы договорился с другими лицами о назначениях арбитров на предстоящие встречи чемпионата и кубка. В частности, следователи предполагали, что руководитель судейского корпуса намеревался избавить «Интер» от необходимости встречаться в концовке сезона с Даниэле Довери, работу которого в миланском клубе якобы оценивали негативно.

Даниэле Довери во время встречи «Милана» и «Интера» globallookpress.com

Одним из способов добиться этого, по версии прокуратуры, могло стать назначение Довери на ответный полуфинал Кубка Италии. В таком случае уменьшалась вероятность того, что тому же арбитру доверят судить ещё и финал турнира с возможным участием «Интера» либо один из решающих матчей команды в чемпионате. Кроме того, следователи предполагали, что Рокки мог намеренно назначить Андреа Коломбо, кандидатура которого якобы устраивала миланцев, на выездную встречу с «Болоньей» 20 апреля.

По иронии судьбы, оба матча завершились для «Интера» крайне неудачно. В Болонье миланцы пропустили от Риккардо Орсолини в компенсированное время (0:1), а спустя три дня уступили «Милану» (0:3) и вылетели из Кубка Италии. Впоследствии команда Индзаги проиграла чемпионскую гонку «Наполи» Антонио Конте, от которого отстала всего на одно очко. Разумеется, сами по себе результаты этих встреч не могли служить доказательством невиновности Рокки. Арбитр может принимать решения в пользу определённой команды, которая всё равно потерпит поражение. Однако следователям так и не удалось обнаружить доказательства существования договорённости между Рокки и представителями «Интера», которая предполагала бы использование конкретных судей для достижения нужных клубу результатов.

Риккардо Орсолини после победного гола в матче против «Интера» globallookpress.com

К июлю 2026 года прокуратура изучала обстоятельства уже четырёх назначений арбитров на матчи «Интера». Помимо апрельских встреч 2025 года, следователей интересовали выбор Джанлуки Манганьелло на домашний матч с «Вероной» в мае того же года и назначение Маурицио Мариани на встречу с «Торино» в апреле 2026-го. В распоряжении следствия оказались телефонные переговоры, в которых Рокки действительно обсуждал недовольство клубов работой отдельных арбитров. Однако информация о предпочтениях «Интера» поступала к нему через третьих лиц, а ни одного прямого разговора между главой судейского корпуса и руководителями миланского клуба, который подтвердил бы первоначальную версию прокуратуры, следователи не обнаружили.

15 июля прокуратура Милана обратилась в суд с ходатайством о прекращении дела в отношении Рокки по эпизодам с назначениями арбитров. Причём сам «Интер» официально получил статус фигуранта расследования лишь накануне, после чего прокуратура практически сразу прекратила производство в отношении клуба. Итальянскому законодательству известен механизм привлечения организаций к ответственности за преступления, которые совершают физические лица в их интересах, однако в данном случае следователи пришли к выводу, что оснований говорить о совершении самого преступления нет.

Во время Кальчополи следователи обнаружили то, чего не смогли найти в деле Рокки

В мае 2006 года итальянская пресса начала публиковать содержание телефонных разговоров генерального директора «Ювентуса» Лучано Моджи с представителями судейского корпуса. Особый интерес для прокуратуры представляли его контакты с Паоло Бергамо и Пьерлуиджи Пайретто, которые отвечали за назначения арбитров на матчи чемпионата Италии. Впоследствии следствие также установило, что участники этой системы пользовались иностранными SIM-картами. Их использование затрудняло прослушивание телефонных разговоров итальянскими правоохранительными органами. В распоряжении прокуратуры оказались сведения о контактах между руководителями клубов, арбитрами и футбольными функционерами, которые позволили рассматривать отдельные эпизоды как части общей системы воздействия на ход чемпионата.

В результате летом 2006 года «Ювентус» впервые в своей истории отправился в Серию Б и лишился двух чемпионских титулов. Победитель сезона-2004/05 остался неопределённым, а титул сезона-2005/06 Итальянская федерация футбола присудила «Интеру». Штрафные санкции также затронули «Милан», «Фиорентину», «Лацио» и другие клубы.

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи в суде globallookpress.com

При этом итальянскому футболу потребовалось почти девять лет, чтобы получить окончательное решение по основному уголовному процессу. В марте 2015 года Кассационный суд Италии прекратил уголовное преследование Моджи по ряду эпизодов в связи с истечением срока давности. Однако в мотивировочной части решения, которую опубликовали в сентябре, судьи подробно описали систему воздействия на арбитров через формирование списков потенциальных кандидатов на обслуживание конкретных матчей. Суд указал на центральную роль Моджи и осведомлённость других участников о целях их деятельности.

