Goal.com рассказывает, как «Бавария» оказалась в центре скандала за готовность снизить зарплату своей молодой звезде Джамалу Мусиале из-за неврологического заболевания.

У «Баварии» есть девиз — «Mia san Mia», что означает «Мы такие, какие есть». И, по крайней мере в собственных глазах, баварцы — это семейный клуб.

Эта близкая и понятная философия призвана отличать их от соперников, якобы одержимых деньгами, и во многом именно она делает мюнхенцев столь привлекательным для футбольных болельщиков по всему миру.

«Около 78 процентов новых членов клуба заявили, что вступили в него, потому что хотели стать частью семьи "Баварии"», — рассказал в 2023 году президент «ротен» Герберт Хайнер.

«Для них сообщество не менее важно, чем спортивные успехи, а также то, что наш клуб придерживается определённых ценностей и занимает принципиальную позицию».

Герберт Хайнер globallookpress.com

Однако теперь некоторых ключевых фигур на «Альянц Арене» обвиняют в предательстве этих ценностей: по их мнению, они заняли, по всей видимости, бесчувственную позицию в отношении неврологической проблемы, затронувшей одного из самых любимых игроков команды — Джамала Мусиалу.

Повод для радости

Продление контракта плеймейкера в феврале прошлого года стало поводом для всеобщего ликования в «Баварии» — и вполне заслуженно.

С момента дебюта за клуб в 17 лет экс-воспитанник «Челси» успел зарекомендовать себя как один из самых ярких молодых талантов мирового футбола: он выигрывал титулы Бундеслиги за мюнхенцев, а за выступления на Евро-2024 был включён в символическую сборную турнира.

К тому моменту Мусиала прошёл чуть больше половины самого результативного сезона в своей пока ещё недолгой карьере, а его имя постоянно фигурировало в трансферных слухах.

Поэтому член правления «Баварии», отвечающий за спортивное направление, был чрезвычайно рад, что «удалось убедить одного из самых востребованных игроков мира присоединиться к нашему долгосрочному проекту».

Генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен был особенно доволен сделкой. По его словам, «Джамал воплощает наш девиз "Mia san Mia" — своей любовью к игре, командным духом и преданностью клубу».

Хайнер же назвал продление контракта «прекрасным подарком клубу к его 125-летию, который мы получили немного раньше срока».

Теперь, однако, некоторые уже не считают подписание соглашения игрока благом — скорее, обузой.

«Часть моей повседневной жизни»

15 августа Мусиала потерял сознание во время предсезонного матча «Баварии» против «РБ Лейпциг» в Мюнхене. Три дня спустя это повторилось в товарищеской встрече с «Хайденхаймом».

Подобные эпизоды лишь усилили опасения, что 23-летний футболист страдает серьёзным, потенциально опасным для жизни заболеванием.

Мусиала на газоне после потери сознания в матче с «Хайденхаймом» globallookpress.com

Однако вскоре плеймейкер опубликовал в Instagram заявление, в котором объяснил, что ему «диагностировали кратковременные абсансы, которые легко поддаются лечению и вызваны неврологическим нарушением.

Именно они могут приводить к недавним эпизодам — таким, как в матче с "Лейпцигом", а теперь и в игре с "Хайденхаймом". Понимаю, что со стороны это может выглядеть пугающе, но для меня сейчас это просто часть повседневной жизни.

Я получаю прекрасную медицинскую помощь и настроен весьма оптимистично. "Бавария", моя семья и друзья всегда рядом и поддерживают меня на этом пути».

После матча с «Хайденхаймом» спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль подтвердил, что клуб знал о состоянии Мусиалы на протяжении всего прошлого сезона: «Игроки тоже были в курсе».

Для нас это стало частью повседневной жизни. Он изменил что-то в приёме лекарств, поэтому эти ситуации вновь дали о себе знать. Теперь мы хотим вернуться к тому, как всё было раньше, когда подобных эпизодов не случалось.

«Мы, семья "Баварии", держимся вместе и окажем ему всю необходимую поддержку. Мы уже делаем это и продолжим делать впредь. Мы пройдём через всё вместе».

К сожалению, за последнюю неделю это единство полностью рассыпалось. Сначала почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс публично усомнился в том, «сможет ли Мусиала когда-нибудь снова выйти на тот уровень, который демонстрировал прежде».

По его мнению, «то, что он способен показывать сейчас, уже не соответствует условиям его контракта».

Впоследствии Дрезен заявил, что соглашение по-прежнему «действует», но при этом сделал весьма примечательное признание: «Если нам так и не удастся вернуть его на уровень, соответствующий нашим финансовым возможностям, нам придётся сесть за стол переговоров и обсудить ситуацию».

Мусиала наконец вернулся на поле после мышечной травмы, выйдя на замену в пятничном матче с «Кёльном», завершившемся со счётом 1:1.

Однако его долгожданное возвращение почти сразу отошло на второй план: всего через 20 минут после финального свистка на «Альянц Арене» член правления Карл-Хайнц Румменигге решительно поддержал позицию Хёнесса и Дрезена.

Карл-Хайнц Румменигге (слева) и Ули Хёнесс globallookpress.com

«Я не вижу в этом ничего скандального», — заявил Румменигге в интервью Sky Sport Deutschland.

«На мой взгляд, Ули и Ян Дрезен сказали совершенно правильные вещи. Когда клубу приходится задумываться о том, как действовать в подобной ситуации, я считаю это ответственным и совершенно нормальным подходом.

"К сожалению, всё, что нам известно, говорит о том, что ему будет непросто вернуться на тот уровень, который он столько раз демонстрировал на этом стадионе.

Я не могу представить, что Джамал уйдет или что в нынешних обстоятельствах его приобретёт другой клуб. Это проблема. Мы все очень хотим, чтобы он вернулся — в идеале в оптимальной форме. Но что будет, если этого не произойдёт?

"Общеизвестно, что в его контракте прописаны весьма значительные суммы. Поэтому нам, естественно, придётся учитывать и финансовую сторону вопроса, ведь, при всём уважении, такие выплаты уже нельзя будет оправдать».

«Проблема, которую клуб создал сам»

Неудивительно, что публичные заявления «Баварии» о возможном снижении зарплаты вызвали мгновенную и крайне жёсткую реакцию.

Штефан Эффенберг назвал действия клуба в этой ситуации «катастрофическими», Майк Франц из профсоюза футболистов VDV заявил, что происходящее «граничит с травлей», а FIFPro раскритиковала то, что сочла «скоординированной стратегией давления на Мусиалу и его представителей перед началом любых переговоров».

Лотар Маттеус назвал происходящее «проблемой, которую клуб создал сам», но также предположил, что Хёнесс и другие руководители могут знать больше, чем готовы рассказать.

«Не могу представить, чтобы "Бавария" заняла столь агрессивную публичную позицию, не имея под ней никаких оснований», — написал чемпион мира-1990 в своей колонке для Sky.

В последние дни главным предметом обсуждения в СМИ стал вопрос о том, кто и когда что знал. Согласно подробному журналистскому расследованию, опубликованному Stern, членам правления «ротен» порой вообще не сообщали о приступах Мусиалы или ставили их в известность лишь спустя какое-то время.

В результате многие из них чувствовали себя отстранёнными от происходящего.

Лотар Маттеус globallookpress.com

«Как клуб мы не имеем права проводить обследование Мусиалы силами собственного невролога. Мы полностью зависим от информации, которую предоставляют врачи, приглашённые самим Мусиалой. Мы хотим ясности, но не получаем её», — рассказал источник в «Баварии» еженедельнику.

Также выяснилось, что некоторые ключевые фигуры «Баварии» сомневаются, знали ли представители игрока о его состоянии до продления контракта.

Сам Маттеус не верит в такую версию и утверждает, что неврологическое нарушение у Мусиалы диагностировали лишь четыре месяца спустя.

Однако уже тот факт, что теперь ставится под сомнение порядочность стольких людей, работающих как на Мусиалу, так и на клуб, стал катастрофой для всех участников этой истории. Как написал Маттеус:

«Это настоящее испытание для "Баварии". Всего четыре недели назад я превозносил клуб за его философию "Mia san Mia" и единство.

То, что в течение нескольких месяцев удавалось не допускать утечки информации о болезни Мусиалы и ограждать его от враждебной атмосферы в СМИ, было выдающимся достижением.

Но сейчас происходящее наносит ущерб всем. И прежде всего самому игроку, ведь я знаю, как сильно он любит футбол и насколько полностью ему предан».

«Здоровье прежде всего»

Сможет ли Мусиала и дальше сосредоточиться исключительно на футболе — сейчас не знает никто. Ведь ему предстоит выдерживать, пожалуй, более сильное давление, чем любому другому игроку современности: фактически каждую неделю придётся доказывать, что он заслужил свою зарплату.

Уже появились сообщения о том, что некоторые члены правления были недовольны тем, как Эберль вёл переговоры о продлении контракта с агентами Мусиалы, — и это ещё до того, как им стало известно об абсансах.

Вопрос, который должен был оставаться личным делом футболиста и клуба, превратился в тему общенационального обсуждения.

Макс Эберль globallookpress.com

Поэтому в среду утром, накануне матча Лиги чемпионов с «Лиллем», «Бавария» была вынуждена опубликовать заявление, в котором рассказала о переговорах с представителями плеймейкера, направленных на урегулирование ситуации:

«Обе стороны согласны с тем, что здоровье игрока стоит на первом месте. Джамал Мусиала получает полную поддержку на пути к восстановлению.

В связи с многочисленными слухами последних дней "Бавария" и 11WINS, агентство, представляющее Джамала, хотели бы внести ясность: впервые Мусиала прошёл обследование в связи с симптомами, напоминающими абсансы, 22 апреля 2025 года.

Это произошло после консультаций с "Баварией" и её медицинским штабом, сразу после появления первых неврологических симптомов.

Руководство "Баварии" и представители Джамала Мусиалы договорились продолжить обсуждение ситуации в духе партнёрства и конфиденциальности».

Очевидно, что почти все сходятся в одном: пристальное внимание общественности к этой истории крайне несправедливо по отношению к игроку, и выставляет его работодателей в крайне неприглядном свете.

На ежегодном общем собрании клуба в субботу местный невролог даже публично раскритиковал Дрезена, Хёнесса и Румменигге за то, что они открыто «ставят под сомнение, сможет ли футболист когда-нибудь вернуться на прежний уровень».

Доктор Йонатан Хоффманн заявил, что подобное поведение едва ли соответствует широко разрекламированной философии «Mia san Mia».

Этот девиз должен олицетворять единство и общие ценности. Однако сейчас складывается вполне понятное впечатление, что некоторые представители «семьи "Баварии"» без особых церемоний пытаются отречься от одного из своих приёмных сыновей.