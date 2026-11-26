«Кайрат» обыграл «Мьельбю» на Центральном стадионе в Алма-Ате в четвертом туре общего этапа Лиги конференций. Казахстанский клуб поднялся в зону плей-офф и вполне может претендовать на место в топ-24, если наберёт очки в последних турах.

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90+4' И всё, финальный свисток звучит в Алматы! «Кайрат» набирает важнейшие три очка (теперь у команды их 5) и временно поднимается аж на 15 место в таблице. «Мьельбю» остаётся 9-м с 7 очками. У казахстанской команды домашний сезон окончен, поэтому она ждёт матча с «Университатя Крайова», который будет 10 декабря, а «Мьельбю» на выходных предстоит сыграть с «Хальмстадом» на выезде.

90+2' «Мьельбю» пытался выйти в последнюю атаку в матче, но потерял мяч на своей половине. Теперь просто удержать владение «Кайрату» – и три очка в кармане!

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени.

90' Анарбеков намертво забрал мяч после удара головой Икбаля! Какой же выдающийся матч проводит кипер «Кайрата»!

89' Снова в игре Анарбеков! Не дал Кьеру отправить мяч в ближний угол ударом в касание!

87' У «Кайрата» на концовку вместо Гуаля выходит Биркурманов.

Статистика матча 6 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 19 Фолы 9

86' «Кайрат» в очередной раз очень компактно сыграл в обороне на стандарте и не допустил момента у своих ворот.

84' «Мьельбю» заработал штрафной на левом фланге, Мрынский фолил.

82' Атака 2 в 2 могла получиться у «Кайрата», но Гуаль и Бекболат не поняли друг друга — в итоге испанец сделал неточный пас.

79' Самуэльсен навесил в штрафную «Кайрата» со штрафного, без проблем для защиты хозяев.

76' Петтерссон добивал мяч с нескольких метров после штрафного – Анарбеков снова спас «Кайрат»! А потом ещё и кулаком не дал Нильсену добить, как же хорош кипер хозяев!

73' Мрынский и Бекболат вышли вместо Тапалова и Эдмилсона в составе «Кайрата».

72' Густафссон грубо сыграл в подкате против Тапалова – жёлтая карточка.

70' Эдмилсон с правого фланга простреливал в штрафную на Гуаля, но тому не дали добраться до мяча.

67' А теперь у Эдмилсона был момент! Удар бразильца накрыли защитники «Мьельбю».

66' Опасно у ворот «Кайрата»! Петтерссон оказался вообще один в штрафной после паса Кьера, но не смог переиграть Анарбекова!

65' Самуэльсен и Нильсен вышли у «Мьельбю» вместо Агнарссона и Леандерссона.

63' Агнарссон пытался сделать тонкий пас вперед за спины защитникам – получилось неточно.

60' У «Кайрата» вместо Юкколы вышел Туякбаев.

59' В перекладину попал Юккола ударом с левой ноги! Классно разыграли угловой хозяева, было очень близко к голу.

57' «Кайрат» заработал угловой.

54' Мата получил жёлтую карточку за фол на Леандерссоне на своей половине.

51' Эдмилсон получил мяч в штрафной и с правой бил в дальний угол – Лундин на месте.

49' Гуаль получил по ногам в центре поля, Икбаль высоко пошёл в отбор и сфолил.

46' Второй тайм стартует! Пока что без замен.

45+1' Перерыв в Алматы! «Кайрат» ведёт после первого тайма, а «Мьельбю» не реализовал несколько отличных моментов. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

43' Кьер выскочил 1 на 1 с Анарбековым в отрыве почти с центра поля, но пробил прямо во вратаря – ещё и Тапалов мешал бить.

40' А вот после углового мяч опасно рикошетил от ног Мартыновича и едва не оказался в углу ворот Анарбекова! Но рядом со штангой.

38' «Кайрат» отлично отзащищался на штрафном, даже до удара не дошло.

36' «Мьельбю» заработал штрафной на левом фланге.

34' Юссеф сыграл в стенку с партнёром на линии штрафной и мощно пробил в ближний угол – Анарбеков спас!

32' «Мьельбю» больше владеет мячом в последние минуты и всё дальше отодвигает игру от своих ворот.

