В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 00:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» возглавляет таблицу Западной конференции с 41 очком после 27 матчей. На 3 зачетных балла «Уайлд» опережают ближайшего преследователя в лице «Эдмонтона».
Последние матчи: Разгромив на своем льду «Нэшвилл» (7:3), «Миннесота» отправилась на выезд, в ходе которого крупно переиграла «Калгари» (4:1), но потеряла очко в матче с «Ванкувером» (3:4, бул.).
Из Калифорнии команда Джона Хайнса увезла 2 балла, прибив «Сан-Хосе» (5:2). Однако в первой же встрече по возвращении в Сент-Пол «Уайлд» уступили «Юте» (3:4).
Не сыграют: Куинн Хьюз, Олли Мяяття.
Состояние команды: «Миннесота» закрепилась в числе лидеров лиги. При нынешней продуктивности сверхмощной атакующей линии «Уайлд» демонстрируют почти безупречную структурную целостность.
Лучшим бомбардиром в составе клуба из Сент-Пола с запасом остается Кирилл Капризов, набравший 19+30 в 27 матчах. В восьми недавних встречах команда Джона Хайнса одержала шесть побед.
«Колорадо»
Турнирное положение: В 24 матчах «Колорадо» заработал 31 очко, с которым занимает 5-е место на Западе. От лидерской тройки денверцев отделяют 4 турнирных пункта.
Последние матчи: В ходе недавнего турне по Канаде «Колорадо» разбил «Торонто» (6:3), уступил в овертайме «Оттаве» (3:4, ОТ), а спустя пару дней разобрался с «Монреалем» (4:1).
За гостевым поражением от «Юты» (1:4) последовали две крупные сухие победы команды Джареда Беднара на своем льду. Денверцы разгромили «Анахайм» (4:0), а накануне вновь смяли «Монреаль» (6:0).
Не сыграют: Гэвин Бриндли, Нэйтан Маккиннон, Джош Мансон, Кэйл Макар.
Состояние команды: На фоне прошлогоднего доминирования нынешние выступления «Колорадо» выглядят скромнее. Особенно заметно упал класс игры команды Джареда Беднара за пределами домашнего льда.
Так, в девяти предыдущих гостевых встречах «Эвеланш» потерпели шесть поражений, пропустив не менее трех голов в каждом проигранном матче. При этом по результативности (96 голов) «Колорадо» входит в тройку лучших в Западной конференции.
Статистика для ставок
- «Колорадо» победил «Миннесоту» в пяти из шести последних матчей
- В пяти последних личных встречах было забито 6 и более голов
- В трех последних личных встречах на льду «Миннесоты» было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.31, победа «Колорадо» — в 2.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.
Прогноз: «Миннесота» впечатляет результативностью на фоне общего баланса в игре. «Колорадо» же не столь убедителен за пределами Денвера, поэтому встречные атаки хозяев могут доставить гостям проблемы.
Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1.86.
Прогноз: Кадровые потери ограничивают атакующий потенциал «Колорадо» перед выездом к лидеру Запада. С учетом качества обороны «Миннесоты» именно хозяева выглядят предпочтительнее в этой паре.
Ставка: «Миннесота» победит в матче за 1.80.