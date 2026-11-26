В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эс-Эй-Пи Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 00:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: На турнирном счету «Сан-Хосе» — 24 очка после 27 матчей. Калифорнийцы находятся на 12-й строчке Западной конференции, на 1 балл отставая от входящего в зону плей-офф «Анахайма».
Последние матчи: После гостевой победы над «Ютой» по буллитам (6:5) «Сан-Хосе» переиграл на своем льду «Нэшвилл» (4:2), однако в очередной домашней встрече крупно уступил «Калгари» (2:5).
Успешным для команды Райана Варсофски оказался матч с «Сиэтлом» (4:3), за которым последовали два крупных поражения — от «Миннесоты» дома (2:5) и «Анахайма» в гостевом дерби (0:7).
Не сыграют: Игорь Чернышов, Кифер Шервуд, Джейкоб Труба.
Состояние команды: Летнее укрепление оборонительной линии «Сан-Хосе» не возымело должного эффекта. Именно игра в своей зоне осложняет калифорнийцам борьбу за плей-офф.
В 27 матчах «Шаркс» пропустили 101 шайбу. Во всей лиге хуже в защите действует только многострадальный «Ванкувер» (119). В восьми предыдущих встречах команда Райана Варсофски забрала четыре победных результата при четырех неудачах.
«Вегас»
Турнирное положение: С 35 очками, набранными в 26 матчах, «Вегас» замыкает лидерскую тройку Западной конференции, на 3 зачетных балла отставая от «Эдмонтона» и на столько же опережая «Даллас».
Последние матчи: В ходе недавней домашней серии «Вегас» уступил по буллитам «Нэшвиллу» (2:3), крупно проиграл «Ванкуверу» (3:6), а затем дважды — в овертайме и по буллитам — «Далласу» (3:4, 3:4).
Куда удачнее для команды Райана Крейга сложились две последующие встречи в Канаде, где «Вегас» одолел по буллитам «Виннипег» (5:4), а спустя несколько дней переиграл «Эдмонтон» (5:3).
Не сыграют: Ноа Хэнифин, Алекс Пьетранжело, Картер Харт.
Состояние команды: В ноябре «Вегас» заметно преуспел в выездных матчах. При нынешней продуктивности на территории соперников «Голден Найтс» способны добраться до лидерского дуэта Запада.
Недавняя серия из четырех поражений была зафиксирована на домашнем льду «Вегаса», тогда как на выезде коллектив Райана Крейга одержал пять побед кряду, трижды отметившись четырьмя голами и более.
Статистика для ставок
- «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в пяти из шести последних личных встреч
- В пяти из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов
- «Вегас» победил в четырех последних встречах на льду «Сан-Хосе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 3.33, ничья — в 4.47, победа «Вегаса» — в 1.98.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.
Прогноз: «Сан-Хосе» слишком плох в своей зоне и уж точно не отличается надежностью в меньшинстве. «Вегас» с его эффективной игрой в атаке наверняка воспользуется этими недостатками.
Ставка: «Вегас» победит за 1.98.
Прогноз: Нападение «Сан-Хосе» и без того не блещет результативностью, а кадровые потери дополнительно ограничивают его вариативность. Против организованной обороны «Вегаса» калифорнийцам придется непросто.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» меньше 2.5 за 2.00.