В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Сочи»
Турнирное положение: На турнирном счету «Сочи» — 18 очков после 30 матчей. Южане занимают последнее, 11-е место в таблице Запада, на 13 пунктов отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: С момента домашней победы над минским «Динамо» (3:2, ОТ) «Сочи» проиграл пять матчей подряд. До короткого выезда южане уступили в «Большом» «Ладе» (3:4, ОТ) и «Амуру» (0:2).
Из недавней командировки команда Андрея Миронова вернулась с поражениями от «Локомотива» (0:3) и «Северстали» (2:4), а дома сгорела СКА (2:5) и упустила победу над «Нефтехимиком» (4:5, ОТ).
Не сыграют: Павел Акользин.
Состояние команды: И без того скромные игровые ресурсы «Сочи» ограничены обилием травм. При нынешнем состоянии южан поиск предпосылок к выходу из числа аутсайдеров не представляется возможным.
В девяти предыдущих матчах сочинцы добились всего одной победы, а перед встречей с «Драконами» потерпели шесть поражений кряду, пропустив три и более голов в пяти случаях.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: С 31 очком, набранным в 28 матчах, «Шанхайские Драконы» замыкают кубковую восьмерку Западной конференции, на 1 зачетный балл опережая СКА при одной игре в запасе.
Последние матчи: После домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) «Шанхайские Драконы» не выиграли ни одного матча на выезде — уступили «Трактору» (2:5), «Автомобилисту» (2:4) и крупно проиграли «Локомотиву» (0:5).
На «СКА Арене» команда Митча Лава уступила по буллитам «Амуру» (2:3), была разбита ЦСКА (0:5), а седьмое поражение подряд потерпела в матче с «Ладой» (2:3).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: Солидный запас очков, приобретенный «Шанхайскими Драконами» на старте сезона, практически исчерпан. Особенно сильно деградировала игра команды Митча Лава в нападении.
Семь последних матчей «Драконов» закончились поражением, причем шесть из них — в основное время. Ни в одной встрече на этом отрезке шанхайцы не забивали больше двух голов.
Статистика для ставок
- «Шанхайские Драконы» победили «Сочи» в трех последних личных встречах
- «Шанхайские Драконы» забивали 4 и более голов в трех последних личных встречах
- «Шанхайские Драконы» потерпели три поражения кряду на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.40, победа «Шанхайских Драконов» — в 2.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.
Прогноз: «Драконам» недостает остроты непосредственно перед чужими воротами. Если сочинцы будут настойчивее действовать в зоне соперника, преимущество в реализации может оказаться на стороне хозяев.
Ставка: «Сочи» победит в матче за 2.13.
Прогноз: Очные встречи южан и «Драконов» на сочинском льду часто проходят без оглядки на оборону. При взаимных рисках в атаке игра вновь может получиться результативной.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.