прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.00

28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Лорьян». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ привычно несется к чемпионству. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на три очка оторвался от ближайшего преследователя. Команда отличилась 25 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, не сумев в Лиге чемпионов одолеть «Рому» — 2:2.

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До того ПСЖ переиграл «Ниццу» — 3:2, да и поединок с «Труа» завершился успехом — 1:0. Команда только-только прервала свой двенадцатиматчевый победный сериал.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: ПСЖ забивает больше всех в чемпионате, хоть в лазарете и находятся Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

При этом ПСЖ в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Достаточно эффективен Ферран Торрес. Испанец уже забил пять мячей в чемпионате, а вот на последнем рубеже эффективен россиянин Матвей Сафонов. Плюс в последнее время прибавил в уверенности украинский центрбек Илья Забарный.

И уж точно команда постарается оторваться от преследователей на более комфортное расстояние. Парижане явно будут доминировать на поле.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» пытается закрепиться в середняках. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» всего на два зачетных балла отстает от еврозоны. Команда забила 10 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Ренном» — 1:1.

До того «Лорьян» нанес поражение «Гавру» — 2:0, а вот чуть ранее был бит «Брестом» — 0:2. Команда не уступила в двух последних матчах.

Состояние команды: «Лорьян» не столь стабилен в плане результатов, зато пропускает в среднем реже гола за матч.

При этом «Лорьян» вполне продуктивно выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла восемь зачетных пунктов. В них она пропустила всего два мяча. К тому же парижского гранда не удается обыграть уже больше трех лет.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Вот только как сдержать натиск сильнейшего клуба Франции?!

На что ставят в матче ПСЖ — Лорьян Букмекерские коэффициенты на матч ПСЖ — Лорьян: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.22. Ничья — в 6.00, выигрыш «Лорьяна» — в 15.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: Парижане не собираются терять очки на ровном месте, да и «Лорьян» не собирается окапываться у своих владений.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ПСЖ — «Лорьян» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ПСЖ — «Лорьян» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт