28 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА борется за медали. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА на четыре очка отстает от топ-3. Команда отличилась 24 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке России одолев «Акрон» — 1:0.

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До того ЦСКА уступил «Ахмату» — 1:2, да и поединок с «Краснодаром» завершился болезненным поражением — 2:4. Команда уступила лишь в одном домашнем матче чемпионата.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: ЦСКА нынче несколько забуксовал, хотя два с половиной месяца назад сумел переиграть действующего чемпиона — 2:1.

При этом ЦСКА явно постарается сыграть на своих козырях. Приличный сезон проводит Иван Обляков, да и Матвей Кисляк прогрессирует семимильными шагами. Да и Дмитрий Игдисамов явно найдет нужные мотивационные слова на столь принципиальную битву.

Команда уж точно будет действовать активно. «Армейцы» в родных стенах забивают в среднем больше одного мяча за матч, вот только на родной арене уступили питерцам в двух последних поединках в рамках РПЛ.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Зенит» на один балл отстает от столичного «Динамо». А вот забить удалось 33 мяча при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Сергея Семака в Кубке России одолела «Крылья Советов» — 1:0.

До того «Зенит» был бит «Рубином» — 1:3, а вот чуть раньше не сумел переиграть «Ростов» — 2:2. Команда Семака уступила в двух выездных поединках РПЛ.

Состояние команды: «Зенит» намерен уйти на зимнюю паузу первым, вот только пресловутая надежность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Зенит» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Максим Глушенков и Александр Соболев, на счету которых по десять забитых мячей в чемпионате, явно скажут свое веское слово. У Семака под рукой качественная обойма, да и Вендел постепенно набирает форму.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Глушенков с Соболевым обеспечат давление на оборонительные редуты соперника.

На что ставят в матче ЦСКА — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.77, а победа ЦСКА — в 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.83 и 2.13.

Прогноз: Команда Семака шикарно атакует, к тому же «армейцы» в последнее время заметно забуксовали.

2.23 Победа «Зенита» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч ЦСКА — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа «Зенита» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.87 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч ЦСКА — «Зенит» принесёт прибыль 1870₽, общая выплата — 2870₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.87.

Пять причин, почему ставка зайдёт