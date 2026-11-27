СКА не справился с «Барысом»

В пятницу, 27 ноября, санкт-петербургский СКА проиграл астанинскому «Барысу» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Дублем за «Барыс» отметился Асанали Саркенов, по шайбе забросили Тайс Томпсон, Джейк Масси, Алихан Омирбеков, Самат Данияр и Всеволод Логвин, за СКА отличились Егор Савиков, Василий Глотов, Амир Нугманов и Никита Дишковский. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. Качественнее сыграл «Барыс» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. СКА с 30 очками остался на 9-ом месте на Западе КХЛ, «Барыс» набрав 33 очка поднялся на 7-ое место на Востоке КХЛ. Следующий матч СКА сыграет 29-го ноября дома против «Салавата Юлаева», а «Барыс» 29-го ноября в Нижнекамске сразится с местным «Нефтехимиком».

60' Гоол! 4:7. Никита Дишковский броском из под защитника «Барыса» Дэя поразил девятку ворот Владислава Нурека.

59' Бросок Атанасова по воротам «Барыса», шайба в сетку с внешней стороны попала.

58' С шайбой игроки «Барыса» в своей зоне.

57' Гоол! 3:7. Всеволод Логвин добил шайбу в открытые ворота СКА, после отскока от вратаря хозяев Плешкова, первоначальный бросок совершил нападающий «Барыса» Тайс Томпсон.

56' Бросаются хоккеисты СКА в отчаянную атаку.

Статистика матча 35 Удары в створ 26

56' Гоол! 3:6. Самат Данияр пушечным броском из круга вбрасывания зоны атаки «Барыса» прошил вратаря хозяев Плешкова.

55' Гоол! 3:5. Амир Нугманов выиграв борьбу за шайбу в средней зоне, прорвался к воротам «Барыса» и послал шайбу под мышкой вратаря гостей Нурека в сетку.

54' Гоол! 2:5. Асанали Саркенов переиграв защитника СКА Савикова, с близкого расстояния от ворот питерцев поразил девятку ворот Плешкова.

53' Матвей Короткий бросил в створ ворот«Барыса» от борта, не допустил отскок вратарь гостей Владислав Нурек.

52' Проход Романова к воротам «Барыса» увенчался неточным броском.

52' Николай Голдобин бросал по воротам «Барыса» после отскока шайбы от борта, на чеку вратарь астанинцев Нурек.

52' Позиционная атака СКА.

51' СКА играет в полном составе.

51' Хорошо в меньшинстве играет СКА, мало что в атаке получается в большинстве у «Барыса».

50' Обостряющую поперечную передачу Пилона перехватил нападающий СКА Атанасов.

49' Вывели шайбу из своей зоны хоккеисты СКА в меньшинстве.

49' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Скотт Уилсон за задержку клюшкой.

48' В полном составе играет «Барыс».

48' Бросок Атанасова в створ ворот «Барыса», зафиксировал шайбу вратарь гостей Нурек.

47' Расставились хоккеисты СКА в большинстве в зоне атаки.

46' Удаление у «Барыса», за выброс шайбы на 2 минуты удален Мэйсон Морелли.

46' Суздорф ворвавшись в зону атаки СКА нанес бросок, выкатившись из ворот вратарь «Барыса» Нурек шайбу отразил.

46' В высоком темпе развивается третий отрезок матча.

45' Бросок Динмухамеда Кайыржана с края зоны атаки «Барыса», отразил шайбу щитками вратарь хозяев Плешков.

44' От обороны продолжает действовать «Барыс».

43' Прицельный бросок Рокко Гримальди с центра зоны атаки СКА сотряс перекладину ворот «Барыса».

43' В атаке СКА, игроки «Барыса» внимательно защищаются.

42' Семён Симонов бросал по воротам СКА с близкого расстояния, спас хозяев вратарь Артемий Плешков, плечом отразив шайбу.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК СКА

40' Перерыв. С преимуществом СКА прошел второй отрезок матча, тем не менее, выстояв в обороне, хоккеисты «Барыса» провели 2 разящие атаки.

40' Гоол! 2:4. Алихан Омирбеков добил шайбу после отского от вратаря СКА Плешкова, первоначальной бросок совершил Джейк Масси.

39' Передача Дишковского на пятак у ворот «Барыса», но нападающий СКА Макар Масиянский нанести бросок не сумел.

38' В полном составе играет «Барыс».

38' Юрий Журавлёв попал в перекладину ворот «Барыса», от которой шайба полетел выше.

37' Бросок Голдобина в открытый угол ворот «Барыса», успел выбросить щиток вратарь гостей Нурек.

36' Удаление у «Барыса», на 2 минуты удален Логан Дэй за задержку шайбы руками.

36' Скотт Уилсон бросал в упор по воротам «Барыса», спас гостей вратарь Владислав Нурек.

35' Бросок Дишковского в нижний дальний угол ворот «Барыса», щитком парировал шайбу вратарь гостей Нурек.

34' Завладев шайбой, хоккеисты «Барыса» игру от своих ворот отодвинули.

33' На своей синей линии встречают игроки «Барыса» атаку СКА.

32' Раскатившись из своей зоны хоккеисты СКА приступили к позиционной атаке.

31' «Барыс» играет в полном составе.

30' Серия бросков по воротам «Барыса» была самоотверженно заблокирована защитниками астанчан.

30' Перехватив обостряющий пас нападающего СКА Короткого, защитник «Барыса» выбросил шайбу из своей зоны в меньшинстве.

29' В силовой манере пытались хоккеисты СКА затолкать шайбу с пятака у ворот «Барыса», выстоял вратарь гостей Нурек.

29' Удаление у «Барыса», на 2 минуты за подножку удален Чейз Приски.

28' Вновь СКА приступил к позиционной атаке, хоккеисты «Барыса» организованно защищаются.

27' Гоол! 2:3. Образцовая контр-атака прошла у «Барыса», Джейк Масси закатил шайбу в пустой угол ворот СКА с передачи Динмухамед Кайыржан.

26' Инициатива у СКА.

25' Включились в высокий прессинг хоккеисты СКА после потери шайбы.

24' В атаке СКА, вынуждены обороняться хоккеисты «Барыса».

23' В высоком темпе начинается второй отрезок матча.

22' Рокко Гримальди прорвался на пятак «Барыса», нападающий СКА Глотов попал в штангу, от которой шайба выскочила в площадку.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК СКА

20' Перерыв. В насыщенном событиями периоде, обменялись команды 2-мя заброшенными шайбами.

19' Гоол! 2:2. Классно разыграли большинство хоккеисты СКА, Василий Глотов с ходу поразил открытый угол ворот «Барыса» после остроумной передачи от Егора Савикова.

18' Бросок Голдобина с отрицательного угла по воротам «Барыса», прижавшись к штанге справился с угрозой вратарь гостей Нурек.

18' Расставились игроки СКА в зоне атаки в большинстве.

18' Удаление у «Барыса», на 2 минуты удален Асанали Саркенов за задержку соперника.

17' Затяжная позиционная атака СКА.

16' Щелчок Маклюкова от синей линии зоны атаки СКА, шайба в створ ворот «Барыса» не попала.

15' Увереннее стали действовать игроки «Барыса», продолжают гости атаковать.

14' Гоол! 1:2. Самат Данияр бросил по воротам СКА с пятака после передачи из-за ворот Асетова, отразил шайбу вратарь хозяев Плешков, но оказавшись первым на добивании Асанали Саркенов затолкал шайбу за ленточку.

14' Пробросились игроки СКА, вбрасывание перенесено в зону атаки «Барыса».

13' Щелчок Бейли от синей линии зоны атаки «Барыса», шайба мимо ворот СКА просвистела.

12' Позиционная атака СКА, внимательно обороняются хоккеисты «Барыса».

11' Продолжается игра в высоком темпе, обе команды стремятся атаковать.

10' Гоол! 1:1. Тайс Томпсон после классной диагонали с неудобной стороны клюшки от Чейза Приски, пробил вратаря СКА с близкого расстояния в большинстве «Барыса».

10' В полном составе играет «Барыс».

09' Гоол! 1:0. Гол СКА подтвержден после видео просмотра. Шайба записана на защитника хозяев Егора Савикова.

