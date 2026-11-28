прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в Хабаровске 28 ноября, начало — в 10:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане располагаются на 4-й позиции в таблице Востока с 34 очками в активе после 29-и встреч. «Амур» отстает от тройки лидеров в конференции на три пункта.

На своей площадке команда выступает хуже, нежели в гостях. «Амур» занимает 9-е место на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 26-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече хабаровчане уступили «Ак Барсу» (3:5). Матчем ранее «Амур» не смог одолеть «Северсталь», проиграв по буллитам со счетом 2:3.

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До этого у подопечных Александра Андриевского было 5 побед подряд. За этот период «Амур» одолел «Барыс» (2:0), «Спартак» (4:3), ЦСКА (2:1 Б) и «Шанхайских Драконов» (3:2 Б).

Не сыграют: Семен Демидов, Александр Дергачев, Дмитрий Костенко, Алексей Кручинин и Василий Мачулин (у всех — травмы).

Состояние команды: «Амур» в нынешнем сезоне совершил качественный скачок. Грамотная селекция летом дает свои плоды, хабаровчане справедливо в первой четверке Востока. Победная серия из 5-и матчей дала возможность закрепиться в верхней части конференции.

Есть двое нападающих, от которых в «Амуре» ждали большего. Ярослав Лихачев и Кирилл Пилипенко не показывают ту игру, которые демонстрировали в прошлых сезонах. У Пилипенко, например, в предыдущих восьми встречах только 2 голевые передачи.

Интересно, что в последних трех очных встречах «Амур» дважды обыгрывал «Авангард». Получится ли у хабаровчан на сей раз одолеть омичей? На своей площадке «Амур» выступает не лучшим образом, а «Авангард» набрал хороший ход.

«Авангард»

Турнирное положение: Омская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 38-ю баллами. «Авангард» долго барахтался во второй половине таблицы конференции, а сейчас омичей, кажется, уже не остановить.

При этом подопечные Ги Буше куда лучше выступают дома, нежели в гостях. По результатам встреч на чужой площадке «Авангард» занимает 7-е место на Востоке.

Последние матчи: В прошедшей встрече омичи одержали победу над «Адмиралом» (5:4 Б) во Владивостоке. Матчем ранее «Авангард» одолел «Ак Барс» со счетом 3:1.

У подопечных Ги Буше продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Авангард» также обыграл «Барыс» (3:1), снова «Адмирал» (3:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Металлург» Мг (4:3 ОТ).

Не сыграет: Артем Ильенко (травма).

Состояние команды: Стоит признать, «Авангард» окончательно пришел в себя, выбрался из ямы и обрел уверенность. Команда набрала приличный ход и выносит соперников одного за другим.

К примеру, тяжелейший период Константина Окулова на старте сезона уже позади. В последних шести встречах форвард забросил 3 шайбы и сделал 5 голевых передач.

«Авангард» уже далек от 9-го места, которое находится вне зоны плей-офф. Омичи опережают «Барыс» на семь пунктов, поэтому команде можно выдохнуть. Вряд ли подопечные Ги Буше уже упадут ниже 4-й строчки.

На что ставят в матче Амур — Авангард Букмекерские коэффициенты на матч Амур — Авангард: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Амур» проиграл 2 последних матча

У «Авангарда» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Амур» дважды обыгрывал «Авангард»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 2.10, ничья — в 4.30, а победа «Амура» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.48.

Прогноз: Можно предположить, что «Амур» сыграет уверенно в первом периоде. Команда сдержит атаку «Авангарда».

2.50 Ничья в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Амур» — «Авангард» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.50.

Прогноз: «Амур» умеет обороняться. «Авангарду» будет тяжело забросить много шайб в предстоящем поединке.

2.00 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Амур» — «Авангард» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.00.