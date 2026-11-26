В четверг, 26 ноября, «Ювентус» победил «Омонию» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Голы за «Ювентус» забили Андреа Камбьязо, Джефф Эхатор, Шику Консейсау и Жереми Бога, у «Омонии» отличился Любомир Шатка. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+2' Матч окончен. Сильнее сыграл «Ювентус» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. «Ювентус» набрав 13 очков поднялся на 2-ое место в общем этапе Лиги Европы, «Омония» с 6 очками опустилась на 26-ое. Следующий матч «Ювентус» сыграет 30-го ноября на выезде против «Комо» в Серии А, а «Омония» 30-го ноября сыграет на выезде против «НЕА Саламис» в Лиге Кипра.

90' Добавленное время 2 минуты.

87' Удар головой Фелипе Эвандро из пределов штрафной «Ювентуса», зафиксировал мяч вратарь хозяев Нето.

86' Замена у «Ювентуса»: Шику Консейсау ушел, вышел Рандаль Коло Муани.

85' Подача Маккенни в штрафную «Омонии», но первым на мяче оказался защитник гостей Сену Кулибали.

84' В атаке «Омония», внимательно футболисты «Ювентуса» обороняются.

Статистика матча 9 Удары в створ 5 9 Удары мимо 5 60 Владение мячом 40 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 8 Фолы 3

82' Подача Андреа Камбьязо с штрафного «Ювентуса» к воротам «Омонии», сняли «верх» защитники гостей.

81' Желтая карточка показана Юре Балковецу.

81' С мячом игроки «Ювентуса» в центре поля.

78' В положение «вне игры» попал Шику Консейсау после обостряющей передачи от Ника Вольтемаде в штрафной площади «Омонии».

77' Играют в пас футболисты «Ювентуса» по всему периметру поля.

75' Удар Джейдена Монтнора из пределов штрафной «Ювентуса» с лету, мяч сильно выше ворот полетел.

73' Гоол! 4:1. Жереми Бога сместившись с левого фланга атаки «Ювентуса» к штрафной площади «Омонии», с правой ноги поразил девятку ворот гостей, не шелохнулся вратарь Камински.

72' Контролируют мяч и ход игры футболисты «Ювентуса».

69' Замена в составе «Омонии»: Ангелос Неофиту вышел, ушел Муамер Танкович.

Шику Консейсау x.com

69' Гоол! 3:1. Шику Консейсау со второй попытки пробил вратаря «Омонии» Томаса Камински с близкого расстояния от ворот, классную голевую выдал Уэстон Маккенни.

67' Удар Муамера Танковича из пределов штрафной «Ювентуса» получился сильно не точным.

66' Замены в составе «Ювентуса»: Уэстон Маккенни, Ник Вольтемаде и Тён Копмейнерс вышли, ушли Дуглас Луис, Джефф Эхатор и Джон Лукуми.

66' Эхатор прорвался к воротам «Омонии» и пробил из пределов штрафной гостей, мяч выше цели пролетел.

63' Включились в высокий прессинг игроки «Ювентуса», усложняя начало атаки «Омонии».

61' Продолжается игра в среднем темпе, «Омония» в позиционной атаке.

59' Замены у «Омонии»: Люк Бруверс и Юре Балковец вышли, ушли Панайотис Андреу и Лоик Него.

58' Удар головой Консейсау из пределов штрафной «Омонии» в противоход вратарю гостей, мяч выше перекладины пролетел.

57' Позиционная атака «Ювентуса» на половине поля «Омонии» разворачивается.

55' Повреждение у Луа Дьони, медицинский штаб «Омонии» приглашен на поле.

53' Удар Жереми Бога с края штрафной площади «Омонии», мяч рядом с дальней штангой ворот гостей пролетел.

52' Удар Бога из пределов штрафной площади «Омонии», мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

51' В высоком темпе начинается второй тайм.

49' Активное начало тайма от «Ювентуса», вынуждены защищаться игроки «Омонии».

47' Шику Консейсау добивал из пределов штрафной «Омонии» из хорошей позиции после первоначального удара Камбьязо, отраженного вратарем Камински, но угодил в стоящего в створе игрока гостей.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Омонии»: Луа Дьони и Фелипе Эвандро вышли, ушли Флорин Тэнасе и Андроникос Какулис. Замена у «Ювентуса»: Зеки Челик вышел, ушел Кабаль.

Итог первого тайма x.com

45+3' Перерыв. Реализовали стандарт футболисты «Омонии» в середине тайма, встрепенувшись, игроки «Ювентуса» ответили 2-мя голами.

45+3' Удар Эхатора из пределов штрафной «Омонии», мяч мимо ворот полетел.

45' Добавленное время 2 минуты.

45' Удар Гатти из пределов штрафной «Омонии» после остроумной передачи от Консейсау, ногой отразил мяч вратарь гостей Камински.

43' Гоол! 2:1. Шику Консейсау покатил под удар в штрафную площадь «Омонии» на Джеффа Эхатора, послал мяч между ног вратарю гостей Камински нападающий «Ювентуса».

42' Удар Гатти из пределов штрафной «Омонии» был заблокирован.

41' Подача Кабаля с левого фланга атаки «Ювентуса» в штрафную «Омонии» превратилась в удар, на чеку вратарь гостей Камински.

40' Шику Консейсау обыграв двоих игроков «Омонии» нанес удар, но мяч в защитника гостей угодил.

