Гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов совместными усилиями пару лет назад вывели махачкалинское «Динамо» в Российскую Премьер-лигу. Но к сегодняшнему дню взаимоотношения двух управленцев испортились. Какая кошка пробежала между ними и что ждёт клуб из Дагестана — в материале LiveSport.Ru.

Не в одной лодке

В ноябре одной из главных тем для обсуждения в отечественном футболе стало возможное увеличение числа участников Российской Премьер-лиги с нынешних 16 до 18 или 20 команд. Тем, кто в очередной раз взбудоражил умы спортивных чиновников, клубных руководителей и экспертов, стал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

58-летний менеджер давно выступает за эту идею. По его мнению, рано или поздно чемпионат России придёт к этому, поскольку «чем больше игр, тем будет лучше для всех». Многие в футбольной общественности солидарны с Шамилем Камиловичем, однако есть и те, кто высказывается против инициативы. Среди последних особое внимание привлекает автор следующего высказывания.

Я думаю, что мы пока не готовы к тому, чтобы расширять лигу до 18 или 20 команд. Те, кто продвигает эту идею, заботятся только о деньгах. От количества команд зрелищности точно не прибавится. Зрелищность идёт от качества игры, нужно, чтобы футболисты были качественными. Гаджи Гаджиев почётный президент ФК «Динамо» Махачкала

Ситуация, когда оба высокопоставленных представителя футбольного клуба не просто придерживаются диаметрально разных позиций, а первый из них косвенно обвиняет второго в корыстных целях, мягко говоря, нестандартна. Однако в данном случае разногласия Гаджиева и Газизова распространяются далеко за пределы вопроса о количестве клубов РПЛ. Для полного понимания контекста стоит подробнее узнать всю предысторию.

Перешёл из тренеров в управленцы

Гаджи Гаджиев — далеко не последний человек для Дагестана. Он является не только уроженцем кавказской республики, но и воспитанником её футбола. Там же Гаджиев провёл немалую часть (суммарно почти 10 лет) своей тренерской карьеры.

Гаджи Гаджиев dinamo-mx.ru

Летом 2019 года заслуженный тренер РСФСР вернулся на малую родину в непростые для неё футбольные времена. Главная на протяжении многих лет команда региона «Анжи» из-за накопившихся миллионных долгов получила допуск к участию только во втором дивизионе.

В это же время Гаджи Муслимович вместе с бывшими руководителями «Анжи» Саидом Абдулаевым и Зайдином Джамбулатовым учредил новый футбольный клуб «Махачкала». Изначально перед командой, которую тоже заявили в первенство ПФЛ, никаких турнирных задач не ставили. Главной целью клуба считали поиск и развитие футболистов, а его бюджет формировался только из частных инвестиций.

Следующие два сезона «горожане» провели как крепкие середняки первенства. А в июне 2021 года «Махачкала» по личной инициативе временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова была выбрана базой для возрождения футбольного клуба «Динамо», который отсчитывает свою историю с 1927 года. Этот процесс, в который также были вовлечены Российский футбольный союз и Минспорт России, проходил не без участия Гаджиева, сохранившего в новой организации пост президента.

При поддержке региональных властей бело-голубые с первой же попытки уверенно выиграли зональное первенство второго дивизиона, набрав 80 очков из 96 возможных, и вышли в Первую лигу. Там динамовцы сразу включились в борьбу за попадание в зону стыковых матчей, но по сути сами досрочно отказались от шанса получить повышение в классе из-за невыполненных требований по лицензированию в части обустройства домашнего стадиона.

ФК «Динамо» Махачкала dinamo-mx.ru

Зато через год «Динамо», решив инфраструктурные вопросы, заняло второе место и напрямую вышло в Премьер-лигу, где до сих пор продолжает выступление.

Приглашение Газизова — издержки прогресса?

В процессе этого стремительного восхождения на вершину российского футбола к дагестанскому клубу присоединился Шамиль Газизов. Это произошло в июне 2023 года, когда бывший генеральный директор «Уфы», взяв на себя вину за вылет башкирской команды во Вторую лигу, несколькими днями ранее подал в отставку.

В «Динамо» уже понимали, что для дальнейшего развития и выхода в РПЛ требуется улучшение всех составляющих клубной работы. В том числе усиление трансферной службы, улучшение финансовой дисциплины, поиск новых партнёров и спонсоров.

