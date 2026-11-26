В октябре 2021 года, когда консорциум во главе с саудовским государственным инвестиционным фондом Public Investment Fund (PIF) приобрёл «Ньюкасл» за 305 млн фунтов, английские журналисты принялись составлять списки звёзд мирового футбола, которые вскоре могли оказаться на «Сент-Джеймс Парк». За прошедшие пять лет «сороки» действительно добились значительного прогресса, дважды вышли в Лигу чемпионов и впервые за 70 лет завоевали внутренний трофей. Однако 25 ноября стало известно, что владельцы клуба, под управлением которых находятся активы стоимостью более 900 млрд долларов, сами обратились за помощью к потенциальным инвесторам. По информации The Athletic и Financial Times, PIF поручил американскому банку JPMorgan найти партнёров, которые смогут получить до 25% акций «Ньюкасла». При этом саудовцы не собираются забирать деньги себе: клуб планирует выпустить новые акции и направить средства на развитие инфраструктуры. PIF сохранит контроль над английской командой, но разделит финансовую нагрузку с другими собственниками. Перспектива появления нового инвестора в «Ньюкасле» особенно интересна на фоне изменений в финансовом регулировании английского футбола и пересмотра саудовцами собственной стратегии инвестиций в мировой спорт.

«Ньюкаслу» пришлось продать воспитанника академии, хотя его владельцы готовы были вкладывать в клуб собственные деньги

Когда Аманда Стейвли, которая на протяжении нескольких лет работала над сделкой между Майком Эшли и саудовскими инвесторами, впервые обратилась к болельщикам «Ньюкасла» в качестве совладелицы клуба, она обозначила победу в чемпионате Англии в качестве долгосрочной цели. На тот момент «сороки» занимали предпоследнее место в АПЛ и не выиграли ни одного матча в семи турах. Уже зимой новые собственники потратили значительные средства на усиление состава, а в следующем сезоне команда Эдди Хау финишировала четвёртой и впервые за 20 лет получила возможность сыграть в основной стадии Лиги чемпионов.

Болельщики с флагами Саудовской Аравии возле «Сент-Джеймс Парк» globallookpress.com

Однако повторить путь «Манчестер Сити», который после прихода инвесторов из Абу-Даби в 2008 году за несколько трансферных окон собрал команду чемпионского уровня, саудовцам мешали финансовые правила. В 2021 году английские клубы уже не могли позволить себе такие же убытки, с которыми «Сити» столкнулся в первые годы после смены собственников. Владельцы «Ньюкасла» могли располагать гораздо большими ресурсами, чем шейх Мансур, но правила АПЛ существенно ограничивали возможности их использования.

Особенно наглядно это проявилось в июне 2024 года, когда руководству «Ньюкасла» пришлось в срочном порядке искать покупателей на собственных футболистов. Клуб рисковал превысить допустимый размер убытков за трёхлетний период и получить штраф в виде снятия очков. За несколько дней до окончания финансового года «сороки» даже обсуждали с «Ливерпулем» возможный трансфер Энтони Гордона, однако в итоге смогли сохранить одного из лидеров команды благодаря продаже двух молодых игроков. За Янкубу Минте, который так и не провёл ни одного официального матча за «Ньюкасл», «Брайтон» заплатил 30 млн фунтов. Ещё 35 млн клуб получил от «Ноттингем Форест» за Эллиота Андерсона, который занимался в академии «сорок» с восьмилетнего возраста. Эдди Хау очень рассчитывал на воспитанника клуба, однако руководству было особенно выгодно продать именно его: практически вся сумма трансфера собственного воспитанника отражается в финансовой отчётности как прибыль, поскольку клуб ранее не тратил деньги на приобретение прав на футболиста.

Эдди Хау даёт указания Эллиоту Андерсону globallookpress.com

Даже после вынужденной продажи игроков «Ньюкасл» не смог избежать проблем с европейскими футбольными властями. В июне 2026 года УЕФА установил, что английский клуб нарушил сразу два требования финансового регламента. «Сороки» согласились выплатить два штрафа по 3 млн евро, а ещё 7 млн им придётся заплатить в случае несоблюдения условий трёхлетнего соглашения с УЕФА. Таким образом, пока болельщики ожидали от саудовских инвесторов появления новых звёзд, руководству приходилось искать способы сохранить уже имеющихся футболистов и избежать санкций.