39' Взяв мяч под контроль, игроки «Омонии» сбивают пыл атак «Ювентуса».

39' Продолжает «Ювентус» атаковать на эмоциях после забитого гола.

Голевой удар Андреа Камбьязо x.com

37' Гоол! 1:1. Андреа Камбьязо с левой ноги из-за пределов штрафной площади «Омонии» идеально закрутил мяч в дальнюю девятку ворот, прыжок вратаря Камински был обречен.

36' Прострел в штрафную «Омонии» в исполнении Кабаля, но полузащитник «Юве» Андреа Камбьязо акцентированно не попал по мячу.

35' Подача к воротам «Ювентуса», заметался мяч в штрафной площади хозяев, но удар защитника «Омонии» Шатки с разворота получился неточным.

34' Желтая карточка показана Джону Лукуми.

33' Ищут брешь в обороне «Омонии» футболисты «Ювентуса» играя в пас.

31' Прошла быстрая атака у «Омонии», удар Флорина Тэнасе с линии штрафной «Ювентуса», мяч мимо створа пролетел.

29' Удар Андреу из-за пределов штрафной «Ювентуса» пришелся в одного из игроков хозяев и до ворот Нето не долетел.

28' Возрос темп игры, «Ювентус» стремится отыграться.

27' Удар Танковича из-за пределов штрафной «Ювентуса», мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратаря хозяев Нето.

26' Мощный удар Кабаля из-за пределов штрафной «Омонии», мяч с отскоком от газона полетел, в прыжке парировал его вратарь гостей Камински.

26' Удар Консейсау из-за пределов штрафной «Омонии» был заблокирован.

25' С мячом футболисты «Ювентуса» в центре поля.

24' Подача с штрафного «Омонии» к воротам «Ювентуса», но первым на мяче оказался игрок хозяев.

22' Игра возобновлена, с мячом игроки «Ювентуса» на своей половине поля.

21' Повреждение у вратаря «Омонии» Томаса Камински, медики гостей приглашены на поле.

20' Подача к воротам «Омонии», в процессе борьбы за мяч были нарушены правила на вратаре гостей Камински.

19' Разыгрывают мяч игроки «Ювентуса» на подступах к штрафной площади «Омонии».

18' Увереннее стали действовать футболисты «Омонии» после забитого гола, включаясь в прессинг на половине поля «Ювентуса».

Любомир Шатка празднует гол x.com

16' Гоол! 0:1. После подачи с углового «Омонии», на дальней штанге ворот «Ювентуса» головой замкнул подачу Любомир Шатка. Неудачно на выходе сыграл вратарь «Юве» Нето.

15' Прострел Дюверна вдоль ворот «Ювентуса» на нападающего «Омонии» Какулиса была прервана одним из защитников хозяев.

14' Чуть снизился темп игры.

12' Играют в пас футболисты «Омонии» в центре поля.

11' В «офсайд» угодила атака «Ювентуса», нападающий хозяев Джефф Эхатор поторопился.

10' Желтая карточка показана Флорину Тэнасе.

10' Инициатива у «Ювентуса».

09' Передача Консейсау на Бога в штрафную «Омонии» получилась слишком сильной, мяч улетел за лицевую.

08' Прострел Кабаля вдоль ворот «Омонии» на нападающего «Юве» Эхатора прервал полузащитник гостей Панайотис Андреу.

07' Позиционная атака «Ювентуса» к угрозе ворот «Омонии» не привела.

06' В среднем темпе начинается игра.

05' Взяв мяч под контроль, игроки «Омонии» перевели игру на половину поля «Ювентуса».

04' Удар Шику Консейсау с линии штрафной «Омонии» в дальний угол ворот, в прыжке отразил мяч вратарь гостей Томас Камински.

03' Активное начало матча от «Ювентуса», вынуждены защищаться гости.

02' Подача с углового «Ювентуса» к воротам «Омонии», отбились гости.

01' Матч начался! С центра поля разыграют футболисты «Ювентуса».

До матча

22:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Стадион «Альянц» x.com

22:50 Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 41 507 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Сэмюэл Барротт из Англии.

22:32 Стартовый состав «Омонии»: Камински, Дюверн, Кулибали, Шатка, Него, Марич, Андреу, Тэнасе, Танкович, Монтнор, Какулис.

22:30 Стартовый состав «Ювентуса»: Нето, Гатти, Лукуми, Келли, Мурильо, Камбьязо, Луис, Консейсау, Сарр, Бога, Эхатор.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 4 матча. Во всех 4-ех играх победил «Ювентус»

22:11 В своем предыдущем поединке «Омония» нанесла поражение АПОЭЛу — 1:0. До того «Омония» переиграла «Анортосис» — 2:0, а вот чуть ранее уступила «Неймегену» — 1:3. Команда не уступила в двух последних поединках.

22:08 Свой предыдущий поединок «Ювентус» провел успешно, учинив разгром «Венеции» — 4:0. До того «Ювентус» подписал мировую с «Фиорентиной» — 2:2, а вот несколько ранее одолел «АЗ Алкмаар» — 2:1. Команда не уступила в четырех поединках кряду.

22:04 «Омония» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает посредственно. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы. При этом «Омония» в четырех турах набрала шесть очков. Команда забила шесть мячей при семи пропущенных в свои ворота.

22:02 На данный момент «Ювентус» пребывает на 5-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы. При этом «Ювентус» в четырех турах набрал 10 очков. Команда забила 11 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00