27 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Венеция»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Венеция» набрала лишь шесть зачетных баллов. Команда забила всего 8 мячей при 25 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ювентусу» — 0:4.

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До того «Венеция» сумела одолеть «Удинезе» — 2:1, а вот чуть ранее была бита «Комо» — 0:1. Команда в трех последних домашних поединках добыла две виктории.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Венеция» намерена оттолкнуться от дна таблицы, вот только забивает крайне мало.

При этом «Венеция» дома победила лишь в двух поединках из шести. Вот только пропускает команда откровенно многовато, да и проблемы с пресловутым креативом в атаке не решены. Венецианцы проиграли уже десять раз, что больше всех в чемпионате.

Команда явно будет действовать максимально активно. Венецианцы не боятся оппонента, вот только ключевые проблемы далеки от решения.

«Болонья»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Болонья» всего на три очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть кризисный «Удинезе» — 1:1.

До того «Болонья» одолела «Парму» — 2:1, а вот чуть раньше переиграла «Монцу» — 2:1. Команда не проигрывает уже в пяти матчах кряду.

Состояние команды: «Болонья» постарается как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, нынче находясь на заметном подъёме.

При этом «Болонья» довольно продуктивно выступает на выезде. В шести поединках вне родных стен команда разжилась четырьмя викториями. Вот только Федерико Бернардески пока забил всего трижды в текущем чемпионате. А вот фактурный Артём Довбик в ансамбль «борзых» не вписался.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Борзые» грезят еврозоной и терять драгоценные очки явно не собираются.

На что ставят в матче Венеция — Болонья Букмекерские коэффициенты на матч Венеция — Болонья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Болонью» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа «Венеции» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Болонья» сражается за попадание в топ-6, к тому же оппонент имеет явные проблемы с надежностью тылов.

2.15 Победа «Болоньи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Венеция» — «Болонья» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Венеция» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт