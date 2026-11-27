С голами будет напряжёнка?

прогноз на матч 20-го тура Первой лиги, ставка за 2.04

27 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Торпедо»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «Торпедо» на два зачетных балла отстает от зоны прямого повышения в классе. Команда забила 30 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Нижнему Новгороду» — 0:3.

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До того «Торпедо» переиграло «Волгу» — 1:0, а вот чуть раньше одолело «Нефтехимик» — 1:0. Торпедовцы не уступили в трех последних домашних поединках.

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Состояние команды: «Торпедо» нынче относительно преуспевает в плане результатов, мечтая напрямую выйти в элитный дивизион.

При этом «Торпедо» относительно преуспевает в плане реализации. Неплохо выглядит Александр Юшин, в активе которого уже шесть забитых мячей в текущем первенстве. А вот «СКА-Хабаровск» москвичи сумели обыграть в двух последних очных поединках. Продолжат ли серию?

Безусловно, команда постарается подтянуться ко второй позиции. На обновленном родном стадионе торпедовцы будут активно нестись в атаку.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» пытается укорениться в середняках лиги. Команда на текущий момент находится на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» лишь на три пункта опережает опасную зону. Команда забила 25 мячей при двадцати девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с «Ротором» — 1:1.

До того «СКА-Хабаровск» разделался с «Ленинградцем» — 1:0, а вот чуть раньше поставил на колени «Текстильщик» — 3:0. «Армейцы» не уступили в шести матчах кряду.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» имеет не самые надежные тылы, зато заметно улучшил свои результаты при Сергее Жукове.

При этом «СКА-Хабаровск» уже два с половиной месяца не проигрывает вне родных стен. Более того, в трех последних выездных поединках команда пропустила всего один мяч. Хабаровчане находятся на психологическом подъёме, да и дать бой одному из лидеров уж точно постараются.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Армейцы» постараются найти свои шансы в контригре и зацепиться за очки.

На что ставят в матче Торпедо — СКА-Хабаровск Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — СКА-Хабаровск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.46. Ничья — в 4.57, выигрыш «СКА-Хабаровска» — в 6.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.04.

Прогноз: Хабаровчане заметно прибавили в последнее время, тогда как торпедовцы в последних матчах не преуспевают в плане реализации.

2.04 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что первый тайм останется без победителя.

2.31 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.31.

Пять причин, почему ставка зайдёт