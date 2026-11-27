«Флорида» надеется на победный результат в столице

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» в 22 матчах набрал 22 очка, с которыми находится на 12-й позиции Восточной конференции. От замыкающих кубковую восьмерку «Айлендерс» «Кэпс» отстают на 7 баллов.

Последние матчи: За несколько дней «Вашингтон» потерпел два крупных поражения от «Нью-Джерси» — на выезде (2:5) и дома (4:7). С аналогичной разницей в счете столичные проиграли «Тампе-Бэй» (2:5).

Не менее болезненным для команды Спенсера Карбери оказалось домашнее поражение от «Баффало» (3:6), за которым последовал провал в Бостоне (5:7). После пяти неудач подряд «Кэпс» переехали «Филадельфию» (7:3).

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Не сыграют: Джордан Кайру, Расмус Сандин, Энтони Бовилье, Венсан Деарне.

Состояние команды: Весьма сносный октябрьский отрезок «Вашингтона» остался в истории. Сейчас команда Спенсера Карбери находится на спаде и демонстрирует абсолютный разлад в обороне.

Пять из шести последних встреч закончились поражением «Кэпиталз». Во всех проигранных матчах на этом отрезке столичный коллектив пропускал пять и более голов. Тем временем Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до 17 матчей.

«Флорида»

Турнирное положение: После 25 сыгранных матчей «Флорида» обосновалась на 7-й строчке Восточной конференции с 31 очком, на 4 зачетных балла опережая находящихся за пределами кубковой восьмерки «Рейнджерс».

Последние матчи: После крупной гостевой победы над «Сент-Луисом» (4:1) «Флорида» уступила в овертайме на площадке «Далласа» (1:2). Неудачным для «Пантерз» оказалось и возвращение домой, которое обернулось поражением от «Эдмонтона» (2:5).

В последующих встречах на льду «Амерант Банк Арены» команда Пола Мориса не потеряла ни одного очка — одержала победы над «Баффало» (4:3) и «Оттавой» (5:3).

Не сыграют: Джона Гаджович.

Состояние команды: В условиях цикличных кадровых потерь «Флорида» находится вблизи лидеров Востока. С улучшением ситуации с составом «Пантерз» могут навязать борьбу топ-соперникам родной конференции.

В семи последних встречах команда Пола Мориса зафиксировала пять побед и набрала 11 очков из 14 возможных. Все пять выигранных матчей «Флориде» удалось подкрепить четырьмя и более заброшенными шайбами.

На что ставят в матче Вашингтон — Флорида Букмекерские коэффициенты на матч Вашингтон — Флорида: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Флорида» победила «Вашингтон» в трех из четырех последних личных встреч

В шести последних личных встречах было забито 7 и более голов

«Флорида» забрасывала 3 шайбы и более в шести последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.36, победа «Флориды» — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: «Флорида» набрала хороший ход, тогда как стабильности «Вашингтону» по-прежнему недостает. Более качественная игра спецбригад может стать определяющим фактором в пользу гостей.

1.94 «Флорида» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Вашингтон — Флорида принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.94.

Прогноз: При высокой продуктивности нападения «Вашингтон» слишком многое позволяет соперникам у собственных ворот. С учетом эффективности «Флориды» в атаке встреча располагает к результативному хоккею.

2.14 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Вашингтон — Флорида принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.14.