В этом отношении дело Рокки принципиально отличается от Кальчополи. Итальянская прокуратура не обнаружила доказательств существования организованной системы, которая позволяла бы влиять на судейские решения в интересах футбольных клубов. Даже в тех случаях, когда следователи выявили признаки давления на главу судейского корпуса, они не смогли установить, что целью такого воздействия было намеренное изменение результатов матчей.

При этом для квалификации действий человека как спортивного мошенничества итальянскому законодательству вовсе не требуется, чтобы он действительно добился желаемого результата. Закон № 401 от 13 декабря 1989 года предусматривает ответственность как за предложение участникам соревнований денег или иных выгод с целью исказить результаты, так и за другие мошеннические действия с аналогичной целью. Следовательно, отсутствие денежных переводов или даже поражение команды, в пользу которой предположительно действовал арбитр, сами по себе не исключают состава преступления. В случае с Рокки прокуратура не обнаружила прежде всего доказательств преступной цели его действий. Более того, в двух наиболее показательных эпизодах с вмешательством в работу VAR судьи в конечном счёте приняли правильные решения.

Джанлука Рокки globallookpress.com

Суд подтвердил нарушение протокола VAR, хотя спортивная прокуратура не нашла оснований для наказания Рокки

После того как в июле прокуратура Милана передала материалы о работе видеоассистентов своим коллегам из Монцы по территориальной подсудности, новые следователи изучили аудио- и видеозаписи, телефонные переговоры и сведения о финансовых операциях фигурантов дела. В сентябре они обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного производства, однако отдельно обратили внимание на недостаточно чёткую регламентацию деятельности супервайзеров VAR, внутренние конфликты в руководстве судейского корпуса и риски, которые возникают вследствие слишком тесных контактов между представителями клубов и футбольных институтов.

Против прекращения уголовного дела выступила организация Fondazione Identità Bianconera, деятельность которой связана с защитой интересов болельщиков «Ювентуса». Однако судья Летиция Анна Брамбилла отказалась принимать её возражения к рассмотрению. Организация не обладала процессуальными правами потерпевшей стороны, а эпизоды, которые изучала прокуратура Монцы, касались матчей других футбольных клубов. Особенно интересные подробности содержатся в документах дела, выдержки из которых 26 ноября опубликовало Il Fatto Quotidiano. Из них следует, что сам Рокки подтверждал своё вмешательство в работу Патерны во время встречи между «Удинезе» и «Пармой». Более того, глава судейского корпуса считал, что без его подсказки видеоассистент так и не порекомендовал бы Мареске пересмотреть эпизод с игрой рукой.

Брамбилла квалифицировала действия Рокки как вмешательство, которое не допускает протокол VAR. По мнению судьи, особую опасность представляет тот факт, что указания исходили от человека с высоким авторитетом среди арбитров. Супервайзер мог повлиять на ход принятия решения даже без прямого распоряжения, поскольку видеоассистенты прекрасно понимали, кто находится по другую сторону стекла. Однако такое вмешательство не образует автоматически состава уголовного преступления, если его целью было предотвращение судейской ошибки.

Даниэле Орсато — преемник Рокки globallookpress.com

Примечательно, что ещё в начале октября 2026 года органы спортивной юстиции прекратили разбирательства по делу Рокки. В итоге бывший глава судейского корпуса избежал как уголовного преследования по основным эпизодам расследования, так и дисциплинарных санкций со стороны футбольных властей. Правда, к тому моменту он уже несколько месяцев не занимал свою должность. 25 апреля Рокки добровольно отстранился от работы, объяснив своё решение нежеланием подвергать дополнительному давлению подчинённых. Аналогичным образом поступил Джервазони. А 7 июля Итальянская федерация футбола официально объявила о назначении нового руководителя судейского корпуса Серии А и Серии Б. Им стал Даниэле Орсато, который в 2020 году обслуживал финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».

Календарь и таблица Серии А

В 2006 году итальянскому футболу пришлось пересмотреть принципы назначения арбитров, поскольку именно на этом этапе клубы получали возможность влиять на ход чемпионата. Спустя 20 лет выяснилось, что даже появление технологии, которая позволяет арбитрам самостоятельно изучать практически любой спорный эпизод с нескольких ракурсов, не избавляет футбольные институты от необходимости защищать независимость судей. Причём на этот раз потенциальным источником давления оказался не руководитель футбольного клуба, а человек, который по должности должен был заботиться о качестве работы самих арбитров.