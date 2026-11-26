В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций английский «Брайтон» будет принимать румынский клуб «Университатя Крайова». Игра пройдет в Брайтоне 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» занимает 5-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 7 очков.
Последние матчи: в стартовой игре общего этапа Лиги конференций «Брайтон» разгромил литовский клуб «Кауно Жальгирис» (4:0). Затем клуб АПЛ разошёлся миром с командой «Яблонец» (0:0). В рамках третьего игрового дня еврокубка англичане обыграли испанский «Хетафе» (1:0).
В 11-м туре чемпионата Англии «чайки» потерпели поражение от команды «Халл» (0:2). В АПЛ «Брайтон» занимает 2-е место, набрав 22 очка.
Не сыграют: Азиз, Фергюсон, Митома, Виффер.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Брайтон» одержал три победы и потерпел два поражения, при этом забив 6 голов и пропустив 4.
«Университатя Крайова»
Турнирное положение: «Университатя Крайова» в общем этапе Лиги конференций занимает 8-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: в стартовых матчах еврокубка румынская команда обыграла «Интер» из Андорры (3:1) и сыграла вничью с «Хетафе» из Испании (1:1).
В третьем туре Лиги конференций «Университатя Крайова» переиграла албанскую «Эгнатию» (2:0).
В 16-м туре чемпионата Румынии «Университатя Крайова» в гостях разгромила команду УТА «Арад» (6:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 16 матчей подряд, одержав 12 побед и сыграв вничью в 4 встречах.
Статистика для ставок
- «Брайтон» занимает 5-е место в Лиге конференций
- «Университатя Крайова» занимает 8-е место в Лиге конференций
- «Брайтон» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Брайтона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья оценивается в 8.00. На победу «Кауно Университати Крайовы» — 16.00.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.
Прогноз: «Брайтон» — явный фаворит пары, команда много забивает и мало пропускает, только лишь стоит обратить внимание на результаты АПЛ. Есть вероятность, что хозяева одержат крупную победу.
Ставка: Фора «Брайтона» (-2.5) с коэффициентом 2.17.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.98.