В чемпионате Англии изменились финансовые правила, и теперь строительство стадиона приобретает особое значение

В ноябре 2025 года клубы АПЛ проголосовали за переход на новую систему финансового регулирования, которая вступила в силу с нынешнего сезона. Прежние правила PSR ограничивали совокупные убытки клубов за три года, тогда как теперь финансовые возможности команд напрямую зависят от их доходов. Согласно новой системе Squad Cost Ratio (SCR), базовый порог расходов на зарплаты футболистов и главного тренера, агентские комиссии и амортизацию трансферных платежей составляет 85% от соответствующих доходов клуба с учётом финансового результата от продажи игроков. Для участников еврокубков аналогичный показатель по правилам УЕФА составляет 70%.

АПЛ предусмотрела возможность временного превышения 85-процентного порога, однако в долгосрочной перспективе клубам всё равно придётся соотносить расходы на состав с собственными заработками. При этом инвестиции в развитие стадионов и других объектов инфраструктуры не входят в расчёт расходов на команду. Если новый собственник внесёт в капитал «Ньюкасла» 500 млн фунтов, клуб не получит права потратить всю эту сумму на трансферы. Зато строительство более вместительного стадиона позволит ему ежегодно увеличивать допустимый бюджет на содержание футболистов.

За время работы саудовцев выручка «Ньюкасла» выросла более чем в два раза — со 140,2 млн фунтов в сезоне-2020/21 до 335,3 млн в сезоне-2024/25. Однако, согласно данным Deloitte, в последнем из этих сезонов «Ливерпуль» заработал 836 млн евро, «Манчестер Сити» — 829 млн, а «Ньюкасл» — всего 398 млн. Даже после столь значительного прогресса коммерческие возможности «сорок» по-прежнему несопоставимы с возможностями клубов, с которыми команда Хау рассчитывает бороться за чемпионство.

Особенно показательна в этом отношении финансовая отчётность «Тоттенхэма». В сезоне-2024/25 лондонцы заняли лишь 17-е место в чемпионате Англии, однако заработали 126,5 млн фунтов непосредственно на проведении матчей — почти в два с половиной раза больше «Ньюкасла». Кроме того, современная арена позволяет «шпорам» получать доход от концертов, конференций и матчей Национальной футбольной лиги США. Руководству «Ньюкасла» необходимо создать аналогичные источники дохода, чтобы возможности клуба в меньшей степени зависели от результатов команды и регулярности её участия в Лиге чемпионов.

Первый матч Национальной футбольной лиги на новой арене «Тоттенхэма» globallookpress.com

Сами «сороки» уже экспериментируют с альтернативными способами заработка на территории «Сент-Джеймс Парк». В августе 2024 года рядом со стадионом открылась фан-зона St. James' STACK, которую построили из 56 грузовых контейнеров. На площадке вместимостью две тысячи человек работают предприятия общественного питания, проходят концерты и трансляции футбольных матчей. За первый уик-энд её посетили 38 тысяч человек. Клуб отдельно отметил вклад этого проекта и развития собственной розничной торговли в увеличение коммерческих доходов на 44% по итогам финансового года.

Посетители фан-зоны STACK в первые дни после её открытия globallookpress.com

Саудовцы пытаются осуществить мечту человека, который сделал «Ньюкасл» претендентом на чемпионство ещё в 1990-х

В августе 2026 года «Ньюкасл» объявил о достижении соглашения по покупке поместья Вулсингтон-холл неподалёку от городского аэропорта. На территории площадью около 105 гектаров клуб планирует построить тренировочный комплекс стоимостью 190 млн фунтов, куда первая команда сможет переехать к началу сезона-2029/30. Помимо создания современных условий для подготовки футболистов, проект предусматривает реставрацию исторической усадьбы и сохранение окружающей её парковой зоны. Любопытно, что ещё в 1994 году это поместье приобрёл тогдашний владелец «Ньюкасла» сэр Джон Холл, который собирался разместить там клубную академию. Именно при нём и Кевине Кигане «сороки» вернулись в элиту английского футбола и дважды подряд финишировали вторыми в АПЛ. Холл мечтал превратить «Ньюкасл» в спортивный клуб континентального образца, который объединял бы команды по нескольким видам спорта и располагал современной инфраструктурой.

Архивный кадр с презентации Алана Ширера в качестве футболиста «Ньюкасла» globallookpress.com

Саудовские инвесторы теперь рассматривают возможность реализовать и другой амбициозный проект Холла. В середине 1990-х предприниматель предложил построить новый стадион в парке Лизес рядом с «Сент-Джеймс Парк». Однако против строительства на территории общественных земель выступили местные жители и общественные организации. В ноябре 1997 года руководство «Ньюкасла» отказалось от проекта и впоследствии сосредоточилось на расширении существующей арены. Работы завершились в 2000 году, после чего вместимость стадиона превысила 52 тысячи зрителей.

