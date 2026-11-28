В этом экспрессе проанализируем матчи Бундеслиги, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги. Спортивный комментатор LiveSport.Ru Влад Писоцкий подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.34.

«Майнц» — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» выдал бодрый старт сезона и после шести туров шёл в топ-5 Бундеслиги, однако дальше наступил необъяснимый провал. За последний месяц команда Урса Фишера проиграла все четыре матча в чемпионате, попутно вылетев из Кубка от «Бохума» из Второй Бундеслиги (0:2). К 11-му туру она опустилась на 13-ю строчку и идёт в трёх очках от зоны вылета.

При этом совсем безнадёжным «Майнц» не назвать. Он по-прежнему стабильно забивает — уже девять туров подряд, а суммарно наколотил 19 мячей — это больше, чем, например, у возглавляющей таблицу «Боруссии». Перед паузой на сборные команда дома поборолась с «Баварией» и уступила минимально (1:2). Кадровых проблем у «Майнца» сейчас фактически нет — все сильнейшие в строю, поэтому вполне логично ожидать исправления результатов в самое ближайшее время.

Для берлинского «Униона» начало сезона складывается максимально плохо — команда идёт на предпоследнем месте с 7 очками за 10 игр и по большинству показателей входит в число худших в лиге. В частности, это касается гостевых матчей: «Унион» набрал 1 очко в 4 выездах, пропустив суммарно 14 голов от «Байера» (0:4), «Баварии» (0:7), «Аугсбурга» (1:1) и «Фрайбурга» (0:2). А в конце октября получил 0:5 в гостях у «Кёльна» в Кубке Германии.

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С международной паузы столичный клуб вышел, проиграв 1:5 на своём поле «Лейпцигу» — в той встрече «РБ» наиграл почти на 6 ожидаемых голов и нанёс 32 удара. С такой обороной вполне логично, что никто не пропустил в Бундеслиге больше «Униона» — 26 мячей. Кроме того, из-за травм команда Мауро Лустринелли потеряла добрую половину состава: лазарет пополняется с каждым туром — после прошлого матча туда угодил основной хавбек Рани Хедира, за последний месяц также сломались Юранович, Бурджу, Сков и Удуохай. Из-за перебора жёлтых с «Майнцем» не сыграет основной ЦЗ ван ден Бош.

Наш прогноз: победа «Майнца» с форой –1 за 1.78.

«ПСЖ» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

На неделе «ПСЖ» прервал 12-матчевую победную серию во всех турнирах, упустив победу над «Ромой» на своём поле в Лиге чемпионов (2:2). Примечательно, что оборвалась эта серия в первой же игре после травмы Дезире Дуэ, который вслед за Хвичей порвал кресты и с высокой вероятностью выбыл до конца сезона.

Парижанам предстоит перестраивать игру в атаке в отсутствие двух звёзд нападения. Вариантов на флангах у Луиса Энрике действительно не очень много: вместо Кварацхелии и Дуэ на флангах пока играют Аклиуш и Маюлю, на подхвате есть лишь Годтс и Нджанту, а Дембеле после очередной травмы пока выходил максимум на полчаса. Впрочем, в домашних матчах Лиги 1 «ПСЖ» и до травм никого не уничтожал — всего-то 7 забитых мячей в 4 играх.

«Лорьян» показывает с отрывом самую низкорезультативную игру в этом сезоне чемпионата Франции: в матчах с его участием забивается лишь по 1,7 гола в среднем. 9 пропущенных за 11 туров — вторая оборона лиги после «Лилля» (8), 10 забитых — вторая атака с конца, хуже только «Анже» (9).

Команда Александра Дюжо реже всех в Лиге 1 бьёт по воротам и попадает в створ, а по xG входит в тройку худших — с такими вводными рассчитывать хотя бы на один гол на «Парк де Пренс» затруднительно. Но надёжная оборона позволит «Лорьяну» хотя бы не получить слишком много в свои ворота: больше двух в официальных матчах он не пропускает с апреля, а больше трёх — вообще с сентября 2025-го.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 гола за 1.72.

«Реал» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» во вторник разгромил «ПСВ» дома со счётом 5:1 и довёл победную серию до 10 матчей. Команда Жозе Моуринью единолично возглавляет таблицу общего этапа ЛЧ с 15 очками из 15 возможных, а в Ла Лиге проигрывает «Барселоне» всего 3 очка после 13 туров. Календарь в ноябре у «Мадрида» был максимально благоприятный и вообще без сильных соперников, Мбаппе набрал бешеный ход, Винисиус вернулся после дисквалификации и забил впервые за три месяца — в общем, пока у «Реала» всё очень спокойно.

Единственное, что вызывает вопросы, — это игра в обороне. Защита «Реала» даже при 10-матчевой победной серии не выглядит неприступной: из этих 10 встреч всухую выиграны всего 3, а дома в этом сезоне «сливочные» смогли не пропустить лишь от «Малаги» и «Вильярреала». В 18 матчах сезона у мадридцев лишь 4 сухаря. К слову, во вторник «ПСВ» вполне мог забивать на «Бернабеу» и больше одного — нидерландцы в той игре создали целых четыре явных голевых момента.

«Алавес» начинает приходить в себя после катастрофического спада в сентябре-октябре. Баски не побеждали восемь матчей кряду, но в ходе международной паузы разгромили в Кубке короля «Анайтасуну» (6:1), а в последнем туре уверенно переиграли дома «Депортиво» (3:1).

За шесть последних туров «Алавес» не забил только «Севилье», а по ходу этого сезона от него пропускали и «Атлетико», и «Барселона» на «Камп Ноу». В прошлом сезоне Ла Лиги баскская команда навязала борьбу «Реалу» в обеих встречах и сумела забить и дома, и в гостях — оба матча «Мадрид» выиграл со счётом 2:1. Команде Кике Санчеса Флореса по силам хотя бы раз уколоть соперника и в этой игре.

Наш прогноз: обе забьют за 2.07.

6.34 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.34.