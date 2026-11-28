прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» в 31 матче набрал 35 очков и обосновался на 5-й строчке Западной конференции, по дополнительным показателям опережая московское «Динамо».

Последние матчи: Перед очередным выездом «Спартак» провел в «Мегаспорте» две встречи с дальневосточными клубами — уступил «Амуру» (3:4), а спустя два дня крупно обыграл «Адмирал» (6:3).

В Екатеринбурге и Казани команда Алексея Жамнова ограничилась тремя очками — проиграла по буллитам «Автомобилисту» (1:2) и одолела «Ак Барс» (3:2, бул.).

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Выезд красно-белые завершили поражением от «Нефтехимика» (1:3), тогда как новую домашнюю серию начали с провала в столичном дерби против ЦСКА (0:5).

Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.

Состояние команды: Перестановки в составе «Спартака» пришлись на период игрового спада. На дистанции команде Алексея Жамнова явно недостает прежней продуктивности нападения.

В десяти предыдущих играх москвичи потерпели семь поражений. В трех из четырех последних матчей «Спартаку» не удалось организовать больше одной голевой атаки.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 29 сыгранных матчей «Торпедо» удерживает 4-ю позицию в таблице Запада с 37 очками. От замыкающей лидерскую тройку «Северстали» нижегородцев отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В ходе продолжительной домашней серии «Торпедо» одержало две победы подряд: нижегородцы переиграли «Ладу» (3:1), а спустя два дня всухую одолели минское «Динамо» (1:0).

Менее удачными для команды Алексея Исакова оказались встречи с «Локомотивом» (1:3) и «Автомобилистом» (2:4). Противостояние с третьим подряд гостем закончилось победой над «Сибирью» (5:3).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: В борьбе за место в верхней четверке Запада «Торпедо» недостает убедительности в играх с командами сопоставимого или более высокого класса.

Десять последних матчей команды Алексея Исакова закончились пятью победами и пятью поражениями. Между тем в трех предыдущих встречах нижегородцы пропускали не менее трех голов.

На что ставят в матче Спартак — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» победило «Спартак» в трех последних личных встречах

«Спартак» не забивал больше одного гола в трех последних личных встречах

В трех последних личных встречах было забито 4 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Торпедо» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: В матчах топ-уровня нижегородцы нечасто доводят свои атаки до бросков из наиболее опасных позиций. Москвичи при этом также рискуют столкнуться с плотной опекой перед воротами, а результативность встречи окажется невысокой.

2.10 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Спартак — Торпедо позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.

Прогноз: В вязком хоккее «Спартаку» будет сложнее реализовать преимущество домашнего льда. Для нижегородцев такой сценарий дает перспективу добиться своего за счет контратак и выжидательной манеры игры.

2.10 «Торпедо» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Спартак — Торпедо принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Торпедо» победит в матче за 2.10.