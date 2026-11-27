28 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА борется за медали. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА на четыре очка отстает от топ-3. Команда отличилась 24 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке России одолев «Акрон» — 1:0.
До того ЦСКА уступил «Ахмату» — 1:2, да и поединок с «Краснодаром» завершился болезненным поражением — 2:4. Команда уступила лишь в одном домашнем матче чемпионата.
Состояние команды: ЦСКА нынче несколько забуксовал, хотя два с половиной месяца назад сумел переиграть действующего чемпиона — 2:1.
При этом ЦСКА явно постарается сыграть на своих козырях. Приличный сезон проводит Иван Обляков, да и Матвей Кисляк прогрессирует семимильными шагами. Да и Дмитрий Игдисамов явно найдет нужные мотивационные слова на столь принципиальную битву.
Команда уж точно будет действовать активно. «Армейцы» в родных стенах забивают в среднем больше одного мяча за матч, вот только на родной арене уступили питерцам в двух последних поединках в рамках РПЛ.
«Зенит»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Зенит» на один балл отстает от столичного «Динамо». А вот забить удалось 33 мяча при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Сергея Семака в Кубке России одолела «Крылья Советов» — 1:0.
До того «Зенит» был бит «Рубином» — 1:3, а вот чуть раньше не сумел переиграть «Ростов» — 2:2. Команда Семака уступила в двух выездных поединках РПЛ.
Состояние команды: «Зенит» намерен уйти на зимнюю паузу первым, вот только пресловутая надежность тылов оставляет желать лучшего.
При этом «Зенит» в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Максим Глушенков и Александр Соболев, на счету которых по десять забитых мячей в чемпионате, явно скажут свое веское слово. У Семака под рукой качественная обойма, да и Вендел постепенно набирает форму.
И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Глушенков с Соболевым обеспечат давление на оборонительные редуты соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.77, а победа ЦСКА — в 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.83 и 2.13.
Прогноз: Команда Семака шикарно атакует, к тому же «армейцы» в последнее время заметно забуксовали.
Ставка: Победа «Зенита» за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.87.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- ЦСКА до последней победы уступил дважды кряду
- «Зенит» забивает больше всех в чемпионате
- И те и другие в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- ЦСКА уступил всего в одном домашнем матче в рамках РПЛ
- «Зенит» победил в шести выездных поединках из восьми