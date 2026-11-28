28 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» Мадрид сражается за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Реал» Мадрид на три очка отстает от лидера. Команда отличилась 33 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов разгромив ПСВ — 5:1.

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До того «Реал» Мадрид переиграл «Сельту» — 2:1, да и поединок с «Валенсией» завершился уверенной викторией — 3:0. Команда Жозе Моуриньо победила в десяти последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Реал» Мадрид в текущем чемпионате еще не терял очки дома, пропустив четыре мяча в шести поединках на родной арене.

При этом «Реал» Мадрид ныне выглядит весьма симпатично. Килиан Мбаппе в Ла Лиге наколотил уже 13 мячей, к тому же постепенно набирает кондиции Винисиус Жуниор. К тому же мадридцы одолели «Алавес» в девяти последних очных поединках. Ну и кто помешает «сливочным» победить в десятый раз?!

Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. «Реал» Мадрид всеми силами постарается подтянуться к «Барселоне».

«Алавес»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Алавес» на три очка отстает от зоны еврокубков. А вот забить удалось 18 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Депортиво» — 3:1.

До того «Алавес» в Кубке Испании разбил скромную «Анайтасуну» — 6:1, а вот чуть раньше расписал мировую с «Севильей» — 0:0. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Алавес» еще не побеждал в гостевых поединках текущего сезона, да и вообще, вне родных стен добыл лишь три зачетных балла в шести матчах.

При этом «Алавес» в кадровом плане смотрится весьма скромно. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч, да и в созидательном плане не особенно преуспевает. Зато четыре последних очных поединка с «Реалом» завершились поражениями с разницей в один мяч.

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Алавес» явно постарается отыскать свои шансы в контригре.

На что ставят в матче Реал Мадрид — Алавес Букмекерские коэффициенты на матч Реал Мадрид — Алавес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал» Мадрид фаворитом с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа «Алавеса» — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Реал» Мадрид борется за чемпионский титул, тогда как «Алавес» крайне неудачно играет на чужих полях.

2.03 Фора «Реала» Мадрид -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Реал» Мадрид — «Алавес» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.75 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Реал» Мадрид — «Алавес» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт