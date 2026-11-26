прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

В матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций немецкий «Фрайбург» будет принимать «Твенте» из Нидерландов. Игра пройдет во Фрайбурге 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Фрайбург»

Турнирное положение: после трех туров «Фрайбург» занимает 14-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 6 пунктов.

Последние матчи: «Фрайбург» с победы стартовал в общем этапе Лиги конференций, в первом туре немецкий коллектив нанёс поражение команде «Яблонец» (3:2). Затем команда проиграла «Монако» (0:3).

В третьем туре еврокубка клуб Бундеслиги с минимальным счётом переиграл турецкий «Трабзонспор» (1:0).

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В 10-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Эльферсберг» (1:0). В Бундеслиге «Фрайбург» занимает третье место, набрав 22 очка. На два балла больше у «Боруссии» Дортмунд.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: победная серия «Фрайбурга» состоит из пяти матчей, команда забила 9 голов и пропустила 3 мяча.

«Твенте»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Твенте» занимает третье место, набрав 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: клуб из Нидерландов в стартовых матчах Лиги конференций одержал победы над «Туном» из Швейцарии (1:0) и «Линкольном» из Гибралтара (4:1).

В третьем туре Лиги конференции «Твенте» нанес поражение кипрскому «Пафосу» (3:1).

В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Твенте» переиграл «Виллем II» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает 3-е место, набрав 27 очков.

Не сыграют: Брюнс, Лемкин.

Состояние команды: «Твенте» в последних матчах одержал пять побед и одну встречу сыграл вничью.

На что ставят в матче Фрайбург — Твенте Букмекерские коэффициенты на матч Фрайбург — Твенте: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Твенте» занимает 3-е место в Лиге конференций

«Фрайбург» занимает 14-е место в Лиге конференций

«Фрайбург» и «Трабзонспор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрайбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Твенте» — 3.25.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Твенте» выдаёт победную серию в трех матчах Лиги конференций. «Фрайбург» одержал пять побед в пяти матча. Ожидаем результативную игру со стороны команд.

2.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Фрайбург» — «Твенте» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что соперники забьют друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Фрайбург» — «Твенте» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.