09' Тренерский запрос СКА на предмет отсутствия помехи вратарю «Барыса» перед взятием ворот.

09' Защитник СКА Егор Савиков за счет дриблинга подготовил себе позицию для броска и прошил вратаря «Барыса» Нурека, но судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю гостей.

09' Удаление у СКА, на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Юрий Журавлёв.

09' Идёт видео просмотр на предмет наложения штрафа на игрока СКА.

09' Рокко Гримальди бросал из круга вбрасывания зоны атаки СКА, выручил «Барыс» вратарь Владислав Нурек.

08' Команда СКА играет в полном составе.

08' Удаление у «Барыса», на 2 минуты удален Динмухамед Кайыржан за толчок на борт.

08' Амир Нугманов убежал один на один с вратарем «Барыса» в меньшинстве СКА, но переиграть Владислав Нурека не смог.

07' Хлёсткий бросок Томпсона в створ ворот СКА, отразил шайбу грудью вратарь хозяев Плешков.

06' Удаление у СКА, на 2 минуты удален Егор Савиков за игру высоко поднятой клюшкой.

05' Бросок в одно касание Николая Голдобина по воротам «Барыса» получился неточным.

04' Асанали Саркенов атаковал цель выкатившись из-за ворот СКА, справился с угрозой вратарь хозяев Плешков.

04' В высоком темпе начинается игра.

03' Алихан Омирбеков бросал с близкого расстояния от ворот СКА в быстрой атаке «Барыса», выручил хозяев вратарь Артемий Плешков.

02' Активное начало от СКА, вынуждены обороняться хоккеисты «Барыса».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

19:29 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 23 996 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Антон Лаврентьев из Казани и Никита Шалагин из Перми.

Стартовый состав «Барыса» В контакте ХК «Барыс»

19:02 Стартовый состав «Барыса»: Шутов, Нурек; Масси, Маккошен, Приски, Оразов, Дэй, Данияр, Диханбек; Бэйли, Томпсон, Морелли, Логвин, Кайыржан, Пилон, Омирбеков, Саркенов, Ляпунов, Шестаков, Симонов, Шайхмедденов, Асетов.

Стартовый состав СКА В контакте ХК СКА

19:00 Стартовый состав СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Савиков, Сёмин, Журавлёв, Мироманов, Маклюков; Глотов, Атанасов, Уилсон, Гримальди, Недопёкин, Аймурзин, Дишковский, Короткий, Суздорф, Голдобин, Нугманов, Масиянский, Романов.

18:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. В Астане 27-го сентября победил СКА со счётом 3:5. Ещё одна игра была сыграна на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, 27 августа по буллитам победил СКА (2:1 Б).

18:42 В составе «Барыса» потери отсутствуют.

18:40 В составе СКА будут отсутствовать Игорь Ларионов, Валентин Зыков, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

18:38 Перед очередным выездом «Барыс» порадовал астанинскую публику двумя результативными победами подряд. Казахстанцы обыграли «Адмирал» (4:2), а спустя три дня одолели «Металлург» Мг (5:4). В гостях команда Михаила Кравца уступила «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:3). Третье поражение подряд астанинцы потерпели уже на своем льду — от «Динамо» Минск (1:2). Также на домашней площадке «Барыс» взял верх над «Северсталью» (2:1).

18:36 В трех домашних встречах подряд СКА потерпел поражения. Петербуржцы уступили в овертайме «Динамо» Москва (1:2), а затем крупно проиграли минским динамовцам (1:4) и «Трактору» (1:5). На выезде команда Андрея Разина обошлась без потерь. В Нижнекамске армейцы взяли верх над «Нефтехимиком» (3:2), а двумя днями позже уверенно обыграли «Сочи» (5:2). Накануне в домашних стенах СКА не справился с «Локомотивом» (2:3).

18:34 «Барыс» с 31 очком после 30 матчей замыкает кубковую восьмерку Восточной конференции, по дополнительным показателям опережая 9-ый «Ак Барс».

18:32 В 29 матчах СКА заработал 30 очков, с которыми занимает 9-ое место на Западе. От кубковой восьмерки петербуржцев отделяет 1 зачетный балл.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07