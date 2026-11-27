27 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Париж». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на два очка отстает от четвертой позиции. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев одолеть кризисный «Страсбург» — 1:0.
До того «Брест» уверенно переиграл «Лион» — 2:0, да и поединок с «Лорьяном» завершился успехом — 2:0. Команда победила и не пропустила трижды кряду.
Состояние команды: «Брест» имеет достаточно надежные тылы, да и в плане реализации явно способен поднатореть.
При этом «Брест» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Достаточно эффективен Людовик Ажорк. Форвард отличился пятью забитыми мячами в Лиге 1, присовокупив к ним еще и голевую передачу. Вот только парижанам команда уступила в двух последних очных поединках.
И уж точно команда постарается подтянуться к группе лидеров. Вот только как сдержать разыгравшихся парижан?!
«Париж»
Турнирное положение: «Париж» нынче в прайме. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Париж» всего на три зачетных балла отстает от лидера. Команда забила 21 мяч при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Анже» — 4:0.
До того «Париж» нанес поражение «Осеру» — 1:0, а вот чуть ранее оставил ни с чем «Монако» — 3:1. Команда победила в трех своих последних матчах.
Состояние команды: «Париж» заметно прибавил в плане результатов, да и пропускает в среднем фактически гол за матч.
При этом «Париж» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла семь зачетных пунктов. Зато в трех последних победных матчах она наколотила восемь мячей. Да и Лассин Синайоко записал на свой лицевой счет уже 9 мячей в Лиге 1.
Наверняка команда будет действовать максимально агрессивно. Почему бы амбициозному «Парижу» не подтянуться к землякам?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.20. Ничья — в 3.40, выигрыш «Бреста» — в 3.25.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.91, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.03.
Прогноз: «Париж» находится на моральном подъёме, тогда как «Брест» на своем поле победил всего дважды в пяти поединках.
Ставка: Победа «Парижа» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды победили в трех своих последних поединках
- «Брест» в родных стенах выиграл всего дважды в пяти матчах
- «Париж» в среднем забивает два мяча за матч
- Парижане одолели «Брест» в двух последних очных встречах
- «Брест» уже без малого 8 лет не обыгрывает парижан