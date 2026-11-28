В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Сочи»

Турнирное положение: На турнирном счету «Сочи» — 18 очков после 30 матчей. Южане занимают последнее, 11-е место в таблице Запада, на 13 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: С момента домашней победы над минским «Динамо» (3:2, ОТ) «Сочи» проиграл пять матчей подряд. До короткого выезда южане уступили в «Большом» «Ладе» (3:4, ОТ) и «Амуру» (0:2).

Из недавней командировки команда Андрея Миронова вернулась с поражениями от «Локомотива» (0:3) и «Северстали» (2:4), а дома сгорела СКА (2:5) и упустила победу над «Нефтехимиком» (4:5, ОТ).

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Не сыграют: Павел Акользин.

Состояние команды: И без того скромные игровые ресурсы «Сочи» ограничены обилием травм. При нынешнем состоянии южан поиск предпосылок к выходу из числа аутсайдеров не представляется возможным.

В девяти предыдущих матчах сочинцы добились всего одной победы, а перед встречей с «Драконами» потерпели шесть поражений кряду, пропустив три и более голов в пяти случаях.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: С 31 очком, набранным в 28 матчах, «Шанхайские Драконы» замыкают кубковую восьмерку Западной конференции, на 1 зачетный балл опережая СКА при одной игре в запасе.

Последние матчи: После домашнего поражения от московского «Динамо» (2:3) «Шанхайские Драконы» не выиграли ни одного матча на выезде — уступили «Трактору» (2:5), «Автомобилисту» (2:4) и крупно проиграли «Локомотиву» (0:5).

На «СКА Арене» команда Митча Лава уступила по буллитам «Амуру» (2:3), была разбита ЦСКА (0:5), а седьмое поражение подряд потерпела в матче с «Ладой» (2:3).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Солидный запас очков, приобретенный «Шанхайскими Драконами» на старте сезона, практически исчерпан. Особенно сильно деградировала игра команды Митча Лава в нападении.

Семь последних матчей «Драконов» закончились поражением, причем шесть из них — в основное время. Ни в одной встрече на этом отрезке шанхайцы не забивали больше двух голов.

На что ставят в матче Сочи — Шанхайские Драконы Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Шанхайские Драконы: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» победили «Сочи» в трех последних личных встречах

«Шанхайские Драконы» забивали 4 и более голов в трех последних личных встречах

«Шанхайские Драконы» потерпели три поражения кряду на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.40, победа «Шанхайских Драконов» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

Прогноз: «Драконам» недостает остроты непосредственно перед чужими воротами. Если сочинцы будут настойчивее действовать в зоне соперника, преимущество в реализации может оказаться на стороне хозяев.

2.13 «Сочи» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Сочи — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Сочи» победит в матче за 2.13.

Прогноз: Очные встречи южан и «Драконов» на сочинском льду часто проходят без оглядки на оборону. При взаимных рисках в атаке игра вновь может получиться результативной.

2.08 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Сочи — Шанхайские Драконы позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.08.