Спустя почти 30 лет «Ньюкасл» вновь рассматривает парк Лизес в качестве места для строительства стадиона. По информации The Telegraph, один из проектов предусматривает создание арены стоимостью около 1,3 млрд фунтов, а также преобразование территории нынешнего «Сент-Джеймс Парк» в пространство с объектами торговли, отдыха и коммерческой недвижимости. При этом руководство клуба пока официально не отказалось от альтернативного варианта, который предполагает реконструкцию существующего стадиона.

Историческое поместье Вулсингтон-холл globallookpress.com

В мае «Ньюкасл» приобрёл значительную часть исторического комплекса зданий Лизес-Террас, который находится рядом с восточной трибуной «Сент-Джеймс Парк». Архитектурный ансамбль обладает высшей категорией охраны исторического наследия в Англии, поэтому его наличие существенно усложняет реконструкцию стадиона. Покупка недвижимости предоставила клубу больше возможностей при разработке проектов, хотя не освободила его от необходимости соблюдать требования по сохранению исторических зданий.

«Сент-Джеймс Парк» и исторические здания Лизес-Террас globallookpress.com

23 ноября генеральный директор «Ньюкасла» Дэвид Хопкинсон встретился с болельщиками на территории фан-зоны STACK. Канадский функционер подтвердил, что руководство уже обсуждало финансирование стадиона с американскими банкирами, однако подчеркнул, что окончательный выбор проекта ещё предстоит сделать. В январе Хопкинсон заявлял, что к 2030 году «Ньюкасл» должен стать одним из клубов, которые будут фигурировать в дискуссиях о лучшей футбольной команде мира. Теперь для достижения этой цели ему приходится заниматься не только формированием спортивной стратегии, но и поиском средств на реализацию идеи, которую Джон Холл предложил ещё в прошлом столетии.

Нереализованный проект стадиона Джона Холла из 1990-х globallookpress.com

Саудовцы готовы оценить «Ньюкасл» в 2 млрд фунтов, хотя клуб продолжает нести значительные убытки

Изначально PIF принадлежало 80% акций «Ньюкасла», а остальную часть капитала поровну распределили между собой компания Аманды Стейвли и инвестиционная структура британской семьи Рубен. Летом 2024 года Стейвли вместе с супругом Мехрдадом Годусси покинула клуб, после чего доля саудовского фонда увеличилась примерно до 85%. Если новые инвесторы получат четверть акций посредством дополнительной эмиссии, доля PIF при пропорциональном размытии пакетов нынешних владельцев сократится примерно до 63%. Саудовцы в любом случае сохранят статус мажоритарного собственника.

По информации The i Paper, PIF оценивает стоимость «Ньюкасла» примерно в 2 млрд фунтов. Если потенциальные покупатели согласятся с такой оценкой клуба после выпуска новых акций, за четверть капитала им придётся заплатить около 500 млн. Для сравнения: пять лет назад весь клуб обошёлся консорциуму в 305 млн. Даже небольшая часть нынешнего «Ньюкасла» может стоить значительно дороже, чем весь футбольный клуб при Майке Эшли. При этом было бы неправильно считать разницу между двумя оценками чистой прибылью саудовских инвесторов. С момента приобретения клуба его собственники регулярно увеличивали капитал за счёт собственных средств. Согласно подсчётам специалиста по футбольным финансам Пола Куинна, который ведёт сайт The Esk, совокупный объём подобных инвестиций за пять лет приблизился к 600 млн фунтов. Последнее крупное вливание состоялось 19 октября 2026 года, когда владельцы предоставили клубу ещё 95 млн.

Дэвид Хопкинсон на трибуне стадиона globallookpress.com

Несмотря на рекордную выручку по итогам сезона-2024/25, операционный убыток «Ньюкасла» без учёта трансферной деятельности составил около 109 млн фунтов. Получить чистую прибыль в размере 34,7 млн клубу удалось во многом благодаря реорганизации структуры собственности. В частности, компания из той же группы получила права аренды «Сент-Джеймс Парк» и связанные со стадионом активы. Общая прибыль от выбытия активов в ходе реорганизации составила 133,2 млн фунтов. Таким образом, даже положительный итог финансового года ещё не означал, что клуб научился полностью обеспечивать собственные расходы за счёт текущих доходов.

Среди потенциальных инвесторов The i Paper называет две американские компании — Arctos Partners и Sixth Street. Обе уже имеют опыт сотрудничества с крупнейшими футбольными клубами Европы. В декабре 2023 года Arctos Partners заключила соглашение с Qatar Sports Investments и получила миноритарный пакет акций ПСЖ. Катарская компания при этом сохранила контроль над французским клубом. Ещё более показателен опыт Sixth Street. В мае 2022 года компания договорилась с мадридским «Реалом» о сотрудничестве в рамках развития бизнеса на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Испанский клуб получил около 360 млн евро, а инвестор — право на участие в отдельных новых направлениях коммерческой деятельности стадиона в течение 20 лет. В данном случае речь не шла о приобретении доли непосредственно в футбольном клубе, однако подобный опыт может оказаться полезным и для руководителей «Ньюкасла», которым предстоит разработать финансовую модель будущей арены.

