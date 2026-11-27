В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «КиБэнк Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.
«Баффало»
Турнирное положение: «Баффало» в 25 матчах набрал 26 очков, с которыми прописался на 10-й позиции Восточной конференции. От зоны плей-офф «Сейбрз» отделяют 3 турнирных пункта.
Последние матчи: В ходе продолжительного выезда «Баффало» не сумел забросить ни одной шайбы «Далласу» (0:2), уступил «Филадельфии» (3:4), а 20 ноября крупно переиграл «Вашингтон» (6:3).
Далее команда Линди Раффа проиграла «Флориде» (3:4), после чего разгромила «Тампу-Бэй» (6:2). По возвращении домой «Баффало» смял «Рейнджерс» (5:1).
Не сыграют: Джастин Данфорт, Мэтт Гжельцык, Конста Хелениус, Тайсон Козак.
Состояние команды: Ноябрьский спад осложнил «Баффало» продвижение к кубковой восьмерке Востока. Команда Линди Раффа слишком часто теряет игровое преимущество по ходу матчей.
В ходе предыдущих соревновательных недель «Сейбрз» потерпели пять поражений кряду, тогда как в последних матчах понемногу начали оживать. Так, в четырех встречах «Баффало» одержал три победы и всякий раз забивал не менее трех голов.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Заработав в 24 матчах лишь 16 очков, «Питтсбург» осел на дне таблицы Восточной конференции. Предпоследнему «Коламбусу» коллектив из Пенсильвании уступает 3 зачетных балла.
Последние матчи: С момента гостевой победы над «Сан-Хосе» по буллитам (3:2) «Питтсбург» проиграл пять матчей подряд, причем дважды с разницей в 3 шайбы на своем льду — «Оттаве» (1:4) и «Сент-Луису» (2:5).
Без очков команда Дэна Мьюза осталась и по итогам встреч с «Нэшвиллом» (3:4) и «Далласом» (0:1), а накануне потерпела очередное крупное домашнее поражение — от «Калгари» (3:6).
Не сыграют: Егор Чинахов, Брайан Раст, Евгений Малкин, Ник Робертсон, Элмер Сёдерблум, Деклан Карлайл.
Состояние команды: При нынешнем положении «Питтсбурга» на Востоке вопрос омоложения состава приобретает особую актуальность. На этом фоне «Пингвинз» отдаляются от борьбы за плей-офф.
Всего две победы команда Дэна Мьюза одержала в 12 последних матчах. Кроме того, в пяти недавних играх «Питтсбург» остался без турнирных приобретений, а в четырех — пропускал не менее четырех шайб.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» победил в шести из семи последних личных встреч
- «Питтсбург» забивал 3 и более голов в девяти из десяти последних личных встреч
- «Баффало» не забивал больше одного гола в двух последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.40, победа «Питтсбурга» — в 2.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.
Прогноз: На фоне затянувшегося игрового спада «Питтсбург» столкнулся еще и с кадровыми проблемами в нападении. Более продуктивный в последних встречах «Баффало» выглядит предпочтительнее.
Ставка: «Баффало» победит с форой -1 за 2.34.
Прогноз: Оборона «Питтсбурга» особенно уязвима под продолжительным давлением. Учитывая, насколько результативно «Баффало» провел ряд недавних встреч, хозяева наверняка доставят «Пингвинз» немало трудностей.
Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3.5 за 2.10.