прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.20

27 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Париж». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Брест»

Турнирное положение: «Брест» борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» на два очка отстает от четвертой позиции. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев одолеть кризисный «Страсбург» — 1:0.

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До того «Брест» уверенно переиграл «Лион» — 2:0, да и поединок с «Лорьяном» завершился успехом — 2:0. Команда победила и не пропустила трижды кряду.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Брест» имеет достаточно надежные тылы, да и в плане реализации явно способен поднатореть.

При этом «Брест» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Достаточно эффективен Людовик Ажорк. Форвард отличился пятью забитыми мячами в Лиге 1, присовокупив к ним еще и голевую передачу. Вот только парижанам команда уступила в двух последних очных поединках.

И уж точно команда постарается подтянуться к группе лидеров. Вот только как сдержать разыгравшихся парижан?!

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» нынче в прайме. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» всего на три зачетных балла отстает от лидера. Команда забила 21 мяч при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Анже» — 4:0.

До того «Париж» нанес поражение «Осеру» — 1:0, а вот чуть ранее оставил ни с чем «Монако» — 3:1. Команда победила в трех своих последних матчах.

Состояние команды: «Париж» заметно прибавил в плане результатов, да и пропускает в среднем фактически гол за матч.

При этом «Париж» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла семь зачетных пунктов. Зато в трех последних победных матчах она наколотила восемь мячей. Да и Лассин Синайоко записал на свой лицевой счет уже 9 мячей в Лиге 1.

Наверняка команда будет действовать максимально агрессивно. Почему бы амбициозному «Парижу» не подтянуться к землякам?!

На что ставят в матче Брест — Париж Букмекерские коэффициенты на матч Брест — Париж: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.20. Ничья — в 3.40, выигрыш «Бреста» — в 3.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.91, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: «Париж» находится на моральном подъёме, тогда как «Брест» на своем поле победил всего дважды в пяти поединках.

2.20 Победа «Парижа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Брест» — «Париж» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Парижа» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Брест» — «Париж» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт