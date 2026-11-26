Вылет? «Манчестер Юнайтед»? «Манчестер Сити»?

Что ж, «Юнайтед» находится в тройке худших команд Премьер-лиги, имея худший результат после 11 игр, чем в сезоне 1973-74, когда они в последний раз опустились во второй дивизион английского футбола, пишет автор The Athletic Саймон Хьюз.

Тем временем, «Сити», подавший апелляцию, находится во власти санкций независимой комиссии из трех человек после того, как был признан виновным почти по всем пунктам обвинения, связанным с нарушениями финансовых правил Премьер-лиги.

Возможно, нигде не было бы большего удовольствия от исчезновения обоих клубов из высшего дивизиона. «Вылетаем, вылетаем, вылетаем!» — хорошо звучала на гостевой трибуне на «Энфилде» в 1993 году, когда «Ливерпуль» ещё в марте (после 30 матчей чемпионата) находился всего в трёх очках от зоны вылета.

Победа «Юнайтед» со счётом 2:1 в тот день стала их первой на «Энфилде» с 1986 года, выведя их на первое место в таблице и на пути к завершению 26-летней засухи без титулов. «Ливерпулю», тем временем, требовалось как минимум девять очков в оставшихся 12 матчах, чтобы гарантировать себе выживание, зная, что в предыдущих 11 матчах они набрали всего восемь.

«Это новый опыт для меня», — признался Грэм Сунесс, легендарный капитан «Ливерпуля», выигравшего Кубок европейских чемпионов, и тренер той встречи 1993 года, которого считали злобной силой на тренерской скамейке хозяев.

Газета «Таймс» назвала перспективу вылета «Ливерпуля» в конце первого сезона эры Премьер-лиги «немыслимой», но семь побед в последних 12 играх позволили им значительно оторваться и занять шестое место.

«Ливерпуль» — «МЮ» x.com

Такой финал должен вселить в «Юнайтед» некоторую уверенность сегодня, потому что у них есть гораздо больше времени, чтобы разобраться в ситуации, ведь после воскресного разгрома на «Энфилде» им предстоит сыграть 27 матчей. Однако этот разгром открыл другие исторические параллели: в марте 1937 года «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на выезде, находясь в зоне вылета, и из этого положения им не удалось выбраться.

Географические и экономические факторы лежат в основе соперничества Ливерпуля и Манчестера. В то время как Манчестер был внутренним центром промышленной революции, Ливерпуль был одним из самых оживлённых морских портов мира.

История открытия Манчестерского судоходного канала в 1890-х годах, позволившая вести бизнес на расстояние около 30 миль вверх по реке Мерси, хорошо известна. Сейчас города расположены достаточно близко, чтобы рабочие могли пересекать автомагистраль M62, но расстояние достаточно велико, чтобы один считал другой отдельным, а размытая граница между ними в культурном плане ощущается как нечто чуждое каждому из них, усиливая ощущение разрыва.

Матчи Ливерпуля и Манчестера долгое время считались одними из величайших, если не величайшими, противостояний в английском футболе, хотя редко когда оба клуба одновременно боролись за титулы.

«Ливерпуль» — «МЮ» x.com

С точки зрения спорта, противостояние «Ливерпуля» и «Сити» за последние 10-15 лет было гораздо ближе к этому.

Домашняя победа «Сити» над «Ливерпулем» со счетом 2:1 в январе 2019 года должна запомниться как один из самых значимых матчей Премьер-лиги за весь сезон. «Сити» в итоге выиграл титул с преимуществом в одно очко, и это был единственный проигранный «Ливерпулем» матч в лиге за весь сезон, помешавший им сравняться с рекордным результатом «Сити» в 100 очков, достигнутым годом ранее.

Вместо этого, антипатия, возможно, усилилась из-за длительных периодов, когда футбольные команды одного города показывали гораздо лучшие результаты, чем команды другого.

Сэр Алекс Фергюсон, самый успешный менеджер «Юнайтед», утверждал, что его самым значительным достижением было «сбросить "Ливерпуль" с их чертовой вершины», хотя на самом деле они выбыли из борьбы, а «Юнайтед» поднялся, чтобы занять их место. Тем не менее, трудности «Ливерпуля» в сезоне 1992-93 — начале эры доминирования «Юнайтед» — были удивительны из-за того, насколько внезапным было их падение. Чемпионы в 11 из предыдущих 20 сезонов, последний раз они завоевали титул всего три года назад, в отличие от нынешнего «Юнайтед», который к маю следующего года не выигрывал титул уже 14 лет.

Аналогично, «Эвертон», чемпион всего за шесть лет до этого, также находился под угрозой вылета в 1993 году, прежде чем на флажке финишировал 13-м.

В предыдущем сезоне оба манчестерских клуба финишировали выше двух мерсисайдских. Такого не случалось с 1968 года, хотя тогда разница между ними была невелика: чемпионом был «Сити», вторым — «Юнайтед», третьим — «Ливерпуль», а пятым — «Эвертон». За прошедшие 24 года оба мерсисайдских клуба 11 раз финишировали выше манчестерских, а в 1980-х годах титул достался команде за пределами Ливерпуля лишь дважды.

Любой болельщик «Ливерпуля» или «Эвертона», посетивший «Олд Траффорд» или «Мейн Роуд» «Сити» в этот период, расскажет вам о унынии на обоих стадионах, которое было вызвано завистью и отчаянным желанием вернуться на вершину. Аналогичная ситуация наблюдается в пользу Манчестера с 2010 года, когда и «Сити», и «Юнайтед» по 10 раз завершали сезоны выше «Ливерпуля» и «Эвертона».

«Ливерпуль» — «МЮ» x.com

Однако только в начале этого периода «Юнайтед» действительно бросил вызов «Сити», который с тех пор выиграл восемь титулов, добавив их к 12 титулам, завоеванным «Юнайтед» с 1993 по 2013 год.

Все это означает, что с момента той победы «Юнайтед» на «Энфилде» в марте 1993 года титул достался Манчестеру 20 раз, и только дважды — Ливерпулю. В отличие от этого, в период с 1969 по 1993 год клубы из Мерсисайда становились чемпионами 16 раз, в то время как клубы из Манчестера ждали, когда ситуация изменится.

В условиях конкуренции между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» за звание самого успешного клуба Англии, некоторые болельщики «Юнайтед», возможно, предпочли бы, чтобы «Сити» одержал победу над «Ливерпулем», когда борьба за титул между этими двумя командами трижды доходила до финала с 2014 года. Если кто-то из болельщиков «Эвертона» в те дни поддерживал «Ливерпуль», он или она еще не раскрыли свою личность.

Тем не менее, справедливо сказать, что Мерсисайд получает удовольствие от своего господства над Манчестером, и наоборот.

Если весной следующего года один из этих регионов столкнется с «немыслимым», другой сочтет это забавным.