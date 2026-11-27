В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 27 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Бостон»
Турнирное положение: В 24 матчах «Бостон» заработал 31 очко, с которым занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опережая 7-ю «Флориду».
Последние матчи: В ходе недавней домашней серии «Бостон» потерпел три поражения подряд. На льду «ТД Гарден» бостонцы с крупным счетом уступили «Монреалю» (2:5), «Миннесоте» (2:6) и «Лос-Анджелесу» (0:3).
Прервала череду неудач команда Марко Штурма на площадке «Детройта» (4:1), а по возвращении домой переиграла «Вашингтон» (7:5). Впрочем, накануне «Бостон» вновь уступил — «Виннипегу» (2:4).
Не сыграют: Джейс Хэгенс.
Состояние команды: «Бостон» старается вернуться на прежний уровень в условиях небольшого спада. Сейчас команда вновь набирает очки за счет качества игры ведущих форвардов.
В ходе предыдущих недель «Брюинз» потерпели три поражения кряду. Каждый матч был проигран с разницей в «-3» и более. В трех последних встречах команда Марко Штурма зафиксировала два победных результата.
«Торонто»
Турнирное положение: На турнирном счету «Торонто» — 21 очко после 26 матчей. В таблице Востока канадцы затерялись на 14-й строчке, на 8 пунктов отстав от зоны плей-офф.
Последние матчи: Недавняя безвыигрышная серия «Торонто» растянулась на 9 матчей. Неудачными, в частности, оказались домашняя встреча с «Эдмонтоном» (0:1) и выезд в Иллинойс, где канадцы крупно уступили «Чикаго» (3:6).
Еще два поражения команда Джима Хиллера потерпела на своем льду — от «Лос-Анджелеса» (3:4, бул.) и «Коламбуса» (3:4). Долгожданную победу канадцы добыли 24 ноября на площадке «Айлендерс» (4:2).
Не сыграют: Макс Доми, Элвис Мерзликин, Майлз Вуд, Коул Маквард, Маршалл Рифаи.
Состояние команды: По ходу сезона «Торонто» довольно размашистым шагом отходит от позиций в топ-8. При хорошей кадровой вариативности «Лифс» демонстрируют безобразную игру.
Самой острой проблемой канадцев остается оборона: на момент написания «Торонто» пропустил 92 шайбы, что является вторым худшим показателем на Востоке. В десяти предыдущих играх команда Джима Хиллера добилась всего одной победы.
Статистика для ставок
- «Торонто» победил «Бостон» в четырех из шести предыдущих встреч
- В пяти последних личных встречах было забито 5 и более голов
- «Торонто» забивал 3 и более голов в семи последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.42, победа «Торонто» — в 3.18.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.
Прогноз: «Торонто» переживает сложный период и заметно уступает «Бостону» в качестве игры. На своем льду «Брюинз» должны реализовать явное стилистическое преимущество.
Ставка: «Бостон» победит с форой -1 за 2.17.
Прогноз: Оборона «Торонто» остается уязвимой даже на фоне относительно продуктивной игры в атаке. С крайне слабым защитным блоком канадцам будет сложно сдерживать результативный «Бостон».
Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3.5 за 2.00.