Первоначально Гаджиев с приглашением в Махачкалу выходил на бывшего президента московского «Торпедо» Дениса Маслова, с которым Гаджи Муслимович хорошо знаком по совместной работе в пермском «Амкаре». Но менеджер в силу определённого жизненного фактора был вынужден ответить отказом, после чего президент «Динамо» обратился к освободившемуся Газизову.

На тот момент Шамиль Камилович был не самой положительной фигурой в отечественном футболе. Тогда против него играли и вылет во Вторую лигу «Уфы», которая ещё недавно участвовала в еврокубках, и судебные разбирательства с московским «Спартаком». Но, как позднее Гаджиев заявил, в «Динамо» не посмотрели на то, что человек — «испачканный», и ему «протянули руку помощи».

Шамиль Газизов dinamo-mx.ru

Газизов, кстати, сразу же стал отрабатывать свой контракт. Он, например, перевёз из Уфы в Махачкалу свободным агентом Эгаша Касинтуру. Да и вообще, с момента его прихода дагестанский клуб имеет положительный трансферный баланс: купил 12 футболистов на общую сумму 5,4 млн евро, а продал 9 игроков всего за 9,5 млн евро. При этом команда третьей год подряд неплохо выступает в Премьер-лиге.

Красиво выставили за дверь

Махачкалинское «Динамо» ранее не было замечено в каких-то закулисных играх, интригах, борьбе за власть внутренних групп влияния и значимых акторов. Тем не менее в январе 2026 года клуб выступил с заявлением, что общее собрание учредителей решило упразднить должность президента, которая предусматривала управленческие функции. При этом Гаджиеву присвоили статус «почётного президента», который по задумке должен отражать уважение и признание заслуг.

Гаджи Муслимович в основном будет заниматься подготовкой резерва «Динамо». Его опыт неоценим, никто не отказывается от его помощи. Гаджиев воспринял решение нормально, он полон сил работать дальше. Если тренерский штаб обратится к нему за советом, он всегда поможет. Будун Будунов заместитель министра спорта Республики Дагестан

Сам Гаджиев до поры до времени каких-то комментариев по поводу этого изменения управленческой конфигурации не давал. А поскольку несколькими месяцами ранее он отметил 80-летие, многие сочли этот ход красивыми проводами на пенсию заслуженного человека.

Однако после окончания сезона-2026/27, когда бело-голубые сохранили прописку в РПЛ, теперь уже почётный президент, который считает «Динамо» своим ребёнком, вынес сор из избы:

случившееся назвал историей по беспределу;

дал понять, что недоволен присвоением странного «титула»;

заявил, что за его спиной дважды меняли устав футбольного клуба;

Газизова назвал нефутбольным человеком, которого отмыли и поставили на ноги, и опытным манипулятором, обработавшим коммерческого директора и крёстного сына главы республики Савелия Козлова;

обвинил генерального директора в присваивании агентских откатов за продажи футболистов.

Первый мой серьёзный конфликт с гендиректором возник из-за того, что они не работают с болельщиками, не организуют встречи, откладывают. Второй конфликт возник из-за того, что игрока, который стоит один рубль, покупают за два рубля. И третья конфликтная ситуация была из-за того, что я просил готовить мальчишек. Гаджи Гаджиев почётный президент ФК «Динамо» Махачкала

Газизов отказался «отвечать взрослым людям». А вот Сергей Меликов высказался, что в словах Гаджиева не всё объективно и доказательств обвинений гендиректора нет («только слова, амбиции»).

Сергей Меликов globallookpress.com

Гаджи Муслимович, в свою очередь, говорит, что от дел не устал. Поэтому недавно он принял поступившее из Узбекистана приглашение на работу — куратором по развитию «Газалкента» из местного второго дивизиона. Заслуженный тренер РСФСР продолжает давать журналистам комментарии по актуальным новостям, так что из нашего информационного пространства не исчезнет.

Что касается Газизова, то его можно обвинять в чём угодно, но в футболе многое, если не всё, определяет результат. А он сейчас у «Динамо» под руководством Вадима Евсеева лучший за последние 2,5 года. По крайней мере, махачкалинцы за первый круг набрали 17 очков, чего ранее за предыдущие четыре круга не случалось. Кроме того, у клуба за два года почти в два раза выросли внебюджетные поступления (с 700 млн до 1,5 млрд рублей). Так что при условии выполнения спортивной задачи положение «Динамо» не должно ухудшиться.