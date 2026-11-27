27 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» М. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Вердер» на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда отличилась 21 забитым мячом при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, разгромив «Гамбург» — 4:0.
До того «Вердер» уступил «Штутгарту» — 0:1, а вот поединок с «Хоффенхаймом» принес три очка — 2:0. Команда не пропускала в двух последних домашних матчах.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Вердер» все никак не выберется из опасной зоны, к тому же забивает с огромнейшей натугой.
При этом «Вердер» потерял очки всего в одном домашнем поединке в рамках Бундеслиги из пяти. «Музыканты» нынче выглядят весьма симпатично, к тому же очень хорошо вписался в игру команды Никлас Фюллькруг. Опытнейший форвард забил 10 мячей и возглавляет гонку бомбардиров. Да и гладбахцам команда не проигрывает уже полтора года.
Команда твердо намерена продолжить свой подъём по турнирной таблице. «Вердер» дома выглядит уж очень монолитно.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Боруссия» М набрала всего четыре очка. А вот забить удалось 12 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от дортмундских одноклубников — 0:1.
До того «Боруссия» М уступила «Гамбургу» — 1:3, а вот несколько ранее не смогла переиграть «Падерборн» — 0:0. Команда не побеждает в трех поединках кряду.
Состояние команды: «Боруссия» М не блистает в плане реализации, да и тылы команды слишком часто допускают результативные ошибки.
При этом «Боруссия» М в пяти выездных поединках чемпионата добыла всего три очка. В этих матчах команда забила всего пять мячей. Плюс ко всему травму получил Уго Болин, что отражается на атакующем потенциале «жеребят». Пока они твердо стоят на вылет, но будут брыкаться до последнего.
И уж точно команда будет действовать активно. «Боруссия» М постарается максимально преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в 4.10.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Музыканты» постепенно прибавляют, тогда как «жеребятам» в текущем сезоне крайне сложно даётся набор очков.
Ставка: Победа «Вердера» во 2-м тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Боруссия» М в среднем пропускает больше двух мячей за матч
- «Вердер» победил в двух последних домашних поединках
- «Музыканты» в среднем забивают два мяча за матч
- «Боруссия» М победила всего один раз в текущем чемпионате
- «Вердер» еще не проигрывал в родных стенах