29' Юссеф с края штрафной левой пробил с ближний угол — Анарбеков на месте.

27' Норен со своей половины забросил мяч к воротам «Кайрата», никто из партнёров не среагировал.

25' Петерссон получил мяч на левом фланге и убрал Тапалова на замахе, а тот тут же сфолил.

22' Густафсон пытался сделать проникающий пас на правый фланг, а вот Агнарссон проиграл борьбу Мартыновичу.

19' Юссеф с правого фланга пытался навесить в штрафную «Кайрата», но перебил ворота.

16' Гуаль ушёл от двух защитников в штрафной и с левой бил в ближний угол – Лундин выручил!

14' ГООООООООЛ! «Кайрат» впереди! Гуаль протащил мяч через центр в контратаке, покатил в штрафную на Тапалова, а тот первым касанием хлёстко пробил в ближний угол. 1:0, шикарный выпад получился у хозяев.

12' Эдмилсон классно открылся в штрафной «Мьельбю», пытался низом пробить в дальний угол, но не попал.

11' Юссеф прошёл к штрафной «Кайрата» и пробил с острого угла – мимо створа.

08' И снова Гуаль пробил из-за штрафной, в этот раз попал в створ, но Лундин дотянулся до мяча в нижнем углу.

07' Гуаль сместился с левого фланга в центр и пробовал пробить издали – снова в защитника.

05' «Мьельбю» выбрался в контратаку по правому флангу, но Мата здорово сыграл на опережение и перехватил мяч.

03' «Кайрат» буквально осадил штрафную соперника – Гуаль и Эдмилсон по очереди били с линии штрафной, но гости пока что отбиваются.

01' «Мьельбю» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:30 Команды на поле стадиона в Алматы – там сегодня около 9 градусов и лёгкий туман. С посещаемостью, конечно, всё не очень здорово, зато газон вроде бы в хорошем состоянии.

18:25 Судейская бригада: главный арбитр — Павел Рачковски, ассистенты — Марцин Бонек и Филип Серант. Резервный судья — Патрик Грыцкевич. За VAR отвечает Павел Пскит, его ассистент — Петр Урбан.

18:20 Для алматинцев ближайшие две домашние встречи могут стать определяющими в борьбе за выход в плей-офф. После «Мьельбю» команда примет румынскую «Университатю» из Крайовы, а завершит общий этап выездным матчем с нидерландским «Твенте», который выиграл все три предыдущие встречи турнира. У шведов календарь тоже постепенно усложняется. В декабре подопечным Бреннстрема предстоит сыграть дома с кипрским «Пафосом», а затем отправиться в Бергамо. Победа в Казахстане позволит дебютанту значительно укрепить свои позиции перед встречей с итальянским клубом.

18:15 Особенным предстоящий матч может стать для Еркина Тапалова. По информации казахстанских СМИ, 33-летний футболист покинет «Кайрат» после встречи со шведами. Защитник сборной Казахстана провел в алматинском клубе два сезона после перехода из костанайского «Тобола» и успел принять участие в исторической для команды кампании в Лиге чемпионов. Пока официального объявления об уходе игрока не последовало.

18:10 Главная тактическая интрига заключается в том, насколько успешно «Кайрат» сможет действовать первым номером. В Бергамо алматинцы большую часть встречи провели в обороне и старались использовать возможности для контратак. Против шведов хозяевам, скорее всего, придется чаще владеть мячом и искать свободное пространство перед чужой штрафной. Сам Арутюнян признал, что действия против соперников с низким оборонительным блоком остаются одной из проблем его команды. При этом «Мьельбю» сохранил ворота в неприкосновенности в трех из четырех последних встреч во всех соревнованиях.

18:05 Поездка в Казахстан стала самым дальним выездом в истории «Мьельбю». По словам Бреннстрема, дорога с пересадками заняла 16 часов, поэтому шведская команда прибыла в Алма-Ату заранее, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов. Для клуба, который еще недавно выступал исключительно во внутренних соревнованиях, подобные путешествия остаются непривычными. При этом оба матча на общем этапе Лиги конференций «Мьельбю» выиграл на своем поле, тогда как из Грузии сумел увезти только одно очко.

