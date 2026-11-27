27 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Венеция»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Венеция» набрала лишь шесть зачетных баллов. Команда забила всего 8 мячей при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ювентусу» — 0:4.
До того «Венеция» сумела одолеть «Удинезе» — 2:1, а вот чуть ранее была бита «Комо» — 0:1. Команда в трех последних домашних поединках добыла две виктории.
Состояние команды: «Венеция» намерена оттолкнуться от дна таблицы, вот только забивает крайне мало.
При этом «Венеция» дома победила лишь в двух поединках из шести. Вот только пропускает команда откровенно многовато, да и проблемы с пресловутым креативом в атаке не решены. Венецианцы проиграли уже десять раз, что больше всех в чемпионате.
Команда явно будет действовать максимально активно. Венецианцы не боятся оппонента, вот только ключевые проблемы далеки от решения.
«Болонья»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Болонья» всего на три очка отстает от еврозоны. А вот забить удалось 17 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть кризисный «Удинезе» — 1:1.
До того «Болонья» одолела «Парму» — 2:1, а вот чуть раньше переиграла «Монцу» — 2:1. Команда не проигрывает уже в пяти матчах кряду.
Состояние команды: «Болонья» постарается как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, нынче находясь на заметном подъёме.
При этом «Болонья» довольно продуктивно выступает на выезде. В шести поединках вне родных стен команда разжилась четырьмя викториями. Вот только Федерико Бернардески пока забил всего трижды в текущем чемпионате. А вот фактурный Артём Довбик в ансамбль «борзых» не вписался.
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Борзые» грезят еврозоной и терять драгоценные очки явно не собираются.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Болонью» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа «Венеции» — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: «Болонья» сражается за попадание в топ-6, к тому же оппонент имеет явные проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Болоньи» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Болонья» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- «Болонья» победила в четырех выездных матчах чемпионата из шести
- «Венеция» проиграла десять матчей из двенадцати
- «Борзые» в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Болонья» не уступила в пяти последних поединках