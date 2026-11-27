«Оттава» едет к «Тампе» за победным результатом

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Бенчмарк Интернешнл-арене» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: С 32 очками, заработанными в 24 матчах, «Тампа-Бэй» удерживает 4-е место в таблице Востока. От замыкающего лидерскую тройку «Нью-Джерси» коллектив из Флориды отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После гостевой победы над «Коламбусом» (3:1) «Тампа-Бэй» всухую проиграла дома «Детройту» (0:2). В двух следующих встречах на своем льду «Лайтнинг» переиграли «Вашингтон» (5:2) и «Эдмонтон» (3:1).

Куда менее удачно для команды Джона Купера сложились две недавние встречи в рамках домашней серии: 23 ноября «Тампа-Бэй» сгорела «Баффало» (2:6), а накануне уступила «Каролине» (1:3).

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Не сыграют: Конор Гики, Брэндон Хэгел, Земгус Гиргенсонс, Эрик Чернак, Виктор Хедман.

Состояние команды: В первой трети сезона «Тампа-Бэй» обозначила себя в числе главных действующих сил Востока. Особенно хороша команда Джона Купера на домашнем льду.

В 13 играх на своей территории «Лайтнинг» одержали десять побед. Все в порядке у «Тампы» и с результативностью: с 85 голами после 24 матчей флоридцы входят в четверку самых продуктивных команд Востока.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» — 2-я команда Восточной конференции с 35 очками после 26 матчей. На 1 зачетный балл канадцы опережают «Нью-Джерси», на 6 — отстают от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: В двух гостевых встречах кряду «Оттава» взяла верх над «Питтсбургом» (4:1) и «Виннипегом» (2:1), а по возвращении домой уступила в сверхрезультативном матче с «Филадельфией» (5:6, ОТ).

Без потери очков команда Трэвиса Грина провела два следующих домашних матча — с «Лос-Анджелесом» (4:2) и «Калгари» (2:1). Однако накануне канадцы проиграли на площадке «Флориды» (3:5).

Не сыграют: Уильям Эклунд, Уоррен Фогель, Хейден Ходжсон.

Состояние команды: При Трэвисе Грине «Оттава» прибавляет от сезона к сезону. На фоне хорошей формы лидеров и прогресса вратарской линии канадцы бьются за лидерство в дивизионе.

Только в одном из десяти последних матчей «Сенаторз» остались без турнирных приобретений. На этом же отрезке коллектив из Онтарио зафиксировал семь побед, не пропустив больше одной шайбы в четырех встречах.

На что ставят в матче Тампа-Бэй — Оттава Букмекерские коэффициенты на матч Тампа-Бэй — Оттава: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Оттава» победила «Тампу» в трех из четырех последних личных встреч

В шести из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Тампа-Бэй» забивала 4 и более голов в четырех последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.31, победа «Оттавы» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: «Оттава» проводит качественный отрезок чемпионата и уверенно чувствует себя за пределами домашней арены. Даже при домашних трибунах «Тампе» будет непросто сломить канадцев.

2.18 «Оттава» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Тампа-Бэй — Оттава принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Оттава» победит в матче за 2.18.

Прогноз: Оборона «Оттавы» сейчас входит в число наиболее надежных в лиге. Если канадцы лишат хозяев пространства, продуктивность нападения «Лайтнинг» заметно снизится.

1.90 Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Тампа-Бэй — Оттава принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 3 за 1.90.