18:00 «Кайрат» и «Мьельбю» прежде не встречались в официальных матчах, а история противостояния казахстанских и шведских клубов в еврокубках насчитывает всего две игры. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2014/15 «Астана» встретилась с АИКом. Домашний матч завершился вничью (1:1), а в ответной встрече казахстанский клуб разгромил соперника со счетом 3:0 благодаря голам Фокси Кетевоамы, Дмитрия Шомко и Бауржана Джолчиева.

17:55 А это стартовый состав «Мьельбю»: Лундин, Агнарссон, Петтерссон, Норен, Икбаль, Густафсон, Густавссон, Леандерссон, Кьер, Юссеф, Гранат.

17:50 «Кайрат» начнёт матч в таком составе: Анарбеков, Касабулат, Мартынович, Широбоков, Луиш Мата, Тапалов, Оксанен, Густаву Мендонса, Юккола, Эдмилсон, Марк Гуаль.

17:45 В минувшую субботу «Мьельбю» поделил очки с «Мальме» (1:1), но потерял основного нападающего Якоба Бергстрема. Форвард получил мышечное повреждение еще в первом тайме. На его счету два из пяти голов команды на общем этапе Лиги конференций, поэтому возможное отсутствие футболиста существенно ограничивает атакующий потенциал гостей. Заменить Бергстрема способен Очи Самуэльсен, который в предыдущем еврокубковом матче отметился голевой передачей. Также у шведов травмированы Виллум Дальсгор и Тимо Ставитски.

17:40 На европейской арене шведы выступают значительно успешнее. После вылета из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы команда пробилась в общий этап Лиги конференций, где пока обходится без поражений. В первом туре «Мьельбю» обыграл андоррский «Интер» из Эскальдеса (2:0), затем сыграл вничью с тбилисской «Иберией» (1:1), а в начале ноября справился с боснийским «Борацем» (2:0). За три встречи шведы пропустили только один мяч. Кроме того, команда Бреннстрема не проигрывает уже пять матчей во всех соревнованиях, хотя три из них завершились вничью.

17:35 Еще год назад клуб из небольшой рыбацкой деревни Хеллевик стал автором одной из главных сенсаций европейского футбола, впервые в своей истории выиграв чемпионат Швеции. Весной команда пополнила коллекцию трофеев национальным кубком, одолев в финале «Хаммарбю» (2:1). Однако повторить прошлогодний успех в чемпионате не удалось. За тур до окончания сезона «Мьельбю» занимает 12-е место, хотя уже гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе. По ходу чемпионата руководство отправило в отставку Карла Мариуса Аксума, которого сменил Андреас Бреннстрем, ранее работавший в клубе.

17:30 С момента поездки в Бергамо алматинцы не проводили официальных матчей. У Арутюняна было три недели на работу с командой, однако отсутствие соревновательной практики может стать проблемой. На предматчевой пресс-конференции специалист анонсировал изменения в составе и тактической схеме, подчеркнув необходимость прибавить в атаке. Хозяевам по-прежнему не поможет Жоржиньо, который восстанавливается после тяжелой травмы колена. В нападении Гуалю может составить компанию Эдмилсон, а важную роль в продвижении мяча предстоит сыграть Густаву Мендонсе и Яакко Оксанену.

17:25 Наиболее обнадеживающим результатом стала выездная ничья с «Аталантой» (1:1). Казахстанская команда сумела компенсировать разницу в индивидуальном мастерстве за счет организованной игры в обороне и заработала второе очко в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Ранее алматинцы с таким же счетом сыграли на выезде с латвийской «Ригой». Лучшим бомбардиром «Кайрата» на общем этапе является испанский нападающий Марк Гуаль, который забил два мяча в трех встречах.

17:20 Концовка национального чемпионата получилась для алматинцев неудачной. После разгромной победы над павлодарским «Иртышом» (5:0) команда сыграла вничью с «Актобе» (2:2) и «Алтаем» (1:1). Между этими встречами «Кайрат» потерпел крупное домашнее поражение от греческого «Панатинаикоса» в Лиге конференций (1:5). В итоге Рафаэль Уразбахтин подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера стал Жора Арутюнян. Под его руководством алматинцы пока не проигрывали.