В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций немецкий «Фрайбург» будет принимать «Твенте» из Нидерландов. Игра пройдет во Фрайбурге 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Фрайбург»
Турнирное положение: после трех туров «Фрайбург» занимает 14-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 6 пунктов.
Последние матчи: «Фрайбург» с победы стартовал в общем этапе Лиги конференций, в первом туре немецкий коллектив нанёс поражение команде «Яблонец» (3:2). Затем команда проиграла «Монако» (0:3).
В третьем туре еврокубка клуб Бундеслиги с минимальным счётом переиграл турецкий «Трабзонспор» (1:0).
В 10-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Эльферсберг» (1:0). В Бундеслиге «Фрайбург» занимает третье место, набрав 22 очка. На два балла больше у «Боруссии» Дортмунд.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: победная серия «Фрайбурга» состоит из пяти матчей, команда забила 9 голов и пропустила 3 мяча.
«Твенте»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Твенте» занимает третье место, набрав 9 очков из 9 возможных.
Последние матчи: клуб из Нидерландов в стартовых матчах Лиги конференций одержал победы над «Туном» из Швейцарии (1:0) и «Линкольном» из Гибралтара (4:1).
В третьем туре Лиги конференции «Твенте» нанес поражение кипрскому «Пафосу» (3:1).
В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» переиграл «Виллем II» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 3-е место, набрав 27 очков.
Не сыграют: Брюнс, Лемкин.
Состояние команды: «Твенте» в последних матчах одержал пять побед и одну встречу сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Твенте» занимает 3-е место в Лиге конференций
- «Фрайбург» занимает 14-е место в Лиге конференций
- «Фрайбург» и «Трабзонспор» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрайбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Твенте» — 3.25.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: «Твенте» выдаёт победную серию в трех матчах Лиги конференций. «Фрайбург» одержал пять побед в пяти матча. Ожидаем результативную игру со стороны команд.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что соперники забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.