Официальная рекламная визуализация проекта сотрудничества мадридского «Реала», Sixth Street и Legends globallookpress.com

При этом даже продажа четверти акций по максимально выгодной для PIF цене не позволит полностью покрыть предполагаемые расходы на строительство стадиона и тренировочного комплекса. Поэтому руководство «Ньюкасла» также изучает возможность привлечения кредитных средств.

Саудовский фонд уже отказался от нескольких крупных спортивных проектов и продал контрольный пакет «Аль-Хиляля»

15 апреля 2026 года совет директоров PIF под председательством наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана утвердил новую пятилетнюю стратегию развития фонда. Если на предыдущем этапе саудовцы стремились существенно увеличить объём инвестиций и расширить своё присутствие в различных отраслях мировой экономики, то теперь намерены уделять больше внимания эффективности вложений и привлечению стороннего капитала. Глава PIF и председатель совета директоров «Ньюкасла» Ясир Аль-Румайян также сообщил, что фонд рассчитывает довести долю внутренних инвестиций до 80%, а зарубежных — сократить до 20%.

Уже на следующий день PIF объявил о заключении соглашения с инвестиционной компанией Kingdom Holding Company, которая согласилась приобрести 70% акций «Аль-Хиляля». В сентябре стороны завершили сделку стоимостью 840 млн саудовских риялов. Таким образом, всего через три года после приобретения контрольных пакетов акций четырёх ведущих клубов национального чемпионата государственный фонд начал менять структуру собственности одного из них.

Церемония подписания соглашения между PIF и Kingdom Holding Company о приобретении 70% акций «Аль-Хиляля» globallookpress.com

Ещё более масштабные изменения произошли в профессиональном гольфе, где саудовцы предприняли попытку создать альтернативу американской серии PGA Tour. С 2021 года PIF вложил около 5 млрд долларов в развитие LIV Golf, организаторы которой переманили целый ряд известных спортсменов благодаря огромным призовым и выгодным индивидуальным контрактам. Однако весной 2026 года фонд решил прекратить финансирование проекта по окончании сезона. В сентябре LIV Golf обратилась в американский суд за защитой от кредиторов, а в начале ноября объявила о сворачивании деятельности после срыва соглашения с потенциальным инвестором.

Для Аль-Румайяна эта история имела особое значение, поскольку именно он был одним из главных инициаторов появления LIV Golf. Кроме того, в течение нынешнего года Саудовская Аравия досрочно отказалась от проведения Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), а ещё раньше отложила реализацию планов по организации Азиатских зимних игр 2029 года.

Ясир Аль-Румайян во время церемонии награждения на командном чемпионате LIV Golf в Мичигане globallookpress.com

Однако проводить прямую параллель между судьбой LIV Golf и перспективами «Ньюкасла» было бы преждевременно. В отличие от гольф-серии, которую саудовцам пришлось практически с нуля выводить на конкурентный рынок, английский футбольный клуб изначально являлся частью одного из самых успешных спортивных чемпионатов мира, обладал собственной инфраструктурой и огромной армией болельщиков. Кроме того, поиски нового инвестора сопровождаются дополнительными вложениями нынешних собственников, а не прекращением финансирования команды. Источники Press Association, близкие к руководству PIF, отдельно подчеркнули, что привлечение стороннего капитала не следует рассматривать как первый этап подготовки к полной продаже клуба.

Вместе с тем изменившиеся приоритеты фонда позволяют понять, почему саудовцы теперь не хотят единолично финансировать каждый крупный проект. «Ньюкаслу» предстоят инвестиции в инфраструктуру, стоимость которых в несколько раз превышает первоначальные расходы на приобретение самого клуба. Привлечение нового акционера позволит PIF сохранить контроль над английской командой, разделить инвестиционные риски и направить часть собственных ресурсов на другие проекты.

Календарь и таблица АПЛ

В 2021 году перспективы «Ньюкасла» чаще всего оценивали исходя из размера состояния его новых владельцев. Спустя пять лет выяснилось, что для достижения поставленных целей саудовцам предстоит прежде всего увеличить размер доходов самого клуба. И если поначалу символами новой эпохи на «Сент-Джеймс Парк» стали Бруно Гимарайнш и Александер Исак, то её следующий этап во многом будет зависеть от архитекторов, банкиров и специалистов по управлению коммерческой недвижимостью.