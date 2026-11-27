27 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» набрал всего девять зачетных баллов. Команда забила лишь девять мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Борнмуту» — 0:2.

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До того «Ноттингем Форест» уверенно одолел «Манчестер Сити» — 3:1, а вот чуть раньше был бит «Брентфордом» — 0:1. «Лесники» победили всего в одном домашнем матче чемпионата.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ноттингем Форест» нынче не преуспевает в плане результатов, победив всего в двух из одиннадцати матчей в рамках АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» имеет огромные проблемы с реализацией. Пока никак не раззабивается Лиам Делап, перешедший летом как раз из стана «аристократов». Пока на его счету всего три забитых мяча в АПЛ. Да и вообще, очки «лесникам» даются крайне натужно. Бороться им за выживание…

Безусловно, команда не боится соперника, угодившего в кризис. Вот только собственные проблемы с реализацией и близко не решены.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» лишь на два очка отстает от топ-5. Команда забила 20 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с треском проиграла «Лидсу» — 1:4.

До того «Челси» потерпел поражение от «Сандерленда» — 0:1, а вот чуть раньше переиграл «Манчестер Юнайтед» — 2:0. «Аристократы» уступили в двух матчах кряду.

Состояние команды: «Челси» пропускает уж чересчур часто, к тому же до сих пор в лазарете пребывает ведущий форвард Жоао Педро.

При этом «Челси» победил всего дважды в пяти выездных поединках в рамках АПЛ. Неплохо вписался в командный ансамбль Морган Роджерс, успевший отличиться пятью забитыми мячами. А вот Коул Палмер пока разродился всего тремя голами в чемпионате.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Аристократам» нужно срочно брать очки, вот только непонятно, чего ожидать от подопечных Хаби Алонсо...

На что ставят в матче Ноттингем Форест — Челси Букмекерские коэффициенты на матч Ноттингем Форест — Челси: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.55. Ничья — в 3.30, выигрыш «Челси» — в 2.60.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Лесники» намерены оторваться от зоны вылета, тогда как «Челси» переживает явный кризис жанра.

2.55 Победа «Ноттингем Фореста» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт