Что нужно «Арсеналу», чтобы выйти на новый уровень в Европе? Приобретение игрока, способного изменить ход игры, пишет автор Football365 Самуэль Баннистер.

«Арсеналу» потребовалось несколько лет, чтобы пройти путь от постоянного второго места в Премьер-лиге до статуса действующих чемпионов. В Лиге чемпионов преодолеть подобный разрыв может быть еще сложнее, независимо от того, насколько близки они были к победе в прошлом сезоне.

Большинство ожидают, что «Арсенал» легко сохранит свой титул чемпиона Премьер-лиги; это не обязательно будет так просто, но победа, безусловно, в их руках.

А вот Лига чемпионов? Переход от второго места к победе — это огромный скачок. Конечно, немного удачи в жеребьевке не помешает, но даже в этом случае нужно всегда быть на высоте.

В этом плане, безусловно, помогает звездный потенциал. Немного блеска. И, как видно из результатов голосования за «Золотой мяч» в этом году, в которых ни один игрок «Арсенала» не поднялся выше 15-го места, несмотря на их успехи на внутренней арене, именно этого им и не хватает.

Конечно, у них, пожалуй, лучшая пара центральных защитников в мировом футболе, и они сильны как команда. Но чтобы действительно свергнуть европейскую элиту, им нужен кто-то с «вау-фактором».

Вряд ли им удастся это сделать в январское трансферное окно, когда крупные сделки случаются редко. Их последним январским приобретением был Жоржиньо в 2023 году — хороший игрок, очень хорош в лучшие дни, но не тот, кто способен выровнять игру, о котором мы говорим здесь.

Жоржиньо globallookpress.com

Так что мечты «Арсенала» о подписании настоящей суперзвезды придется отложить до лета. Но о ком именно они могли мечтать?

Вот пять вариантов для приобретения игрока, способного изменить ход игры, которые они могли бы попытаться осуществить. Конечно, не все сразу.

Эрлинг Холанн

Ведь «Манчестер Сити» точно вылетит из Премьер-лиги, верно? И Холанну просто придётся остаться в Премьер-лиге, верно?

Эти фантастические предположения никуда не денутся, даже если они основаны на изрядной доле поспешных выводов. Если предположить — и это серьёзное предположение — что «Сити» потеряет свой статус в Премьер-лиге, то Холанн станет самым ценным приобретением.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Барселона» и «Реал Мадрид» могут им заинтересоваться. Любой из крупнейших европейских клубов, по сути, тоже. Но если Холанн хочет остаться в Премьер-лиге и побить рекорд Алана Ширера по количеству забитых мячей — теперь, когда Гарри Кейн, похоже, решил этого не делать, связав своё долгосрочное будущее с «Баварией» — то «Арсенал», безусловно, будет рад поучаствовать в борьбе за него.

Это либо они, либо «Ливерпуль», может быть, «Челси», и на этом, если говорить о шансах, всё. Но «Арсенал» не только является командой, которую нужно одолеть прямо сейчас, но и — что несколько парадоксально — имеет наименее убедительные варианты нападающих из трёх команд.

Пару лет назад считалось, что позиция нападающего действительно нуждается в усилении, чтобы выиграть лигу. Пришёл Виктор Дьёкереш, и трофей последовал. Но дело было не столько в Дьёкереше.

Если бы вам пришлось выбирать между ними, вы бы предпочли Александра Исака Дьёкерешу. Вы бы также предпочли Жоао Педро. И у каждого из них было бы преимущество перед Каем Хаверцем.

Теперь для «Арсенала» это дежавю. Позиция нападающего считается той, которую им действительно нужно усилить, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Более существенного усиления, чем замена Хаверца на Холанна, и представить сложно.

Майкл Олисе

Олисе возвращается в Премьер-лигу? Да, пожалуйста!

После ухода из «Кристал Пэлас» он выбрал другой путь, перейдя в «Баварию». Можно сказать, это был мудрый выбор; он блестяще проявил себя в Бундеслиге и сейчас входит в число лучших игроков мира на своей позиции.

Майкл Олисе globallookpress.com

Если он когда-нибудь вернется в Премьер-лигу — а, как и Кейну, ему это не обязательно, учитывая клуб, в котором он сейчас играет — то это будет в один из грандов. В детстве он провел время в академиях «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити», и сейчас он находится на уровне этих же клубов, как взрослый игрок.

Его пребывание в «Арсенале» было недолгим, но гипотетическое возвращение было бы героическим. Даже если бы «Арсеналу» пришлось оставить в атаке Дьёкереша или Хаверца, представьте, насколько лучше они бы играли с Олисе в качестве ассистента? В прошлом сезоне он был одним из лучших игроков мира по голевым передачам.

Большинство игроков «Арсенала» предпочитают играть на правом фланге, поэтому любое подписание Олисе имело бы последствия для Букайо Сака. Он был звездой команды, но в 25 лет, следует ли он своей траектории, чтобы стать звездой? Травмы не помогают (кто бы мог подумать?), но он внес такой же вклад в победу в Премьер-лиге, как и Эберечи Эзе, чья игра в целом считалась посредственной.

Однако одно не обязательно исключает другое. В конце концов, Сака уже пробовал себя на более центральной позиции, в качестве «десятки». Кроме того, клубы высшего уровня накапливают игроков такого калибра, чтобы переключаться между ними по мере необходимости. Если «Арсенал» хочет попасть в эту лигу, им, возможно, придется сделать то же самое.

Винисиус Жуниор

Они всерьез рассматривали этот вариант прошлым летом. Конечно, у них было больше шансов. Его контракт подходил к концу. Недавнее продление контракта Винисиуса с «Реалом» значительно усложнит ситуацию в будущем.

Но бразилец по-прежнему выглядит как игрок, который может просто остановиться на достигнутом в Мадриде. Он не добился тех успехов, на которые надеялся после того, как был расстроен, заняв второе место в борьбе за «Золотой мяч» 2024 года. Несомненно, он талант мирового класса, но сейчас он находится в тени Килиана Мбаппе, и это вряд ли изменится в ближайшее время.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Понятие нового вызова постоянно витает над Винисиусом. Где именно это будет, определить сложнее. Саудовская Аравия упоминалась раньше, но он слишком хорош и слишком молод на данном этапе, не так ли?

Мы предполагаем, что «Арсенал» не совсем забыл о своих мечтах о Винисиусе. Это не какой-то молодой, неопытный игрок, которого они могли бы заметить, а затем забыть о нем среди множества других, находящихся в их поле зрения. Им просто пришлось взглянуть правде в глаза относительно его доступности.

Но что, если бы они вновь проявили интерес? На левом фланге по-прежнему есть место для высококлассного игрока. Христос Цолис пришёл этим летом на замену Габриэлю Мартинелли и Леандро Троссарду, но Винисиус — это совсем другая категория.

Говоря о приобретении, которое могло бы стать решающим фактором для победы в Лиге чемпионов — это игрок, забивший голы в двух финалах Лиги чемпионов, завершившихся триумфом.

Нико Пас

Он — жемчужина команды «Комо», которая с первой попытки покоряет Лигу чемпионов. Некоторые более опытные наблюдатели за Серией А утверждают, что именно Мартин Батурина является движущей силой команды, но нельзя отрицать, что у Паса самый высокий потенциал.

Нико Пас globallookpress.com

Сейчас он просто недосягаем, но восхищенные взгляды поступают со всех сторон. У «Реала» всё ещё есть определённый контроль над его будущим, и его судьба может заключаться в возвращении туда, но, учитывая, как хорошо Джуд Беллингем играет на той же позиции, это может быть не самым разумным выбором в карьере.

Многие из тех, кто следит за Пасом, находятся в Премьер-лиге. «Арсенал» почти наверняка в их числе. Почему бы и нет? Это игрок с изысканными техническими способностями, который мог бы усилить их креативность.

Сейчас у них есть Мартин Эдегор в качестве основного атакующего полузащитника. В прошлом сезоне он сбавил обороты, но в этом сезоне стал играть лучше. В декабре ему исполнится 28 лет, и он должен быть в расцвете сил, но «Арсеналу», возможно, придётся подумать о его долгосрочном преемнике. Пас подошёл бы на эту роль.

Хулиан Альварес

Ладно. Давайте предположим, что по какой-то причине «Манчестер Сити» на самом деле не вылетит из Премьер-лиги. Внезапно Холанн окажется вне списка кандидатов. Ужас.

Где ещё «Арсенал» может искать нападающего? Как насчет бывшего игрока «Манчестер Сити»? Альварес уже был в поле зрения «Арсенала», и он может стать идеальным сочетанием доступности и таланта.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Он не скрывает своей готовности покинуть «Атлетико Мадрид». «Барселона» была его клубом мечты, и, если ему повезет, там все еще может быть вакансия. Но у «Арсенала» тоже есть площадка, на которой он мог бы проявить себя.

Альварес неплохо играл в Премьер-лиге за «Сити», даже если и не был главной звездой. Он мог бы стать таковой в нападении «Арсенала» — и он поднял свой уровень игры на достаточно высокий уровень, чтобы приносить пользу команде.

Он амбициозный игрок, у которого впереди много хороших лет. Конечно, он все еще не Холанн, но сейчас он один из самых высокооплачиваемых нападающих в мире. В качестве следующего шага переход в «Арсенал» может подойти всем сторонам.